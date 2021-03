Wie der Hofgarten für den Frühling vorbereitet wird

Von Jonathan Lindenmaier - vor 25 Min.

Zwei Gärtner machen den Augsburger Hofgarten fit für den Frühling. Ob der Park wie gewohnt im April öffnen kann, ist noch unklar. Impressionen aus dem Garten.

Parks machen glücklich. Das zeigen verschiedene Studien. Vor allem dann, wenn die Blumen blühen und auf den Bäumen Blätter wachsen. Für die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadt heißt das aber: jede Menge Arbeit. Etwa 1300 Fußballfelder passen in Augsburgs Parkanlagen. So zumindest die Zahlen der Stadt. Und die wollen gepflegt werden. Vor allem in aufwändig bepflanzten Parks wie dem Hofgarten.

Konrad Geh setzt gelbe Veilchen in die Beete ein. Bild: Jonathan Lindenmaier

Dafür zuständig sind Manuel Ittlinger und Konrad Geh. Sie sind beim Amt für Grünordnung angestellt. Zusammen mit ihren etwa 120 Kolleginnen und Kollegen teilen sie sich die Stadt in 17 Bereiche auf. Jedes Team pflegt die Grünflächen in seinem Bereich.

Bei Ittlinger und Geh sind das in erster Linie Hofgarten, Schaezlerpalais, Fronhof. „Wir sind das kleinste Dienstgebiet“, sagt Manuel Ittlinger, der jüngere der beiden. „Andere haben viele Grünstreifen an den Straßen, wir haben vor allem die Parkanlagen.“

Gut drei Wochen dauert es, um den Hofgarten frühlingsfit zu machen

Noch wirkt der Hofgarten ausgestorben. Keine Besucher, die sich sonnen. Keine Fontäne, die aus dem Brunnen sprudelt. Und kein Wasser im Seerosenteich. Nur Blumen sprießen vereinzelt aus der Erde.

Im Springbrunnen sprudelt keine Fontäne. Die Stadtwerke nehmen ihn zusammen mit den anderen Brunnen der Stadt in Betrieb - voraussichtlich Anfang April. Bild: Jonathan Lindenmaier

Über den Winter ist der Hofgarten geschlossen. Am 1. April soll er öffnen – sofern die Corona-Maßnahmen das zulassen. „Wir hoffen, dass ganz normal Besucher reinkönnen ab April. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir richten den Park trotzdem schon her für den Frühling“, sagt Konrad Geh.

Auch das Seerosenbecken ist noch leer. Bild: Jonathan Lindenmaier

Das heißt heute: Blumen pflanzen. Entlang der Beete stapeln sich grüne Plastikboxen gefüllt mit gelben Veilchen. Insgesamt sind es etwa 1000 Stück, die sie heute verpflanzen. Geh und Ittlinger reihen sie in geraden Linien am äußeren Rand der Beete auf, schaufeln kleine Löcher, setzen sie ein. Sie bilden einen gelb blühenden Rahmen, der die Pflanzen in der Mitte einschließt.

Dort, in der Mitte, wachsen spitzzulaufende Büsche und Tulpen, die noch keine Blüten tragen. „Die haben wir schon im Herbst eingepflanzt“, sagt Geh, während er die Veilchen vergräbt. „Die blühen aber erst in etwa einem Monat, Mitte April, Anfang Mai.“ Umso wichtiger seien jetzt die Veilchen, die schon heute Blüten tragen. Sie wurden zuvor im botanischen Garten gezüchtet. „Man will ja, dass die Besucher trotzdem was zu sehen bekommen.“

Drei Wochen dauert es, bis der Hofgarten in Augsburg für den Frühling vorbereitet ist. Solange bleibt der Park für Besucher geschlossen. Geöffnet wird er normalerweise Anfang April - sofern die Corona-Maßnahmen das zulassen. Video: Jonathan Lindenmaier

Gut drei Wochen dauert es, um den Hofgarten frühlingsfit zu machen. Geh und Ittlinger haben die Wege gereinigt und die Büsche gestutzt. Wenn die Blumen in den Beeten sitzen, muss vor der Eröffnung noch das Wasser in den Teich gelassen werden. „Das machen wir aber erst, wenn wir wirklich wissen, ob wir öffnen können.“ Einzig um den Springbrunnen kümmern sich die beiden nicht. Der wird zusammen mit den anderen Brunnen von den Stadtwerken in Betrieb genommen – voraussichtlich Ende April.

Ob und wie der Hofgarten öffnen kann, ist noch unklar

Gut 50.000 Euro investiert die Stadt nach eigenen Angaben jedes Jahr in den Unterhalt der Anlage. Denn es bleibt nicht bei den Veilchen und Tulpen. Nach den Eisheiligen, etwa Mitte Mai, wird die Bepflanzung wieder getauscht. „Die Veilchen würden zwar wahrscheinlich den ganzen Sommer durch blühen, aber es geht vieles kaputt, wenn Besucher da sind“, sagt Ittlinger. „Da rennt dann vielleicht mal ein Kind durch, dann sieht das nicht mehr ordentlich aus.“ Deshalb werden sie getauscht durch Sommerpflanzen. In den letzten Jahren waren das beispielsweise Orangenbäume oder Palmen - maximal sommerlich also.

Im vergangenen Jahr bekamen die Augsburger wenig mit von der Früjahrsbepflanzung. Im ersten Lockdown 2020 blieb der Garten komplett geschlossen. Öffnen durfte der Park erst Mitte Mai. Und damals nur – wie fast überall – mit strengem Hygienekonzept.

Die Sitzplätze im Park wurden wegen der Corona-Pandemie reduziert. Bild: Jonathan Lindenmaier

Die Sitzplätze wurden reduziert, von 60 auf 30. Außerdem blieb der der Schank geschlossen, an dem sich die Besucher normalerweise Bücher leihen können. Ob und in welcher Form der Hofgarten bis dahin geöffnet hat, ist bisher nicht bekannt. Vorbereitet jedenfalls wäre bis dahin alles.

