26.09.2019

Wertachstraße: Radler haben das Nachsehen

Bei der Umgestaltung des Straßenzugs wird auf Wünsche von Fußgängern und Anwohnern gehört. Das ärgert die Grünen. Ob Tempo 30 kommt, wird geprüft.

Von Michael Hörmann

Die Wertachstraße ist eine viel befahrene Straße im Quartier „Rechts der Wertach.“ Die Straßenbahn der Linie 2 führt in der Mitte durch die Straße, in die mehrere Seitenstraßen münden. Auf dem Straßenzug zwischen der Agentur für Arbeit und dem Modehaus Jung liegen auf beiden Seiten viele kleinere Geschäfte. Wer die Situation vor Ort kennt, weiß: Die Aufenthaltsqualität ist gering, es gibt keine Bäume und es herrscht viel Verkehr. Wer als Fußgänger sicher die Straße überqueren möchte, muss zu Ampeln an den Kreuzungen bei der Arbeitsagentur und dem Modehaus Jung an der Wertachbrücke.

Die Anwohner sind über diese Situation nicht besonders glücklich. Ihr Wunsch ist schon länger, dass es Möglichkeiten geben müsse, die Straße besser und leichter zu überqueren. Wenn Gehwegebereiche breiter werden, ließen sich zudem kleinere Bäume pflanzen. Komfort, Sicherheit und Aufenthaltsqualität würden erhöht.

Bürger unterstützen die vorliegende Planung

Die Wünsche der Bürger stoßen bei der Stadtverwaltung auf Gehör. Es liegt jetzt eine Entwurfsplanung vor, wie die Straße aufgewertet werden könne. Diese Abstimmung erfolgte mit der Bauverwaltung, den Stadtwerken und einem Verkehrsgutachter. Das Ergebnis sieht vor, dass beidseitiges Parken am Straßenrand weiterhin möglich bleibt. Knapp 80 Parkplätze sind es gegenwärtig. Wenn nun die Gehwege breiter werden, fallen elf Stellplätze weg. In den Planungen ist zu berücksichtigen, dass am Gleisverlauf der Straßenbahn nichts zu ändern ist. Die Tram „schwimmt“ im Verkehr mit.

Bei der künftigen Verkehrsgestaltung der Wertachstraße ist ein weiteres Ergebnis, dass es keine eigenen Radwegestreifen geben soll. Radler müssten folglich weiterhin im fließenden Verkehr unterwegs sein. Für eigene Radwege reicht der Platz nicht aus. In der Sitzung des Bauausschusses sagte Baureferent Gerd Merkle (CSU), dass Radwege lediglich dann machbar seien, wenn die Parkplätze wegfielen. Nur so ließe sich ein Radweg von 2,50 Meter Breite auf beiden Seiten realisieren. Bei den Anwohnern ist der Wunsch nach Radwegen nicht ausgeprägt. Das sagten sie Anfang Juli bei einer Informationsveranstaltung, als ihnen die Pläne der Stadt vorgestellt wurden. Ihnen war wichtig, dass zusätzliche Abfallkörbe aufgestellt werden. Zudem wünschen sie, dass die Außenbewirtung nicht ausgedehnt werden solle. Schon jetzt gebe es nach 22 Uhr Lärmbelästigungen.

Diskussion im Bauausschuss

In der Sitzung des Bauausschusses ging es am Donnerstag um die vorgelegte Entwurfsplanung. Protest kam von den Grünen. Sie sehen die Radfahrer klar benachteiligt. Die jetzige Planung verschlechtere sogar die Situation der Radler. Man wolle Radfahrer aber nicht gegen Fußgänger ausspielen, sagte Eva Leipprand. Dennoch sollten die Belange der Radfahrer noch einmal intensiv geprüft werden. Auch sollte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) gehört werden. Mit dem Grundsatzbeschluss zur Fahrradstadt 2020 habe sich die Stadt festgelegt, die Infrastruktur für den Radverkehr zu verbessern und für mehr Sicherheit für Radfahrer zu sorgen.

Mit diesem Kurs standen die Grünen beim Thema Wertachstraße allein da. CSU, SPD und Volker Schafitel (Freie Wähler) sahen keine Notwendigkeit, das von den Bürgern gewünschte Paket für die Wertachstraße nochmals aufzuschnüren. Geprüft wird nun, ob Tempo 30 im Straßenzug eingeführt wird. Die Idee wurde von Stadtrat Schafitel ins Spiel gebracht.

Die Arbeiten könnten bereits im nächsten Jahr starten. Die Kosten liegen für die gesamte Gehwegerneuerung bei 670000 Euro. Es werden staatliche Fördergelder fließen.

Lesen Sie den Kommentar: Wertachstraße: Ein Punktsieg für die Fußgänger

Themen folgen