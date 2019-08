vor 4 Min.

Wie Friedensfest und Campus Cat zusammenpassen

Das Konterfei des beliebtesten Augsburger Katers ziert nun auch die Friedenshäuschen, die teils prominente Besitzer haben.

Was hat das Augsburger Friedensfest mit einer Katze gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, nicht wahr. Aber weit gefehlt: Der weltweit einmalige Augsburger Feiertag teilt sich mit dem Internationalen Tag der Katze ein gemeinsames Datum: den 8. August. Während also die Augsburger an diesem Tag die mit dem Westfälischen Frieden 1648 erlangte Gleichstellung von Protestanten und Katholiken feiern, feiern die Katzenliebhaber seit 2002 an diesem Tag ihre Vierbeiner.

Campus Cat ist eines von 100 Motiven der Friedenshäuschen

Und es gibt noch weitere Parallelen. Monika und Werner A. Mayer, die gemeinsam mit ihrem Team seit 8. August 2005 über 110.000 Friedenshäuschen erstellt und zugunsten von sozialen und kulturellen Projekten verteilt haben, präsentieren wie jedes Jahr an der Friedenstafel ihre neuesten Exemplare. Diesmal wird sich der kürzlich erworbene Welterbetitel auf den kleinen Holzhäuschen widerspiegeln – und Augsburgs beliebteste Katze, die Campus Cat. Rund 100 Motive haben das Ehepaar und seine freiwilligen Helfer derzeit im Repertoire. „Der absolute Renner sind die Friedenstaube, das Rathaus und die Knotenlöserin“, berichtet Werner A. Mayer.

Doch die Augsburger sind immer auf der Suche nach neuen Motiven, um den Sammlern immer wieder etwas Neues bieten zu können und neue Fans zu gewinnen. Denn davon gibt es viele: Anfangs wollte das Paar gemeinsam mit seinen Helfern mit seinen bemalten Holzhäuschen die Bewerbung der Friedensstadt Augsburg als Kulturhauptstadt Europas unterstützen. Mit der Bewerbung wurde es bekanntlich nichts, das Engagement der Gestalter der Friedenshäuschen aber ist geblieben.

Besondere Beziehung zur Campus Cat

Denn mit dem Verkauf der Häuschen, die drei Euro das Stück kosten, werden soziale Einrichtungen, wie die St. Gregor Kinder- und Jugendhilfe oder das Café Samocca unterstützt, wo es die Häuschen auch zu kaufen gibt. Der „Hype“ um die Campus Cat ist an den Augsburgern Mayer nicht vorübergegangen. „Ich habe die Artikel in der Augsburger Allgemeinen gelesen. Seine Besitzerin ist eine Bekannte meiner Frau. Deshalb haben wir auch einen Bezug zu der Katze“, erzählt Werner A. Mayer.

Er habe verfolgt, wie nach und nach die Beliebtheit des Katers wuchs. Er hat inzwischen Kultstatus: Seine Seite auf Facebook hat über 30.000 Fans. Es gibt ein Campus-Cat-Stofftier, ein Augsburger Jurastudent hat sogar eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht, damit das Tier zum offiziellen Dienstkater der Universität Augsburg ernannt wird. Als der rot getigerte Kater in diesem Jahr von einem Auto angefahren wurde, kamen bei einer Spendenaktion kurzerhand 3000 Euro zusammen.

Friedenshäuschen haben prominente Besitzer

Nun haben das Ehepaar Mayer und sein Team den Kater ebenfalls in ihrem Repertoire: Es gibt ihn auf den Friedenshäuschen, als Postkarte oder als handgemaltes Bild. Von Augsburg aus wird so auch die Campus Cat ihren Weg in die Welt finden, hoffen die Initiatoren der Friedenshäuschen-Aktion. Die Häuschen sollen ihren Weg in 140 Länder dieser Welt gefunden haben – der Augsburger Friedenspreisträger Michail Gorbatschow besitzt ebenso eines wie die Königin von Bhutan.

