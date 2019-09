vor 14 Min.

Wer hat die Schlägerei in der Straßenbahn gesehen?

Ein 17-Jähriger ist in einer Straßenbahn in Augsburg von zwei Jugendlichen mit den Fäusten geschlagen worden. Er wurde am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen einer Attacke in einer Straßenbahn. Der Vorfall hatte sich bereits am Samstag, 7. September, ereignet. Ein 17-jähriger Augsburger stieg gegen 21.15 Uhr an der Haltestelle „Friedberger Straße“ in die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Friedberg. Dort traf er auf eine Gruppe Heranwachsender. Zwei männliche Personen aus dieser Gruppe gingen den Geschädigten zunächst verbal an und schlugen dann mehrfach mit der Faust auf ihn ein, so die Polizei.

Der 17-Jährige verließ an der Haltestelle „Rudolf-Diesel-Straße“die Tram und ging zur Polizei. Er wurde im Kopfbereich erheblich verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (AZ)

