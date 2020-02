Wie die Bürger in Augsburg mehr Einfluss erhalten sollen

Plus Wenn der neue Stadtrat startet, sollen die Augsburger stärker eingebunden werden. Dies ist der Wunsch fast jeder Partei. Doch die Ideen unterscheiden sich sehr.

Ein neues Viertel soll Abhilfe schaffen: Das geplante Wohnquartier Haunstetten Südwest soll in einigen Jahren Heimat für 15.000 Augsburger werden und damit helfen, den Wohnungsmangel der wachsenden Metropole zu lindern. Bis Menschen einziehen, wird es noch Jahrzehnte dauern, doch heute schon sind Bürger am Projekt beteiligt: Seit Beginn der Planungen gibt es Bürgerveranstaltungen mit Diskussionsrunden. Die dort erarbeiteten Ideen fließen in das Projekt mit ein, auch eine Website beteiligt die Menschen an diesem Großprojekt.

Bürgerbeteiligung spielt in allen Augsburger Wahlprogrammen eine Rolle

Die Idee, die Bewohner einer Kommune stärker in deren Gestaltung einzubinden, ist nicht neu. In Augsburg hat sich der Austausch zwischen Stadt und Bürgern in den vergangenen 20 Jahren aber stetig intensiviert. Man kann das auch als Lehre verstehen, die die Stadtverwaltung aus einer anderen Entwicklung gezogen hat: Die Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren, auch auf kommunaler Ebene.

In Augsburg wählt mittlerweile weit weniger als die Hälfte der Bürger. Der Stadtpolitik wird schon aus diesem Grund daran gelegen sein, die Bürger wieder vermehrt einzubinden und sie bei Entscheidungen mitzunehmen. Zudem kann sie dadurch auch unliebsame Entwicklungen vermeiden. Ein Beispiel: Weil sich einige Bürger bei der Entscheidung zur Sanierung des Theaters nicht ausreichend mitgenommen fühlten, starteten sie ein Bürgerbegehren gegen das Projekt, scheiterten allerdings.

Sieht man sich die Wahlprogramme der Parteien und Gruppierungen an, spielt das Thema Bürgerbeteiligung fast überall eine Rolle. Geht es nach der CSU, könnten sich Bürger in gewählten Bezirksausschüssen einfinden. Spitzenkandidatin Eva Weber will, sollte sie Oberbürgermeisterin werden, bereits im ersten Amtsjahr einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fassen. Es bleibt abzuwarten, wie das Gremium besetzt werden würde: gewählt durch die Bürger oder bestimmt durch den Stadtrat? Schließlich müsste die Zusammensetzung in irgendeiner Form repräsentativ sein. Die Freien Wähler setzen übrigens auf das gleiche Instrument, allerdings erst ab der Kommunalwahl 2026.

Nicht nur Bezirksausschüsse können die Bürger in Augsburg mehr beteiligen

Das Konzept ist ein Versuch, die Begeisterung für Kommunalpolitik in der Stadtgesellschaft wieder zu wecken. Allerdings steht dem nicht nur ein drastisch erhöhter Verwaltungsaufwand entgegen. Die Frage ist auch, ob solche Stadtteilparlamente funktionieren würden. Denn die Installation von Bezirksausschüssen erhöht nicht grundsätzlich die Bereitschaft der Bürger, an kommunalen, demokratischen Prozessen teilzunehmen. In München und in Ingolstadt sinkt die Wahlbeteiligung ebenso wie in Augsburg, und das seit 2008. Die Bezirksausschüsse konnten diesen Rückgang nicht aufhalten.





Dass man sich Gedanken macht, wie Interesse und Beteiligung an der Kommunalpolitik erhöht werden können, ist gut. Ob Stadtteilparlamente aber die richtige Form sind? Die FDP setzt ihrerseits aufs Digitale: Mit der „Aux-App“ sollen Bürger nicht nur Probleme wie defekte Straßenlaternen melden, sondern auch konkrete Verbesserungsvorschläge zum Stadtleben unkompliziert bei der Verwaltung einreichen können. In einem weiteren Schritt stellen sich die Liberalen vor, die App zu einer Plattform für Dienstleistungen wie der Vermittlung von Kita-Plätzen auszubauen.

Das Konzept hat etwas für sich – in Staaten wie Estland und Finnland kann man nachverfolgen, wie effektiv und bürgernah ein städtisches, digitales Angebot wirken kann. Das hat das Kompetenzzentrum Öffentliche Informationstechnologie – es ist am Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme angesiedelt – 2015 in einem Gutachten aufgezeigt.

