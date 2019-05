vor 19 Min.

Wie Vladimir Kennerknecht zu seiner eigenen Zeitschrift kam

Vladimir Kennerknecht ist seit 20 Jahren in Augsburg unterwegs und verkauft seine Straßenzeitung. Er ist jetzt 67 Jahre alt, doch ans Aufhören denkt er nicht.

Von Stefan Krog

Wer in der Innenstadt unterwegs ist, ist ihm mit Sicherheit schon einmal begegnet: Vladimir Kennerknecht verkauft seit inzwischen 20 Jahren seine Straßenzeitung „Die Wurzel“ in der Fußgängerzone. Der Mann mit dem grauen Vollbart drängt sich den Passanten nicht auf. Sein Ruf „Die Straßenzeitung...“ geht an niemand bestimmten im Passantenstrom. „Die Käufer sind bunt gemischt, und inzwischen kennen sie mich“, sagt Kennerknecht.

1999 begann Vladimir Kennerknecht mit seiner Zeitschrift

Kennerknecht ist inzwischen 67 Jahre alt geworden. Andere sind in dem Alter längst in Rente. Kennerknecht muss weitermachen. „Was ich an Rente bekäme, entspräche dem Sozialsatz.“ Und dann wolle er auch nicht zu Hause rumsitzen. „Ich will das Gefühl haben, gebraucht zu werden.“ Neben ihm gibt es inzwischen auch noch einige Verkäufer, die sich mit dem Verkauf der Zeitschrift versuchen, über Wasser zu halten. Mit seiner Straßenzeitung begann Kennerknecht 1999, als er sich mit den Machern der Augsburger Straßenzeitung „riss“ überwarf. Die Zeitschrift mit journalistischem Anspruch, heute angesiedelt beim Verein „Tür an Tür“, sei „keine Selbsthilfe, sondern Fürsorge“ gewesen, so Kennerknecht. Inzwischen bringt Kennerknecht elf Mal im Jahr sein eigenes Heft mit Kontaktadressen für Bedürftige und Meldungen aus dem sozialen Bereich heraus. 70 Cent zahlen die Verkäufer an ihn, 1,50 Euro kostet „Die Wurzel“ im Verkauf an die Kunden.

„Nicht aufgeben“ ist wohl das Lebensmotto von Kennerknecht. Er kam in der DDR als Sohn einer DDR-Bürgerin und eines sowjetischen Offiziers zur Welt. Gern gesehen war das nicht, und so kam er mit fünf Jahren nach Augsburg. Er machte eine Bäckerlehre, aber seinen Lebensunterhalt hätte er damit nicht verdienen können. „Irgendwann wurde klar, dass ich eine Mehlstauballergie habe.“ Also schlug er sich mit allem Möglichem durch – Bauarbeiter, Schaustellergehilfe, Hilfsjobs. Mehrere Jahre war er unterwegs, bevor er in den 90er Jahren wieder nach Augsburg zurückkehrte.

Vladimir Kennerknecht weiß, wie es ist obdachlos zu sein

Inzwischen hat er eine Wohnung in der Jakobervorstadt, selbst bezahlt. Staatliche Unterstützung habe er nie gewollt und nie genommen, sagt Kennerknecht. „Mir geht es in der Wohnung gut. Manch einer weiß nicht zu schätzen, wie viel so etwas wert ist.“ Gelegentlich lässt er auch mal jemanden von der Straße dort duschen. Er weiß selbst, wie es ist, keine Bleibe zu haben. In den vergangenen Jahrzehnten schlief er auch mal in den Vorräumen von Banken oder im Zelt. „Wenn Geld da war, bin ich in eine Billigpension gegangen“, erzählt Kennerknecht. „Keine Wohnung zu haben, ist beschissen. Es fehlt der Rückzugsraum, man hat keinen Platz für sein bisschen Habe, es ist deprimierend.“

Und er sagt auch, dass es schwieriger geworden sei, eine günstige Wohnung zu bekommen. Seine Zeitschrift sieht er als Sprachrohr für Randgruppen – aber auch als Mahnung an die, die in der Fußgängerzone an ihm vorbeilaufen. „Jeder denkt irgendwie, dass er vom sozialen Absturz nicht betroffen sein kann“, sagt Kennerknecht. Wenn manch einer wegschaue, wenn er ihn sieht, spiele dieses Verdrängen vielleicht auch eine Rolle. „Aber die Garantie vom Wohlstand gibt es heute weniger denn je. Wer arbeitslos wird, gilt mit 55 Jahren als nicht mehr vermittlungsfähig. Und das kann jedem passieren.“

