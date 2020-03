14:37 Uhr

Whatsapp: Fake-Meldung zum Coronavirus in Augsburg im Umlauf

Diese Fake-Nachricht zum Coronavirus sorgt derzeit in Augsburg für Verunsicherung.

Auf Whatsapp verbreitet sich derzeit rasant die Botschaft von einer ersten Coronavirus-Infektion in Augsburg. Die Nachricht ist eine geschmacklose Falschmeldung.

Es klingt dramatisch, ist aber nur ein übler Scherz - und Panikmache: In Augsburg soll ein erster Corona-Virus-Fall aufgetreten, ein ganzer Stadtteil deshalb abgeriegelt worden sein. So jedenfalls steht es in einer angeblichen Eilmeldung der Bild-Zeitung, die sich derzeit offenbar rasant unter Nutzern des Nachrichtendienstes Whatsapp verbreitet.

Fake-News zu Coronavirus sorgt für Verunsicherung in Augsburg

Die Meldung sieht auf den ersten Blick täuschend echt aus - und schürt bei den Menschen Augsburg Ängste. Mehrere verunsicherte Leser meldeten sich am Montag in unserer Redaktion, wollten wissen, ob es tatsächlich erste Coronafälle in Augsburg gibt. Allerdings besteht aktuell kein Grund zur Sorge, die Meldung ist falsch. Ein Fake, wie es auf neudeutsch heißt.

In Augsburg gibt es derzeit keinen nachgewiesenen Coronavirus-Infizierten. Auch ist kein Stadtviertel abgesperrt, niemand unter Quarantäne. "Die Nachricht ist ein Fake", bekräftigt Ines Lehmann, Pressesprecherin des Uniklinikums Augsburg. "Es gibt keinen Coronavirus-Fall bei uns."

Auch bei der Bild-Zeitung erklärt man, dass man mit der Fake-Mitteilung nichts zu tun habe. Man werde den Fall aber prüfen, heißt es aus München. (AZ)

In unserem Liveblog erhalten Sie alle News zum Coronavirus: Mehr als hundert Coronavirus-Infizierte in Deutschland - erster Fall in Schwaben

