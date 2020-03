11:00 Uhr

Wie Corona Augsburger Studenten ausbremst

Die Hochschule und Universität stornieren Termine und Angebote - mit weit reichenden Folgen.

Von Eva Maria Knab

Am Campus der Hochschule Augsburg herrscht fast gespenstische Stille. Zwar sind Semesterferien. Trotzdem gibt es in den Wochen vor dem Start des Sommersemesters normalerweise Veranstaltungen für Studierende und Studieninteressierte. Wegen vorsorglicher Maßnahmen gegen das Corona-Virus fallen nun Angebote aus – mit weitreichenden Folgen.

Studien-Orientierungstag und Girls Day fallen aus

Der Beginn der Vorlesungszeit wurde an den bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie berichtet, auf den 20. April verschoben. Der Studienbetrieb an der Hochschule Augsburg ist bis dahin eingestellt. Vorlesungen, Prüfungen, Seminare, Workshops, wissenschaftliche Tagungen und andere Veranstaltungen finden hier nicht statt, so Sprecher Tobias Kolb.

Abgesagt wurden etwa der Studierendenorientierungstag für Schüler am 27. März sowie der „Girls Day“. Weiterhin gültig seien Termine zur Prüfungsanmeldung, zur Abgabe von Bachelor- und Masterarbeiten sowie die Einschreibung für ein Studium an der Hochschule, hieß es. Trotz der Verschiebung der Vorlesungszeit um vier Wochen soll die Gesamtunterrichtszeit im Sommersemester laut Wissenschaftsministerium nicht verkürzt werden. An der Hochschule sollen die damit verbundenen Fragen am Dienstag geklärt werden. Verwaltung, Forschung und Bibliotheksbetrieb sollen unterdessen regulär weiterlaufen. Eingeschränkt ist die Verpflegung an der Hochschule. So bleiben die Mensa, Cafeteria am Campus am Roten Tor und CafeBar am Campus am Brunnenlech bis 20. April geschlossen.

Uni sagt Schüler-Infotag ab

Auch an der Universität Augsburg gibt es Auswirkungen in den Semesterferien. Dort bleiben die Cafeteria in Gebäude D und die Cafe-Bar in Gebäude D bis 20. April zu. Laut Sprecher Michael Hallermayer ruht der Betrieb im Hochschulsport. Angebote wie Vorbereitungskurse oder Orientierungstage für Erstsemester, die normalerweise vor Semesterstart stattfinden, werden nicht stattfinden. Öffentliche Veranstaltungen wie der "Schüler-Infotag" oder der "Tag der Informatik" entfallen ebenso wie Konzerte des Leopold-Mozart-Zentrums.

Die Leitung der Universität Augsburg beobachte die Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus sehr genau, so Hallermayer. Sie bei der Beurteilung der Lage in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Wissenschaftsministerium, um dann gemeinsam nötige Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu wurde eine Taskforce unter der Leitung von Vizepräsident Peter Welzel eingerichtet.

