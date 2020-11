vor 48 Min.

Wie der Volkstrauertag 2020 in Augsburg gefeiert wird

Die öffentliche Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Mahnmal An der Blauen Kappe fällt in diesem Jahr aus.

Corona beeinflusst den Volkstrauertag in der Augsburger Innenstadt und den Stadtteilen merklich. Die zentrale Feier am Peutinger-Gymnasium und am Mahnmal fällt aus.

Von Andrea Baumann

Der November ist voller ernster Feier- und Gedenktage. Zwischen Allerheiligen am 1. und dem Totensonntag am 22. November liegt der Volkstrauertag, der in diesem Jahr am Sonntag, 15. November, begangen wird. An diesem Tag gedenken die Menschen der Kriegsopfer, zugleich ist er ein Symbol für Frieden und Versöhnung.

Augsburg sagt zentrale Gedenkfeier ab

Veranstaltungen sind unter Wahrung der Corona-Auflagen zwar prinzipiell möglich, dennoch wirkt sich die Pandemie auf die ursprünglichen Planungen aus. So hat die Stadt Augsburg aufgrund der hohen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Virus die zentrale Gedenkfeier am Peutinger-Gymnasium und am Mahnmal An der Blauen Kappe abgesagt. Kränze würden dort wie in den Vorjahren niedergelegt, aber ohne Publikum, teilt Bernhard Maurmeir, der Leiter des Hauptamtes mit. Darüber hinaus wollte der Ende 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sein 100. Jubiläum in Augsburg mit einer weiteren Veranstaltung begehen. Auch dieser Termin wurde aus dem Kalender gestrichen.

In den Stadtteilen handhaben die Verantwortlichen den Volkstrauertag unterschiedlich. In Göggingen etwa will die Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) ohne öffentliche Beteiligung einen Kranz am Kriegerdenkmal niederlegen, jedoch auf die Gedenkveranstaltung in der Aussegnungshalle des Friedhofs verzichten.

In den Stadtteilen wird der Volkstrauertag unterschiedlich begangen

Eine ähnliche Vorgehensweise gibt es auch in Oberhausen, wo Kränze vor St. Peter und Paul sowie St. Martin im Rahmen der um 9.30 bzw. 11 Uhr beginnenden Gottesdienste niedergelegt werden. "Uns geht es darum, den Volkstrauertag nicht zu vergessen", sagt Dieter Benkard, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes.

In Pfersee wollte die Arbeitsgemeinschaft der Vereine zunächst an der Feier auf dem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche festhalten. Wie Vorsitzender Peter Emil Monz sagt, hat man sich aber wegen der unter Umständen schlechten Außenwirkung dagegen entschieden. Wie üblich wollen Vereinsvertreter mit ihren Fahnen am Gottesdienst teilnehmen, der um 9 Uhr beginnt.

Auch in Lechhausen liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in Pankratius, wo eine Gedenkansprache gehalten wird. Der gemeinsame Gang zum Kriegerdenkmal fällt aus.

Volkstrauertag auf dem Friedhof Kriegshaber

In Kriegshaber wollen Vertreter der Arge und der Soldatenkameradschaft nach dem Gottesdienst in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit (Beginn 10 Uhr) auf den Friedhof zum Kriegerdenkmal gehen. Dort sind auch Reden geplant. Gäste seien auf eigene Verantwortung willkommen, betont Arge-Chefin Birgit Ritter. Da nicht mit einem großen Andrang zu rechnen sei, könne der nötige Abstand eingehalten werden.

