Wie das Joggen Eva Webers Alltag bestimmt

Rund 700 Teilnehmerinnen haben sich bislang für den Frauenlauf am 7. Juli angemeldet. Die Bürgermeisterin läuft als Schirmherrin mit.

Von Ina Kresse

Wenn am 7. Juli der Startschuss des swa Frauenlaufs Augsburg fällt, ist Eva Weber bestens vorbereitet. Aber nicht nur, weil sie in diesem Jahr erneut Schirmherrin der Sportveranstaltung im Rosenaustadion ist. Sondern auch, weil sie Ende vergangenen Jahres für sich einen Beschluss gefasst hat.

Seit Januar im Lauffieber

Man muss schon früh aufstehen, um die Bürgermeisterin und Wirtschaftsreferentin (CSU) beim Joggen anzutreffen. Drei Mal die Woche schnürt Eva Weber morgens um sechs Uhr ihre Laufschuhe - egal bei welchem Wetter. Seit Januar schon ist die 41-jährige Politikerin im Lauffieber. Gab es dafür einen Auslöser? „Im vergangenen Jahr hatte ich nur wenig Zeit für mich“, erklärt sie. „Ende 2017 habe ich beschlossen, dass ich etwas für mich brauche.“ Anfangs sei es hart gewesen, so früh Sport zu machen. „Aber ich bekam relativ schnell eine gewisse Grundfitness und ab da hat es Spaß gemacht.“ Inzwischen vermisst Weber es sogar, nicht laufen gehen zu können. Wie in den drei Wochen im Frühjahr. „Ich war krank und hatte ärztliches Sportverbot.“

Unterschiedlich lange Distanzen

Eva Weber variiert ihre Laufstrecken zwischen Siebentischwald, Wittelsbacher Park, Wertach oder einfach durch die Stadt. Die Distanzen sind unterschiedlich lang, neulich erst habe sie zehn Kilometer geschafft. Häufig hört Weber dabei Nachrichten im Radio. „Inzwischen aber höre ich immer häufiger gar nichts, um die Geräusche um mich herum wahrzunehmen.“ Für sich selbst habe sie schon immer einen „Ausknopf“ gesucht, sagt sie. „Mit dem Joggen habe ich ihn endlich gefunden.“ Sie selbst merkt seit dem regelmäßigen Training eine Veränderung an sich. „Wir wohnen im dritten Stock ohne Aufzug. Im letzten Herbst hat es mich noch angestrengt, hochzulaufen. Jetzt nicht mehr.“ Außerdem seien die Rückenschmerzen verschwunden und sie schlafe besser. Eva Weber freut sich auf den Augsburger Frauenlauf, der am Samstag in drei Wochen stattfindet. „Es ist einfach lustig mit lauter Frauen in pinkfarbenen Shirts gemeinsam zu laufen.“ Sie habe auch eine Freundin dafür begeistern können. Bislang haben sich rund 700 Teilnehmerinnen für das Sportevent angemeldet.

Laufexpertin Katja Mayer, die den zweiten Augsburger Frauenlauf wieder organisiert, hofft auf weitere Anmeldungen. Denn ein Teil der Startgebühr kommt der Stiftung „Augsburg gegen Krebs“ zugute. An den ersten Frauenlauf hat Mayer nur gute Erinnerungen. „Besonders gefreut haben wir uns, wie entspannt die Stimmung beim Lauf war und wie viel Spaß die Teilnehmerinnen hatten.“ Im vergangenen Jahr liefen rund 850 Frauen mit. „Gerade Frauen, die noch wenig Erfahrung mit solchen Läufen haben, können hier ohne Druck ausprobieren, wie es ist, mit Gleichgesinnten zu laufen.“ Druck macht sich Eva Weber sowieso keinen beim Joggen.

„Ich laufe, weil es mir Spaß macht. Da will ich nicht auf die Uhr schauen müssen, wie meine Zeit ist.“ Beim Frauenlauf will die Bürgermeisterin die Fünf-Kilometer-Distanz und nicht die zehn Kilometer wählen. „Nachmittags ist nicht so ganz meine Laufzeit“, gesteht Eva Weber. „Und wenn es dann warm wird, reichen mir fünf Kilometer.“

Das müssen Sie zum Augsburger Frauenlauf am 7. Juli wissen:

Beginn Um 14.30 Uhr erfolgt die Ausgabe der Startunterlagen und die Nachmeldung. Das Rahmenprogramm beginnt um 16 Uhr. Start des Kinderlaufs ist um 16.30 Uhr, der Lauf beginnt um 17 Uhr. Walker legen um 17.05 Uhr los. Die Siegerehrung ist für 18.45 Uhr angesetzt. Die Veranstaltung dauert bis 20 Uhr.

Strecke Start und Ziel ist das Rosenaustadion. Von dort führt die fünf Kilometer lange Runde (Laufen oder Walking) entlang der Wertachauen zurück ins Stadion. Die Zehn-Kilometer-Strecke geht weiter auf der Stadionstraße und nochmal an der Wertach entlang. Für die Läuferinnen gibt es eine Verpflegungsstelle.

Anmeldung unter www.swa-frauenlauf-augsburg.de. Dort sind weitere Informationen aufgeführt.

