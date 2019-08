17:25 Uhr

Wer in der Augsburger Jugendherberge so alles übernachtet

Dominik Strehle leitet die Augsburger Jugendherberge. Im Haus geht es persönlich zu zu. Wer hier absteigt und was anders ist, als noch vor 15 oder 50 Jahren.

Von Stephanie Lorenz

Eigentlich wollte Dominik Strehle einen Campingplatz in Spanien eröffnen. Stattdessen leitet er nun die Augsburger Jugendherberge und muss immer wieder erklären: Nein, eine Jugendherberge ist nicht nur für Jugendliche. Sie steht allen offen. Und genau das gefällt ihm: „Jetzt kommt die Welt zu mir“, sagt er. Wie Detlef „Icke“ aus Ostfriesland, der von der Unterkunft begeistert ist. Luxus sei das hier, schwärmt der Rentner, der seit dem Start seiner Fahrradtour in Norddeutschland vor zwei Wochen viel gesehen hat. Als Dominik Strehle durch das Haus führt, versteht man, was „Icke“ meint.

Leiter Strehle: Manchmal meint man, das Militär war da

Kein Raum hat mehr als vier Betten im Gebäude am Unteren Graben unweit der Klinik Vincentinum. Große Schlafsäle gibt es nicht. Ein Vierbettzimmer besteht aus zwei Stockbetten, abschließbaren Schränken und einem Tisch. Die Möbel sind aus Holz, die Wände hell gestrichen, durch die Fenster fällt viel Licht. Beim Betreten möchte man die Schuhe ausziehen, so sauber wirkt es. Die Betten muss man selbst beziehen, Bezüge liegen bereit. „Eine gute Übung für Schulklassen“, sagt Strehle und grinst, als er daran denkt, dass manche Gruppen ihr Bett gar nicht überziehen, andere dafür so ordentlich, dass man meint, das Militär war da. Was es auf den Zimmern nicht gibt, sind Handtücher, Duschgel, Föhn und Fernseher.

Augsburger Jugendherberge: Gäste aus aller Welt

Und wer steigt nun hier ab? Von Schulklassen bis Seminargruppen –im Seminarpavillon hinter dem Haus tagt gerade eine Gruppe aus Japan –, von Backpackern, Familien über Radtouren-Fahrer bis hin zu Geschäftsleuten, sagt Strehle. Sie kommen von überall. Frankreich, Österreich, Island, China, Sri Lanka, Südamerika, zählt der Leiter auf. „Die ganze Welt ist in Augsburg“, sagt er und lacht. Auch Inklusionsgruppen fragen verstärkt nach.

Zwei barrierefreie, behindertengerechte Zimmer gibt es. Wer Föhn, Fernseher und WLAN braucht, bucht sich im Hostel „Sleps“ ein, das im selben Gebäude mit 18 Zimmern untergebracht ist. Die Jugendherberge hat 178 Betten, verteilt auf 62 Zimmer, Trägerin ist die Augsburger Lehmbaugruppe. Was alle Räume des Hauses gemeinsam haben: einen Balkon. Das ist dem Icke gleich aufgefallen. „Kuck dir das an“, sagt der klein gewachsene Mann im karierten Hemd draußen vor dem Eingang und deutet auf die Fassade: „Eine Herberge mit Balkonen. Und mir geben sie als Alleinreisendem auch noch ein Doppelzimmer. Und das sind ja breite Luxusbetten. Wie gemütlich man da liegt.“

Seine Stimme überschlägt sich fast. „Und vor dem Haus: Liegestühle!“, ruft er und kann kaum glauben, was er sieht. Er erinnert sich noch an Herbergen vor 50 Jahren. „Früher biste an die Küchenklappe hingegangen und die Herbergsmutter hat dir Stullen rübergeschoben“, sagt der Senior, der den jüngeren Strehle immer laut „Herbergsvater“ ruft.

Er wohnt in Augsburg, aber nicht in der Unterkunft

Der 37-jährige Strehle wohnt zwar in Augsburg, aber nicht in der Unterkunft. Der klassische Herbergsvater ist er damit nicht. Die Zeiten sind vorbei, „Manager“ steht auf dem kleinen Schild auf seiner Brust. Sechs Kilometer läuft er am Tag in der Einrichtung umher, hat ein Schrittzähler am Armgelenk ihm einmal angezeigt.

Er fühle sich trotzdem nicht, als ob er in die Arbeit ginge, sagt der gelernte Koch, der seine neue Stelle über eine Anzeige im Internet fand. Spricht er mit Gästen, strahlt er, spricht er mit seinen Angestellten, strahlt er auch. Sie grüßen sich, lachen, plaudern. Und Strehles Hund kommt auch mit ins Büro. Gleichzeitig geht die Arbeit nicht aus.

Dynamisch läuft Strehle die langen Gänge entlang, dann in den hellen Speisesaal, weiter in den Hof, runter in den Keller, rein in den Billard- und Kickerraum, geht die Treppen wieder hinauf, von Stockwerk zu Stockwerk, der Schlüssel klimpert in seiner Hand. Immer wieder bleibt er stehen und zeigt „Projekte“, die er umgesetzt hat, seit er im November vergangenen Jahres die Stelle antrat. Da wären die frisch gestrichenen Balkone, die neue Sitzecke im Innenhof, die ein bisschen an einen Biergarten erinnert oder der neue Fahrradkeller. Bald will er noch die Gänge und den Sitzbereich mit den Liegestühlen vor dem Haus umgestalten.

Icke aus Ostfriesland gefällt es jetzt schon. Auch die Lage: fünf Gehminuten zur Kahnfahrt, sieben zum Dom, acht zur Fuggerei, zehn zum Rathausplatz. Icke winkt und geht los. Es gibt viel zu entdecken.