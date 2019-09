Wertachstraße: Ein Punktsieg für die Fußgänger

In der Verkehrspolitik müssen nicht immer die Belange der Radfahrer ganz oben stehen.

Dass an der Wertachstraße zusätzliche Schutzstreifen für Radler wünschenswert sind, wird niemand in Zweifel stellen. Allerdings fehlt anhand der vorliegenden Neuplanung der Platz dafür. Für Fußgänger werden stattdessen die Gehwege breiter, die Aufenthaltsqualität wird im bislang tristen Straßenzug zudem erhöht. Dass in einer belebten Straße mit Wohnhäusern und Geschäften Parkplätze für Autofahrer benötigt werden, steht außer Frage. Die nun vorliegende Planung, die gegen die Stimmung der Grünen gutgeheißen wird, überzeugt die Menschen, die an der Wertachstraße leben.

Dass Radfahrer in diesem speziellen Fall nicht zu den Profiteuren einer Neugestaltung gehören, ist bedauerlich. Die Entscheidung ist keineswegs als Skandal zu bewerten. Eine funktionierende Verkehrspolitik muss abwägen, wie die Belange der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu bewerten ist.

In der Wertachstraße gibt es jetzt einen nachvollziehbaren Punktsieg für die Fußgänger. Gut so!

Themen folgen