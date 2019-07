vor 35 Min.

Werner-Egk-Schüler engagieren sich für Kinderrechte

Zwei Wochen lang beschäftigen sich die Klassen mit Themen wie Gleichheit und gewaltfreie Erziehung

Die Mädchen und Buben der Werner-Egk-Grundschule in Oberhausen-Mitte machen sich für Kinderrechte stark. Sie feierten gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrkräften den Abschluss eines 14-tägigen Projekts, in dem ausgewählte Kinderrechte von der Organisation Unicef zu zentralen Themen im Schulalltag wurden. In allen Klassen und Jahrgangsstufen wurden wichtige, weil für alle Kinder lebensbedeutsame Themen wie Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spiel- und Freizeit, freie Meinungsäußerung, gewaltfreie Erziehung, Schutz im Krieg und auf der Flucht und elterliche Fürsorge zum Unterrichtsinhalt gemacht. Auch die Eltern wurden in die Arbeit miteinbezogen, teils durch eigene „Hausaufgaben“, aber auch durch die Beteiligung am Ende des Projekts während der Präsentationen in den Klassen.

Anschaulich und dabei sehr konkret wurden diese sensiblen und nicht einfachen Inhalte gemeinsam bearbeitet und auf die aktuelle Lebenswirklichkeit der Kinder im Allgemeinen sowie der eigenen Schülerschaft im Besonderen übertragen. Den Ausklang bildete ein Schulfest mit Spielen für Groß und Klein. Der Elternbeirat bot vielfältige und leckere Speisen an.

Ein gelungenes Projekt, ein schönes Sommerfest und ein hoffnungsfroher Ausblick in die Zukunft, wenn es im eingangs gesungenen Lied des Werner-Egk-Schulchors heißt: „Wir haben eine Stimme – und die kann man hör’n. Wir werden immer größer, und lassen uns nicht stör’n!“ (AZ)

