vor 22 Min.

Weshalb diese Makler auf Provision verzichten

Das Team von Wohnglueck will zwar rentabel arbeiten, aber nicht mit höchster Rendite. So kam es auf eine Idee

Von Andrea Wenzel

Das Thema Wohnen beschäftigt die Menschen – in vielerlei Hinsicht. Das weiß auch Vanessa Petrasch. Sie ist in Augsburg als Immobilienmaklerin aktiv und hat einen guten Einblick in den Markt. „Unser Berufsfeld ist nicht die schillernde Glitzerwelt, die manche darin sehen. Meine Kollegen und ich erleben täglich menschliche Schicksale.“ Sei es, dass einem Mieter wegen Eigenbedarfs gekündigt wird, Vermieter sich nicht um Instandsetzungen kümmern, oder ein Vermieter in Not gerät, weil ein Mieter unachtsam mit seiner Wohnung umgeht. „Ganz gleich auf welcher Seite, es können persönliche Schicksalsschläge entstehen – das ist sehr individuell und vielschichtig“, sagt sie.

Diesen Menschen will Petrasch helfen. Zusammen mit Alexander Barbiera hat sie ihr eigenes Immobilienunternehmen gegründet. Es nennt sich Wohnglueck und ist im Lueginslandgäßchen in Augsburg angesiedelt. Von hier aus bringt Petrasch mit ihrem dreiköpfigen Team Käufer, Verkäufer und Mieter zusammen. Aber mit einem anderen Konzept, als man das von Maklerunternehmen kennt. Petrasch und ihre Mitarbeiter setzen sich für ihre Kunden auf verschiedene Weise ein. Wenn Senioren umziehen, sich aber kein Umzugsunternehmen leisten können, wird auch mal selbst angepackt. Wenn ein Kunde Probleme mit seinem Mieter hat, versucht das Team von Wohnglueck, zu vermitteln. Und manchmal müssen in einer Immobilie auch die Blumen gegossen werden.

Damit nicht nur eigene Kunden vom Einsatz profitieren, setzt Wohnglueck auf ein in Deutschland ungewöhnliches Konzept: Das Team verzichtet bei jedem Immobilienverkauf auf einen Teil seiner Provision und bittet stattdessen Verkäufer und Käufer, den Differenzbetrag zu den üblichen 3,57 Prozent an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Konkret wird auf ein Prozent des Verkaufspreises verzichtet, das je zur Hälfte auf die beiden Parteien verteilt wird. „Ob ein Kunde das machen möchte, ist freiwillig und auch die Einrichtung, an die er spenden will, kann er sich selbst aussuchen“, erklärt Petrasch. Wer sich dafür entscheidet, erhält am Ende in der Regel auch eine entsprechende Quittung, die er beim Finanzamt geltend machen kann.

Dass das Konzept aufgeht, lässt sich an der Spendenbereitschaft der Kunden ablesen: Nur 1,2 Prozent hätten bisher eine Spende abgelehnt und sich über die gesenkten Maklergebühren gefreut. Dafür gibt es immer wieder Kunden, die vom Konzept so überzeugt sind, dass sie mehr als den Differenzbetrag spenden.

Auf diese Weise sind seit Gründung des Unternehmens vor gut drei Jahren allein für die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mehr als 26850 Euro zusammengekommen. „Darüber freuen wir uns sehr. Besonders, weil wir gerade im Bereich Wohnen sehen, dass die Not der Menschen wächst. Knapp 50 Prozent unserer Hilfeanfragen kommen zu diesem Themenbereich“, so Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Auch er ist begeistert von dem Modell und hält es nicht für selbstverständlich, dass ein Unternehmen freiwillig auf Einnahmen verzichtet.

Vanessa Petrasch wünscht sich, noch mehr Kollegen aus der Branche würden sich dem Modell anschließen und ihren Beitrag leisten, bedürftigen Menschen t zu helfen. „Wir haben dieses Konzept vielleicht erfunden, aber wir kleben nicht daran und begrüßen es, wenn sich uns jemand anschließt.“ Dass man auch mit weniger Geld erfolgreich ein Unternehmen führen kann, zeige Wohnglueck auch: Seit Unternehmensgründung ist das Team zwei Mal vergrößert worden, Tendenz steigend. Der Kundenstamm erweitert sich auch. „Viele unserer Kunden kommen auf Empfehlung anderer. Das macht uns stolz“, so Petrasch.

Themen Folgen