vor 25 Min.

Wie Studenten aus Wahlplakaten Kunstwerke machen

Die Poster der OB-Kandidaten werden völlig neu interpretiert. Bei einer Aktion unserer Zeitung am 4. März in der Hochschule Augsburg sind Besucher willkommen.

Von Eva Maria Knab

Ein Bundestagsabgeordneter mit konservativem Kurzhaarschnitt wird mit wenigen Pinselstrichen zu einer schicken Blondine. Dieses "umgewandelte" Wahlplakat sorgte in Augsburg vor drei Jahren für Aufsehen. Ein unbekannter Künstler hatte CSU-Politiker Volker Ullrich auf einem Kandidaten-Poster augenzwinkernd in eine langhaarige junge Frau mit Schönheitsfleck und großem Ohrring verwandelt.

Ullrich nahm es damals mit Humor und ließ das Plakat auch noch für einen guten Zweck versteigern. Nun wird es eine ähnliche Kunstaktion unserer Zeitung zum Kommunalwahlkampf 2020 in Augsburg geben, und zwar zusammen mit Gestaltern der Hochschule.

AZ-Aktion: Studenten gestalten Wahlplakate neu

Natürlich ist es in diesem Fall keine Nacht-und-Nebel-Aktion. Das wäre auch nicht erlaubt. Dieses Mal stellen Parteien und Kandidaten, die in Augsburg zur Kommunalwahl antreten, ganz offiziell ihre Poster zur Verfügung, damit sie von Studenten der Hochschule Augsburg künstlerisch neu gestaltet werden. Besucher, die dabei zuschauen wollen, sind ausdrücklich erwünscht.

Und so soll das Happening ablaufen: Die jungen Gestalter werden in einer Abendveranstaltung der Augsburger Allgemeinen am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr, aktuelle Wahlplakate des Augsburger Kommunalwahlkampf neu interpretieren und künstlerisch umgestalten. Horst Kirstein , wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Lithographie und Druckgrafik der Hochschule, wird Besucher in die Veranstaltung einführen.

So sah das ursprüngliche Wahlplakat von Volker Ullrich aus. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Er erklärt, was ein gutes Plakat ausmacht, und wie wichtig die freie künstlerische Herangehensweise für den kreativen Gestaltungsprozess ist. Anschließend werden die Studierenden in unterschiedlichen Collage- und Gestaltungstechniken Wahlplakate der Parteien und Wahlvereine umwandeln und so einen neuen Blickwinkel auf den Wahlkampf anbieten.

Besucher der Veranstaltung können den jungen Künstlerinnen und Künstlern beim Gestalten über die Schulter schauen und den Entstehungsprozess ihrer Werke beobachten. Anschließend gibt es für Gäste die Möglichkeit, mit Kirstein und den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich gibt es das Angebot der Hochschule an Besucher, die Druck- und Grafikwerkstätten der Gestalter zu besichtigen.

Das müssen Besucher über die Kunstaktion der AZ wissen

Für Besucher, die zur Kunstaktion an der Hochschule Augsburg kommen wollen, ist der Treffpunkt am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr im Eingangsbereich der Fakultät für Gestaltung auf dem Campus am Roten Tor, Gebäude K. Eingang ist durch die große Tür des historischen Gebäudetraktes an der Friedberger Straße. Anfahrt mit der Tramlinie 6, Haltestelle Hochschule.

