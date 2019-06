vor 2 Min.

Wer steht an der Seite der OB-Kandidatin Eva Weber?

Am 27. Mai ist Eva Weber zur Oberbürgermeisterkandidatin der Augsburger CSU nominiert worden. Nach der Nominierung wurde sie von CSU-Vertretern umringt. Am Samstag stellt die CSU ihre Stadtratsliste auf.

Die Augsburger CSU nominiert am Samstag die Stadtratsliste. Noch gelten die Personalien als Geheimkommando. Überraschungen wird’s geben.

Von Michael Hörmann

Die CSU ist die mit Abstand stärkste politische Kraft im Augsburger Stadtrat. Sie stellt den Oberbürgermeister und zudem drei Referenten. Ohne Beteiligung der CSU dürfe in Augsburg keine Stadtregierung gebildet werden – das ist der Anspruch, mit dem die Partei in die Kommunalwahl am 15. März 2020 geht. Die CSU setzt auf Sieg. Die große Frage dabei lautet: Mit wem soll der Erfolg erzielt werden? Einige personelle Änderungen sind bereits bekannt. Größter Einschnitt ist der Abschied von Oberbürgermeister Kurt Gribl, 54. Er steht nach zwei Amtszeiten für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung. Dieser Schritt hat viele in der CSU überrascht. Intern wurde die Nachfolge schnell geklärt. Wirtschafts- und Finanzreferentin Eva Weber soll Oberbürgermeisterin werden. Den Rückenwind aus der Partei hat sie. Ende Mai ist die 42-Jährige als OB-Kandidatin nominiert worden.

Nun steht für die CSU-Politikerin die erste große parteiinterne Bewährungsprobe an. Am Samstag nominiert die CSU die Stadtratsliste mit den 60 Kandidaten. Es ist jenes Team, mit dem Eva Weber im anstehenden Wahlkampf für Positionen und Inhalte der CSU wirbt. Es sind Personen, deren Gesicht für die CSU steht. Die Platzierung auf der Liste ist wichtig im späteren Auszählverfahren. Die CSU bekam bei der Wahl 2014 insgesamt 23 Sitze. Hier ist zu sehen, dass nicht nur Kandidaten auf den Listenplätzen 1 bis 23 zum Zug kommen. Es ist möglich, von einem hinteren Platz nach vorne zu rücken. Entscheidend ist das persönliche Wahlergebnis. Ein vorderer Platz erhöht aber auf alle Fälle die Chancen.

CSU in Augsburg: Es flossen auch schon Tränen

Darum ist eine Listennominierung oft eine Zerreißprobe für eine Partei. Die CSU weiß es aus Erfahrung. Es gab Nominierungsversammlungen, in denen Tränen flossen. Kandidaten fühlten sich ausgebootet, weil sie einen aus ihrer Sicht aussichtslosen Listenplatz erhielten. Souverän der Entscheidung sind die Delegierten, die von den Ortsverbänden bestimmt wurden.

Werden am Samstag Tränen fließen? Nach Informationen unserer Zeitung kursiert bereits der Entwurf einer Liste. Nur ein ausgewählter Kreis der CSU-Führung ist eingeweiht. Veränderungen auf der Liste sind nach wie vor möglich, heißt es. Offiziell dringen keine Informationen nach außen. Wie zu erfahren ist, soll am Freitagabend in einer vorberatenden Runde das Personalpaket besprochen und vorgestellt werden. Die Delegierten werden darüber am Samstag entscheiden. Es ist möglich, parteiintern gegen andere Kandidaten anzutreten. Auch dies hat es in der Augsburger CSU bereits gegeben.

Nach Informationen unserer Zeitung wird es auf der CSU-Stadtratsliste einige Überraschungen geben. Die Personalie Kurt Gribl gehört nicht dazu. Gribl hat bereits gesagt, dass er nicht auf der Liste auftauchen wird. Er höre nicht als OB auf, um dann für den Stadtrat anzutreten, lautet seine Argumentation. Andere Abschiede kündigen sich zudem an: Von Rolf von Hohenhau ist bekannt, dass er nicht mehr kandidiert. Auch die langjährige Haunstetter Stadträtin Hedwig Müller steht nicht mehr zur Verfügung. Der frühere Handwerkskammer-Präsident Jürgen Schmid und Katja Scherer sind, wie zu hören ist, an keiner weiteren Kandidatur interessiert.

CSU in Augsburg: Es gibt wohl noch einen Paukenschlag

Treffen die Spekulationen zu, die aber nicht offiziell bestätigt sind, könnte es noch einen Paukenschlag geben. Landtagsabgeordneter Johannes Hintersberger denkt offenbar daran, sich aus dem Stadtrat zurückzuziehen. Erst vor Kurzem war von der CSU bekannt gegeben worden, dass Hintersberger als CSU-Chef in Augsburg schon bald aufhört. Der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich soll den Vorsitz übernehmen. Ullrich ist politisch in Berlin tätig. Eine Kandidatur für den Augsburger Stadtrat steht bei ihm nicht auf dem Plan.

Dass Hintersberger aus freien Stücken geht, mag mit einer familiären Konstellation zusammenhängen. Ruth Hintersberger ist Vorsitzende der Jungen Union (JU). Sie ist die Tochter des Landtagsabgeordneten. Die JU-Chefin möchte in den Stadtrat gelangen. Dem Gremium gehört sie noch nicht an. Wer weiß, wie die CSU tickt, ahnt, dass für Ruth Hintersberger ein vorderer Listenplatz vorgesehen ist. Eine andere CSU-Frau darf sich ebenfalls Chancen auf einen vielversprechenden Listenplatz ausrechnen: Astrid Gabler, Vorsitzende der Frauen-Union (FU). Es deutet alles darauf, dass Ruth Hintersberger und Astrid Gabler unter den Top Ten der Liste stehen, also unter den ersten Zehn.

Ein vorderer Listenplatz ist für Baureferent Gerd Merkle, 60, vorgesehen. Im Gegensatz zu Bildungsreferent Hermann Köhler, der altersbedingt (Köhler ist 66 Jahre alt) nicht als Referent weitermachen darf, könnte Merkle, 60, noch eine weitere Periode als Referent agieren – sofern die CSU in der künftigen Stadtregierung ein Wort mitzureden hat.

Keineswegs ans Aufhören denkt Fraktionschef Bernd Kränzle. Auf vorderen Plätzen der Liste sind zudem die stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtratsfraktion, Leo Dietz und Peter Uhl, zu erwarten. Uhl kam bei der Wahl 2014 von Listenplatz 17 auf Platz 4.

Die CSU wird nicht allein auf die weibliche Note achten. Junge Vorsitzende aus den Ortsvereinen gelten ebenfalls als gesetzt für chancenreiche Listenplätze. Dazu gehören Bernd Zitzelsberger (Pfersee), Rolf Schnell (Kriegshaber), Matthias Fink (Göggingen) und Thomas Lidel (Oberhausen).

Auch für Quereinsteiger könnte die Tür am Samstag geöffnet werden. Es wären bekannte Personen in der Stadt, die bislang nicht in der CSU sind. Wie es heißt, laufen Gespräche mit dieser Stoßrichtung. Der im Rückblick bekannteste Quereinsteiger der CSU wurde im Jahr 2007 vorgestellt: Es war der damals parteilose Anwalt Kurt Gribl, der als OB-Kandidat ins Rennen geschickt wurde. Der Ausgang ist bekannt: Gribl wurde 2008 erstmals ins Amt gewählt.

