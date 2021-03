vor 31 Min.

Wer ist der verletzte Fahrradfahrer?

In Hochzoll hat sich ein Unfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer ereignet.

Weil ein Radfahrer offenbar plötzlich vom Gehsteig auf die Fahrbahn gewechselt ist, ist es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in Hochzoll in der Zugspitzstraße ereignet. Ein aus Richtung Hochzoll-Süd fahrendes Auto war mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer zuvor für den Autofahrer anscheinend unerwartet von dem Gehsteig auf die Straße gewechselt. Der Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Ein Gesprächsversuch scheiterte wohl an der Sprachbarriere, woraufhin der Pkw-Fahrer die Polizei zur Klärung rief. Doch der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Offenbar hatte er sich bei der Kollision verletzt. Der Autofahrer berichtete der Polizei, dass der Unbekannte gehumpelt habe. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Beschreibung des Radfahrers: südländisches Aussehen, dunkelhäutig, rund 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze Haare. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)

