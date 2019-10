00:31 Uhr

Wie Wäscheklammern Stress abbauen

An der Löweneck-Schule in Oberhausen lernen alle Kinder, sich zu entspannen. Wie das Programm abläuft und warum Lehrkräfte und Eltern dabei eine wichtige Rolle spielen

Von Andrea Baumann

Mit verbundenen Augen steht Josie in der Turnhalle, an ihrem T-Shirt sind einige Wäscheklammern befestigt. Mit einem grauen Schaumstoffrohr versucht sie zu verhindern, dass ihr die Klassenkameraden ringsum die Klammern stibitzen. Im Laufe der Zeit gelingt ihr das immer besser. Josie hat das Zeug zur „Wäscheklammer-Königin“.

Hinter dem Spiel steckt mehr als eine kleine Abwechslung im Alltag der Löweneck-Schule. Die Grund- und Mittelschule in Oberhausen nimmt bereits im zweiten Jahr an einem Projekt teil, bei dem die Kinder und Jugendlichen lernen, Stress abzubauen und sich zu entspannen. „Wir haben viele Kinder, die Stresssymptome wie Aggression, Schlafstörungen, Unkonzentriertheit, Bauchweh und Kopfweh zeigen“, sagt Rektorin Britta Siemer. Das könne bis zur Schulverweigerung führen.

Die Pädagogin wollte nicht auf ein klassisches Antiaggressionstraining zurückgreifen und suchte deshalb nach einem Partner, mit dem sich ein Präventionsprogramm auf die Beine stellen lässt. Auf offene Ohren mit ihrem Anliegen stieß Siemer bei der Techniker-Krankenkasse. Sie finanziert das knapp zweijährige Programm, das alle 25 Klassen durchlaufen.

Die Trainer – in der Regel Sport- und Gesundheitswissenschaftler – sind Mitarbeiter des Murnauer Unternehmens Aufwind. Zu den Kunden zählen neben Firmen auch immer mehr Schulen, wie Leiter Sebastian Fröbel erzählt. In Augsburg sei Löweneck die erste Bildungsstätte, an der seine Mitarbeiter tätig sind. An diesem Vormittag begleiten Anna und Daniel die Zweitklässer bei den Übungen. Dass die Kinder auch mal ein paar Minuten kreuz und quer durch die Halle rennen dürfen, ist gewollt. „Das Hauptproblem ist ja, dass sie sich zu wenig bewegen.“ Während bei den Jüngeren die Bewegung und Entspannung in verschiedenen Facetten im Vordergrund steht, lassen die Trainer in den hhöheren Klassen auch Theorieeinheiten einfließen. Rebecca Rac, Lehrerin in der zweiten Klasse, ist angetan. Bereits nach der ersten Doppelstunde in diesem Schuljahr seien die Kinder im anschließenden Unterricht deutlich ruhiger gewesen. Das Training helfe auch der teilweise neu zusammengesetzten Klasse, besser zueinander zu finden.

Rac ist nicht nur bei den Praxisstunden mit ihren Kindern dabei, sondern nimmt wie die anderen Lehrkräfte auch an einem eigenen Programm teil. Das besteht nicht nur aus Theorieeinheiten, sondern auch aus praktischen Übungen wie Muskelentspannung sowie einem Rücken-Screening. Denn auch Lehrer hätten mit Stress-Symptomen zu kämpfen, was sich wiederum auf die Kinder übertragen könne, weiß Rektorin Siemer.

Demnächst will sie einen Abend anbieten, bei dem Mütter und Väter das Programm kennenlernen. „In manchen Familien haben die Eltern von ihren Kindern schon Entspannungsübungen gezeigt bekommen, die vor dem Einschlafen praktiziert werden“, sagt Britta Siemer. Allzu lange ist das Aufwind-Team nicht mehr an der Löweneck-Schule zu Gast. Die Generalsanierung beginnt in einigen Monaten, dann fehlen die räumlichen Kapazitäten für das Projekt. Wenn dann noch Baustellenlärm den Unterricht begleitet, können die Schüler zeigen, wie gut sie die Entspannungstechniken verinnerlicht haben.

