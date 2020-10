vor 18 Min.

Wie der Augsburger Simon Lukas Zeller zum TV-Star bei Spotlight wurde

Plus Seit 2016 läuft auf dem Fernsehsender Nickelodeon die Serie "Spotlight". In ihr spielt der 20-jährige Augsburger Simon Lukas Zeller mit. Was er von seiner Arbeit erzählen kann.

Von Tatjana Fröhlich

Es gebe, sagt Simon Lukas Zeller, kein Kinderfoto von ihm, auf dem er nicht mit einer Rassel zu sehen sei. "Ich interessierte mich schon für Musik, als ich noch klein war", erzählt der 20-Jährige. Sein Vorbild war Sänger Michael Jackson: "Als er starb, war ich acht. Damals habe ich mir all seine Videos angeschaut, und es hat Klick gemacht." Zeller versuchte, Jacksons Tanzschritte nachzumachen. So bekannt wie der amerikanische Star wird der Augsburger wohl nie werden. Und doch hat sich der Augsburger als Schauspieler der Serie "Spotlight" einen Namen gemacht.

Die Serie, die auf dem privaten Fernsehsender Nickelodeon ausgestrahlt wird, handelt von 16 Schülern, die an der fiktiven " Berlin School of Arts" eingeschrieben sind. In der Serie ist dies deutschlandweit die einzige Schule, die eine künstlerische Ausbildung mit dem allgemeinen Unterricht koppelt. Die Jugendlichen wollen dort ihrem großen Traum nachgehen und sich zu Tänzern und Schauspielern ausbilden lassen. Dabei erleben sie sowohl gute als auch weniger gute Tage und lernen dabei Schritt für Schritt nicht nur das Tanzen, sondern auch, wer sie selbst sind oder sein möchten.

Augsburger Simon Lukas Zeller kam aus Neugier zu Spotlight

Simon Lukas Zeller kam durch Neugier zum Team. "Schauspielen könnte interessant sein", dachte er sich, bewarb sich auf die Stellenausschreibung und wurde prompt engagiert. Seit drei Jahren spielt er nun die Figur "Milan". Die Rolle bekam er auch, weil er schon gut tanzen konnte.

Zeller war etwa zehn, als seine Mutter ihn bei einer Tanzschule anmeldete. "Meine Eltern förderten mich, und irgendwann war klar, dass ich eine Ausbildung zum Bühnentänzer, Choreografen und Tanzpädagogen mache." Zeller gibt augenzwinkernd zu, dass er schon immer mehr in das Tanzen als in seine schulische Leistung investiert habe. Für seine Ausbildung meldete er sich schließlich an der Basement-Performing-Arts-Tanzschule in Ingolstadt an und schloss sie 2019 ab.

Parallel zur Ausbildung schaute er sich 2018 nach möglichen Stellen um. Dabei stieß er mehr zufällig auf die Stellenausschreibungen des Filmstudios UFA Serial Drama. Die suchten damals nach jungen Menschen, die sich für Schauspiel und Tanzen interessierten. "Ich habe mich einfach beworben." Danach habe ihm das Filmstudio einen Videoclip mit Tanzanweisungen zugeschickt. Zeller tanzte sie nach, nahm ein Video auf und sandte den Clip zurück. "Daraufhin wurde ich zum Casting nach Berlin eingeladen und engagiert."

Das Schauspielern ist für ihn wie eine Tanzperformance und doch anders. "Man muss voll konzentriert sein, nur dass man sich eben Texte merken muss." Zu Michael Jackson ist inzwischen ein weiteres Vorbild hinzugekommen: Frank Sinatra. Beide seien Allrounder gewesen und hätten sowohl schauspielerisches als auch tänzerisches Talent besessen. Zeller kann sich vorstellen, in Zukunft auch beides zu machen. Sollte er aber als Schauspieler keine passende Rolle mehr finden, "konzentriere ich mich eben voll aufs Tanzen".

Spotlight-Schauspieler wird in Augsburg von Fans erkannt

In Augsburg erkennen ihn inzwischen viele, vor allem junge Leute auf der Straße. "Tram und Bus fahre ich deshalb gar nicht mehr so oft", sagt er lachend. Wenn ihn jemand auf ein Selfie mit ihm anspreche, sei er jedoch offen. "Ich mag meine Fans."

Info: Derzeit läuft die fünfte Staffel auf Nickelodeon. Die vierte Staffel wurde zudem auf Netflix veröffentlicht.

