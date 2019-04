vor 48 Min.

Wie Giraffe Gaya ihre Scheu vor Gras überwinden soll

Seit fast einem Jahr lebt das Tier nun in Augsburg, doch die Wiese im Außengehege hat es noch nie betreten. Die Pfleger haben vieles versucht, nun wollen sie einen neuen „Trick“ anwenden.

Von Tamara Meyer

Manches Tier hat – wie so mancher Mensch eben auch – seine Eigenheiten. Der eine Hund liebt es, Stöckchen aus dem Wasser zu fischen, so manche Giraffe findet es gar nicht toll, über Gras zu laufen. Die Rede ist in diesem Fall von Gaya, der 13-jährigen Giraffendame aus dem Augsburger Zoo.

Ihre ungewöhnliche Macke zeigte sie gleich von Anfang an. Seit etwas mehr als einem Jahr lebt Gaya zusammen mit ihren Artgenossinnen Zaraffa und Kimaro im Augsburger Zoo. Nur das Außengehege nutzt sie nicht. Gaya läuft nur auf Kies, das Gras hat sie noch kein einziges Mal betreten. Ihre zwei Mitbewohnerinen haben damit hingegen kein Problem. Im Zoo hat man vieles versucht, um Gaya aufs Grün zu bringen. Vergeblich. Nun greifen die Mitarbeiter zu einem „Trick“.

Die Pfleger wollen Gaya nicht zwingen, übers Gras zu gehen

Um an den Futterbaum zu gelangen, der mitten im Außengehege steht, müssen die Tiere einen längeren Weg quer über das Gelände zurücklegen – und der führt ausschließlich über Gras. Zookurator Thomas Lipp hat sich bereits mit der Eigenheit von Gaya arrangiert: „Ich würde nicht sagen, dass Gaya Angst vor Gras hat, es behagt ihr einfach nicht. Wir wollen sie natürlich auch nicht zwingen, übers Gras zu laufen. Aber sie soll auch die Möglichkeit haben das Außengehege nutzen zu können.“

Deshalb haben sich die Tierpfleger nun etwas ausgedacht, sodass auch Gaya den Weg zum Futterbaum findet. Sie haben einen Weg aus Sand aufgeschüttet, der bis zur Futterstelle führt. Da das Außengehege groß ist und sich in der Mitte eine Insel befindet, möchten sie den Sandweg weiter ausbauen und einen Kreis um die Insel ziehen. Gaya soll, so wie Zaraffa und Kimaro, die Möglichkeit haben, den Außenbereich voll nutzen zu können.

Die Tierpfleger erhoffen sich, dass das Gras durch den anstehenden Regen weiter wächst und somit durch den Sand hindurch sprießt. Lipp meint, dass sich Gaya dadurch langsam an das Gras gewöhne und irgendwann keine Probleme mehr damit hätte. Es wird sich zeigen, ob diese Methode Gaya ihre ungewöhnliche Macke überdenken lässt.

