Wie die Jakober Kirchweih zum Stadtteilfest werden soll

Plus Das klassische Volksfest ist Vergangenheit. Jetzt gibt es einen weiteren Versuch, der Kirchweih neuen Schwung zu verleihen. Auch die Fuggerei spielt eine Rolle.

Die Stadt ist zwar schon 2014 aus der Organisation und Finanzierung der Jakober Kirchweih ausgestiegen, aber noch immer ist das Fest im Umbruch: Es wandelt sich von einer klassischen Kirchweih zu einem Stadtteilfest. Nun ist das Quartiersmanagement Jakobervorstadt-Nord aktiv geworden, um dabei zu helfen. Die neue Quartiersmanagerin Susanne Flynn traf sich dazu mit etwa 30 Interessenten im Fuggerei-Treff. Aufhorchen ließ, dass die Fuggereiverwaltung bereit ist, die Sozialsiedlung während des Kirchweihwochenendes zu öffnen. Allerdings wurde auch bekannt, dass für 2020 noch kein Caterer gefunden wurde.

Jakober Kirchweih: Das Fest ist im Umbruch

Dass es kein Zelt mehr gibt und der Bierausschank keine große Rolle mehr spielt, hat mehrere Ursachen. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren auch anderen Festen den Zuschuss gestrichen. Die Augusta-Brauerei ist nicht mehr da. In der Jakobervorstadt sind die kriegsbedingten Lücken verschwunden, wo früher Festzelte aufgestellt wurden. Und auch das Freizeitverhalten hat sich geändert; die Menschen haben andere Möglichkeiten, als ein Wochenende in ihrer Nachbarschaft im Zelt zu verbringen. Flynn rief dazu auf, nicht zurück, sondern nach vorn zu blicken. Sie könne zwar nicht das Fest allein auf die Beine stellen, aber bei den Ämtern vermitteln. Die ehrenamtlichen Organisatoren sind die Kirchengemeinden und der Stadtteilverein.

In den vergangenen Jahren hat sich die Jakober Kirchweih auf den Bereich rund um die Jakobskirche konzentriert. Bild: Annette Zoepf

Flynn stellte sich als Architektin mit den Schwerpunkten Stadtentwicklung, neue Wohnformen und Bürgerbeteiligung vor. Sie gehört dem Verein Urbanes Wohnen in München an. Seit Anfang Januar ist sie in der Jakobervorstadt tätig. Wie zu erfahren war, ist das umfangreiche Programm der Jakobuswoche, das die Kirchen anbieten, bereits weit gediehen. Hinter dem Kirchweihwochenende steht dagegen ein Fragezeichen. Mehrfach wurde gesagt, das kleine Fest rund um die Kirche St. Jakob sei nicht attraktiv genug, die Besucher würden sich hinter dem aus Verkehrssicherheitsgründen aufgestellten Bauzaun wie Tiere im Zoo fühlen.

Kirchweih: Ein Caterer muss noch gefunden werden

Diakon Christian Achberger warnte: Wenn es nicht gelinge, jemanden zu finden, der für Essen und Trinken sorgt, werde die Kirchweih in diesem Jahr ganz anders aussehen. Wie aber kann man mehr Besucher anziehen? Die Diskussion drehte sich zunächst um Hofflohmärkte. Einer wird bereits von der evangelisch-methodistischen Gemeinde am Lauterlech veranstaltet, ein kleinerer in der Jakobskirche. Ferner gibt es einen – zu anderen Terminen – am Jakobsplatz. Ein Besucher bot an, Erfahrungen mit den Hofflohmärkten im Bismarckviertel einzubringen.

Das Angebot von Administrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt, die Fuggerei zur Kirchweih kostenlos zugänglich zu machen, wurde einhellig begrüßt. Auch so könne viel Publikum angezogen werden. Sabine Hofmann vom Stadtteilverein erinnerte daran, dass es früher zur Kirchweih ein Kinder- und ein Blumenfest in der Fuggerei gab.

Jakobsplatz als Festplatz wird kontrovers diskutiert

Der Vorschlag, das Fest wieder mehr auf den Jakobsplatz zu verlegen, wurde kontrovers diskutiert. Strom- und Wasseranschluss seien dort schwieriger als an der Kirche zu bewerkstelligen. Auch hätten Anwohner in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet. Es hieß aber auch, der Platz sei leicht zu sperren und ein echter Mittelpunkt in der Vorstadt.

Das Kinderfest war ein beliebter Programmpunkt in der Fuggerei. Unser Bild zeigt Jakob Fugger, verkörpert von Schauspieler Heinz Schulan. Nach vielen Jahren Pause will sich die Fuggerei wieder am Volksfest beteiligen. Bild: Silvio Wyszengrad

Weitere Ideen waren: Den Bauzaun durch bunte Tücher kaschieren; das Jakobscafé am Brunnen ausweiten; eine Feiermeile vom Jakobsplatz bis zu St. Max bilden oder die Jakoberstraße von St. Jakob bis zum Jakobertor absperren. Quartiersmanagerin Flynn ist es wichtig, Menschen mit Migrationshintergrund mehr ins Fest einzubeziehen. Zur nächsten Besprechung soll jeder Teilnehmer einen nicht deutschstämmigen Nachbarn mitbringen.

Die Jakober Kirchweih beginnt am 17. Juli

Ein junger Mann warf ein, eine Kirchweih sei eher ein Fest für Ältere. Die Zukunft liege in einer Art Straßenfest, bei dem die Bürger aktiv einbezogen werden. Es wurde auch vorgeschlagen, die Kirchweih in diesem Jahr ausfallen zu lassen und 2021 in völlig neuem Gewand zu präsentieren. Dagegen erhob sich jedoch Widerspruch. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass die Jakober Kirchweih europaweit die einzige sei, die am Namenstag des Heiligen Jakobus, dem 25. Juli, stattfinde. Flynn ergänzte, es sei ein Erntedanktag – das Fest habe damit einen echten Sinn. In diesem Jahr soll das Festwochenende der Jakober Kirchweih vom 17. bis 19. Juli stattfinden, die Jakobuswoche geht bis zum 26. Juli.

Kontakt: Die nächsten Termine zur Vorbereitung der Jakober Kirchweih sind jeweils Mittwoch. 12. und 19. Februar, jeweils um 19 Uhr im Fuggerei-Treff. Wer Kontakt zum Quartiersmanagement knüpfen will, kann das unter der E-Mail-Adresse s.flynn@jakobervorstadt-nord.de. tun.

Lesen Sie dazu auch: