vor 35 Min.

Werner-von-Siemens-Schule gewinnt Technikpreis

Grundschüler erforschen, ob Lech und Wertach bereits mit Plastikteilen belastet sind

Hohen Besuch gab es kürzlich an der Werner-von-Siemens-Grundschule: Die bayerische Kultus-Staatssekretärin Carolina Trautner hatte sich angekündigt, um den Schülern einen Preis des bayernweiten Wettbewerbs „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ zu überreichen. Er ist mit 1000 Euro dotiert; außerdem gab es Urkunden, Plaketten und Geschenke wie Dynamo-Taschenlampen. Die Schüler hatten im Rahmen des Wettbewerbs erforscht, ob es Plastikmüll im Lech gibt und was man dagegen tun könnte.

Mit der Initiative, bei der der Freistaat mit dem Verband der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber zusammenarbeitet, sollen die Kinder spielerisch an Naturwissenschaft und Technik herangeführt werden. Das Projekt soll entsprechend dem Wettbewerbs-Konzept von den Kindern ausgehen – Lehrer und Erzieher sollen die Lernprozesse und deren Ergebnisse begleiten und dokumentieren.

Die Grundschüler vergrößerten mit ihrem Projekt ihr Wissen und entwickelten zugleich mehr Verbraucherbewusstsein. Die Jury beeindruckte bei ihrem Projekt vor allem die starke Vernetzung der Schule mit anderen Institutionen und das große Engagement der Teilnehmer. Gelobt wurde auch Projektleiterin Silvia Philipp für die Art und Vielfältigkeit ihres methodischen Vorgehens. Im Ergebnis machten sich die Schüler Gedanken über Möglichkeiten des „Plastikfastens“.

Trautner sagte, das Projekt habe gezeigt, dass sich Kinder frühzeitig für Naturwissenschaft und Technik begeistern können. Die Nachwuchsforscher seien interessiert und neugierig wissenschaftlichen Erscheinungen auf den Grund gegangen. Sie dankte auch den Eltern, Firmen und Einrichtungen, die ihnen als Bildungspartner zur Verfügung standen.

Der Preis wird seit 2005 verliehen. In diesem Jahr hatte der Wettbewerb 22 Teilnehmer, insgesamt waren es rund 670 Jungen und Mädchen aus Kindergärten, Horten und Grundschulen. Die Jury bestand aus Pädagogen, Wirtschaftsvertretern und Bildungsexperten. Es gab bayernweit fünf Preisträger.

Kurz vor der Preisverleihung, am Tag der Umwelt, hatten Schüler der zweiten Klasse, die „Piraten“, den Augsburger Zoo besucht. Unter dem Motto „Plastik gehört in die Tonne, nicht in das Meer“ erfuhren sie von der Leiterin der Umweltbildung, Jeanette Schmid, eine Menge darüber, mit wie viel Abfall auch die Umgebung von Lech und Wertach belastet ist.

Es wurde ihnen gezeigt, wie sich dann am Ende des Prozesses Meerestiere in Plastikteilen verfangen oder versehentlich kleine Plastikstückchen fressen, was ihren Tod bedeuten kann. Bei der Demonstration waren Schildkröte, Pinguin und Robbe aber glücklicherweise nur aus Plüsch.

Die Kinder hatten schon einiges über Plastikfasten gehört. Sie überlegten sich nun im Zoo gemeinsam, wie man Plastik am besten vermeiden kann. Manche Möglichkeiten kannten sie schon von zu Hause oder aus der Schule. Dazu lernten sie neue spannende Ideen kennen, wie man auf Plastik verzichten kann; besonders gefielen ihnen Zahnbürsten aus Holz.

Zum Abschluss besichtigten die Kinder die Abteilung für Meerestiere des Zoos. Dort ließen sie sich von einem Tierpfleger erzählen, wie es den Pinguinen, Robben und Seelöwen, die hier leben, gerade geht. (AZ)

