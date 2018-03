vor 56 Min.

Wie Kindern in Augsburg die Freude am Lesen vermittelt wird

Hier, in der St.-Georg-Volksschule, entstand 2010 die erste Leseinsel – nun wurde dort Bilanz gezogen. Mittlerweile haben zehn Schulen in Augsburg die modernen Büchereien. Luis (11), Andreas (11) und Sandra (11) (von links) schauen in der Bücher der kleinen Bibliothek. Alle Schüler gehen in die 5a.

Die „Leseinseln“ gelten als Erfolgsprojekt. Nun wurde die zehnte dieser modernen Büchereien in Augsburg eröffnet. Und weitere sollen Folgen.

Von Andreas Alt

Ein Schüler behauptete kürzlich, er müsse nicht lesen und schreiben können – sein Smartphone habe schließlich Spracherkennung. Augsburgs Schulreferent Hermann Köhler hält das nicht für stichhaltig: „Erst muss eine Grundbildung da sein. Dann kann man ins Internet gehen.“ Um dieses Fundament zu legen, bieten inzwischen zehn Augsburger Grund- und Mittelschulen Leseinseln an – die zehnte wurde soeben an der Wittelsbacher Grundschule eröffnet. Eine erste Bilanz wurde dort gezogen, wo 2010 die erste Leseinsel entstanden ist, in der St.-Georg-Volksschule.

Bibliothekenberater Klaus Dahm erkannte damals, dass Bücher auch deshalb Kinder nicht mehr hinter dem Ofen hervorlockten, weil die Schul- und Klassenbüchereien in der Stadt eher abschreckend waren. Oft nur am Freitagnachmittag geöffnet, kleine Räume, die mit Regalen zugestellt waren, mit einem Buchbestand, der schon viele Jahre alt war, zerfleddert und unaktuell. Die Leseinsel in der St.-Georg-Volksschule sah dann völlig anders aus: Bunt bemalte Wände und Möbel, moderne Bücher, gemütliche Sitzecken, Computer, über die man auch die Verbindung zur Stadtbücherei herstellen kann. Durch Lesewettbewerbe mit schönen Preisen oder Vorleseaktionen werden die Schüler zum Mitmachen animiert. Und wichtig ist auch: Aufsicht in der Leseinsel sind Ehrenamtliche, nicht Lehrer, was die Hemmschwelle der Kinder senkt.

Wurden zuvor hier gerade mal 20 Bücher pro Monat ausgeliehen, sind es heute etwa 250. Dabei gibt es in der 400-köpfigen Schulgemeinde neben Leseratten auch eher Lesefaule. Aber es wird schon als Erfolg betrachtet, wenn Schüler in der Pause in die Leseinsel kommen und dabei mal das eine oder andere Buch zur Hand nehmen.

Ohne Lesen geht es eben nicht, wie Schulreferent Köhler verdeutlichte: Einige Migranten könnten Alltagsdeutsch und beispielsweise das Wort „Baum“, aber nicht Details wie etwa das Wort „Kastanie“. Wenn es um höhere Bildung gehe, merkten sie, dass sie die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschten.

Doch Defizite sind auch bei muttersprachlichen Schülern zu beobachten. Nach Aussage der Leiterin der Leseinsel, Nicole Rollin, fehlt oft das Vorbild der Eltern. Ein Bücherschrank in der Wohnung sei nicht mehr selbstverständlich. In der Familie werde nur noch wenig vorgelesen. Als die beliebtesten Druckwerke in den Leseinseln haben sich Comics und Sachbücher entpuppt. In Kürze wird die Leseinsel in St. Georg auch Jugendzeitschriften wie „Geolino“ oder die „Bravo“ vorhalten.

Die zehn Leseinseln zu schaffen, war laut Köhler durchaus ein finanzieller und organisatorischer Kraftakt. Derzeit haben sich zwei weitere Schulen, die Hans-Adlhoch-Schule und die Schule vor dem Roten Tor, um eine Leseinsel beworben. Rund 20 Grundschulen haben noch keine. Dankbar ist Köhler daher für die Hilfe, die er erfährt.

Das gilt insbesondere für die Freunde der Neuen Stadtbibliothek und das Netzwerk Lesen, die sich um den Betrieb der Leseinseln kümmern. Als Hauptsponsor tritt der Rotary Club Augsburg, Renaissance-Stadt auf; laut dem ehemaligen Vorsitzenden Willi Peter Ihle wurden bisher 215000 Euro für die Leseinseln gespendet. Er nannte dies das nachhaltigste Projekt, für das sich die Rotarier bisher engagiert haben. Initiiert worden war es von Buchhändler Kurt Idrizovic, der für dieses Engagement 2013 den City-Preis erhielt.