In Augsburg gibt es bereits Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung

Die Augsburger Grünen wollen ein Bürgerbeteiligungs-Büro als Anlaufstelle für alle einrichten, die sich engagieren wollen. Ein solch konkretes Projekt wäre ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürger, allerdings mit hohen Kosten verbunden, denn man braucht Personal sowie Ausstattung und muss Miete bezahlen. Plantreffs wie etwa beim neuen Wohnquartier in Haunstetten sollen künftig in jedes Projekt miteinbezogen werden. Auch die Kinder- und Jugendbeteiligung will die Partei erhöhen. Daneben wollen die Grünen digitale Beteiligungsformate wie Abstimmungen ausbauen.

Solche Abstimmungen bevorzugt auch die AfD. Laut der Partei wären berufstätige Bürger so leichter in städtische Prozesse einzubinden. Des Weiteren sollen die Ergebnisse von Stadtteilgesprächen stärkeren Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen. Wie genau das funktionieren soll, ist aber noch nicht klar.





Polit-WG/DiB kann sich Bürgergutachten mit Planungszellen zur Lösung komplexer Fragestellungen vorstellen. Pro Augsburg tendiert ebenfalls in Richtung Bezirksausschüsse, verweist aber darauf, dass die Stadt bereits einige Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung bietet. Und Stadträte ja bereits die demokratisch gewählten Vertreter der Bürger seien.

Mehr Transparenz in der Kommunalpolitik will die Linke durchsetzen – und hat dafür weitreichende Konzepte: Kein Ausschluss der Öffentlichkeit bei Sitzungen von Stadtrat und Ausschüssen, Bürger sollen über den Haushalt mitabstimmen dürfen, Stadtteilausschüsse eingerichtet und städtische Sitzungen per Video übertragen werden. Zum Teil widersprechen diese Inhalte aber wohl rechtlichen Regelungen, etwa zu der Nichtöffentlichkeit von Sitzungen.

Mehr Bürgerbeteiligung könnte politische Prozesse in Augsburg verlangsamen

Vor ähnlichen Konflikten steht die ÖDP. Sie wünscht sich Bürgerworkshops vor Entscheidungen und Bezirksausschüsse inklusive eigener Befugnisse und Haushalte, was wohl einen immensen Verwaltungsaufwand und Diskussionen um Kompetenzen nach sich ziehen dürfte – zulasten des Haushalts und Stadtrats. Und dann kommt eines dazu: Welcher Papierkrieg wartet auf den Wähler, wenn er zusätzlich zu den über 700 Stadtratskandidaten noch aus dutzenden Kandidaten seines Viertels wählen muss?

Statt Demokratie zu fördern, könnte das vielmehr Bürger abschrecken. Und was es in der Kommunalpolitik nicht braucht, sind weitere zwischengeschaltete Institutionen, die Prozesse verlangsamen, statt sie zu beschleunigen.

Beim Haushalt setzt auch die V-Partei an. Mittels eines „Bürgerhaushalts“ sollen Bürger sich an Projekten und deren Finanzierung einbringen können. Ein Online-Portal soll diese komplexe Materie transparenter und verständlicher machen. Auch Augsburg in Bürgerhand will einen Bürgerhaushalt, der über Finanz- und Haushaltsangelegenheiten entscheidet. Ein Beiräte-System soll den Stadtrat unterstützen und Bürgerbegehren sowie Bürgerentscheide eingeführt werden. Wie bei den Mitbewerbern stellt sich auch hier die Frage, was davon rechtlich und verwaltungstechnisch umsetzbar ist.

Den vielleicht besten Vorschlag hat die SPD Augsburg

Ziemlich konkret stellt sich die SPD ihre sogenannten „Stadtteilkonferenzen“ vor. Dabei sollen Bürger mit Stadt und Stadträten an einem für den jeweiligen Stadtteil relevanten Thema arbeiten. Jeder Stadtteil soll ein Budget im Doppelhaushalt erhalten, damit diese Projekte zeitnah umgesetzt werden können. Sollte diese Budgetierung für den nächsten Haushalt umsetzbar sein, wäre das eine Möglichkeit.

Der Vorschlag der Sozialdemokraten klingt nach dem klügsten Weg zu mehr Bürgerbeteiligung. Die Vorlaufzeit dafür wäre lange genug, es wird kein zusätzliches Zahnrad im Getriebe der Politikmaschine Stadt installiert und doch erhalten Bürger eine gefühlte und tatsächliche Ausweitung ihres Einflusses auf die Stadtpolitik.

