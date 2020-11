vor 16 Min.

Wie die Stadt das öffentliche Leben im Corona-Winter in Schwung bringen will

Zu später Stunde ist Schluss mit der Außengastronomie. Die Stadt will Wirten in einem anderen Punkt allerdings entgegenkommen.

Plus Momentan ist an Veranstaltungen und Außengastronomie nicht zu denken. Doch die Stadt schmiedet Pläne für den Fall, dass sich die Infektionslage entspannt.

Von Stefan Krog

Heizpilze auf erweiterten Außengastronomieflächen und ein Kulturzelt für 200 Zuschauer auf dem Gaswerkareal: Das sind Bausteine eines Pakets, mit dem die Stadt öffentliches Leben auch im Corona-Winter ermöglichen will – wenn der Lockdown vorüber ist. Hier ein Blick auf die Maßnahmen im Einzelnen.

Noch herrschen in Augsburg strenge Anti-Corona-Regeln. Falls sich die Lage im Winter entspannt, will die Stadt wieder mehr öffentliches Leben ermöglichen. Bild: Silvio Wyszengrad

Der Stadtrat hat das Konzept kürzlich beschlossen – allerdings im Wissen, dass vorläufig nichts davon umgesetzt werden kann. "Wir wollen mitdenken, was möglich ist, wenn die Zahlen wieder besser sind", so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) zu dem Konzept, das in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt worden war und teilweise auf eine Fortsetzung des Sommerkonzepts setzt, das möglichst viele Veranstaltungen ins Freie verlagerte. Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher sprach von einem "Zeichen der Hoffnung". Dass man das Papier fast gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Lockdowns zur Abstimmung stelle, sei eine "Absurdität", die sich nicht habe verhindern lassen, so Pintsch.

Was das Kulturkonzept für den Winter 2020 in Augsburg mit sich bringt

Gastronomie : Das Konzept will es Wirten wie im Sommer ermöglichen, vergrößerte Außengastroflächen zu betreiben. Im Freien gilt das Infektionsrisiko als geringer als in geschlossenen Räumen. Damit Gäste auch bei kühlen Temperaturen im Freien sitzen können, erlaubt die Stadt bis Ende März das Aufstellen von Windschutzwänden (Zelte sind wegen Aerosol-Bildung nicht erlaubt) und das Aufstellen von Heizpilzen. Gegen die Heizpilze gab es wegen des Energieverbrauchs Bedenken von mehreren Stadträten. "Die Pilze sind ähnlich effektiv wie ein offener Kühlschrank im Biergarten im Sommer zur Kühlung", sagte etwa ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger . Allerdings zogen die Grünen mit, nachdem die Stadt Kompensationsmaßnahmen durch die Pflanzung von Bäumen zugesagt hatte. "Das gibt es in keiner anderen deutschen Stadt", so Rauscher . Im April soll Bilanz über den CO 2 -Ausstoß gezogen werden. Nach fünf Monaten Betrieb entspreche er CO 2 -Ausstoß pro Heizpilz der Menge, die zwei Bäume mit 23 Zentimetern Stammdurchmesser speichern können. Denkbar seien ein Bürgerwald oder Maßnahmen im Stadtwald.

Kultur: Kulturreferent Jürgen Enninger will auf dem Gaswerkareal einen "Kulturwinter" anbieten. Ein Zelt für maximal 200 Gäste könnte dort Ende Januar errichtet werden. "Auch hier ist klar, dass die Corona-Fallzahlen deutlich runter müssten, damit das umsetzbar ist", so Enninger .

Auf dem Gaswerk-Areal in Oberhausen ist ein "Kulturwinter" vorgesehen. Bild: Uli Wagner (Archivfoto)

Für Künstler ergebe sich so eine Auftrittsmöglichkeit trotz Corona mit geringer Miete. Zur Abrundung sei auch ein Wintermarkt denkbar, etwa im wettergeschützten Gaskessel. Das Zelt hat aus Sicht der Kulturverwaltung den Vorteil, dass Infrastruktur wie Licht und Ton installiert werden können. In anderen Veranstaltungsorten wie der Messe sei ein Auf- und Abbau nötig, der die Kosten in die Höhe treibe.





Jugendliche leiden psychisch unter dem Lockdown, heißt es vom Augsburger Sozialreferat. Man wolle so viel soziale Infrastruktur aufrecht ererhalten, wie möglich. Bild: Nikky Maier, Stadt Augsburg (Symbolfoto)

Im Windschatten des Infektionsschutzes komme es sonst zu massiven Auswirkungen auf die Gesellschaft, so Schenkelberg . "Junge Menschen leiden psychisch und körperlich, wenn sie keinen Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden haben dürfen. (...) Wie die Einschränkungen auf Kinder und Jugendlichen gewirkt haben, wurde bisher zu wenig öffentlich debattiert", heißt es in dem Konzeptpapier des Sozialreferats. Auch ältere Menschen seien von Dingen wie Isolation und Einsamkeit bedroht. So weit wie möglich sollten die sozialen Beratungsangebote für verschiedenen Gruppen aufrechterhalten werden, so die Stadt.

