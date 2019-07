Wie die Wasserwirtschaft Reichtum nach Augsburg brachte

Augsburg, sagen Experten, ist nur einen Hauch von der Aufnahme in die Unesco-Liste entfernt. Die Entscheidung fällt am Wochenende in Baku. Warum die Wasserversorgung der Stadt etwas Besonderes ist.

Als könnte man hier den Atem der Stadt hören. Jede Bewegung der mächtigen Pumpanlage verursacht dieses tiefe, lang gezogene Geräusch. Ein, Aus. Ein, Aus. Ein, Aus. Wie ein riesiges schlafendes Wesen. Und irgendwie ist es das auch. 1973 hat man das Historische Wasserwerk am Hochablass stillgelegt, das Pumpwerk läuft nur noch zu Demonstrationszwecken. Dennoch ist es Herzstück jenes Vorhabens, das viele bis vor kurzem noch mit Kopfschütteln quittierten - und das nun bald schon erfolgreich abgeschlossen werden könnte: Augsburg hat sich mit seinen Denkmälern der historischen Wasserwirtschaft für den Unesco-Titel "Welterbe" beworben.

Das Wasser spielt in Augsburg seit über 2000 Jahren eine bedeutende Rolle. Die Römer erbauten ihr Militärlager auf einem Stück Land vor dem Zusammenfluss von Lech und Wertach. Dass eine solche Lage die Gründung einer Siedlung begünstigt, ist an sich nichts Besonderes. Es muss mehr zusammenkommen, damit sie sich im Lauf von Jahrhunderten zu einer Metropole für Handel und Kunsthandwerk, zu einem europäischen Zentrum der Textilindustrie entwickeln kann. Im Fall Augsburgs waren es zunächst scheinbar unüberbrückbare Schwierigkeiten.

"Was wir heute kennen, sind drei Epochen der Wasserversorgung." Roland Leuthe, Stadtwerke Augsburg

"Die Stadt liegt auf einem Hochplateau und damit zwölf bis 15 Meter höher als Lech und Wertach", sagt Roland Leuthe von den Stadtwerken Augsburg. Damit waren die Bewohner zwar vor Hochwasser geschützt, es gab aber weder Quellen noch Grundwasser.

Die Römer verzichteten dennoch nicht auf Luxus. "Die Hauptstadt der Provinz Rätien mit ihren 10.000 bis 15.000 Einwohnern verfügte zu ihrer Blütezeit über drei Thermen", weiß der Augsburger Stadthistoriker Franz Häußler. Auch die Kanäle zur Beseitigung von Fäkalien und Müll wurden mit Wasser gespeist. Rund 100 Millionen Liter flossen pro Tag durch die römische Siedlung – die doppelte Menge des heutigen Augsburger Trinkwasserverbrauchs.

Das unscheinbare Wasserwerk am Vogeltor versorgte einst das Lechviertel mit Trinkwasser. Bild: Silvio Wyszengrad

Der Galgenablass ist die wichtigste Wasserkreuzung im Stadtwald. Hier wurde schon früh Quell- und Brauchwasser getrennt. Bild: Thomas Baumgartner

Das Wasserkraftwerk am Stadtbach wird seit 1873 kontinuierlich genutzt. Die historische Technik ist erhalten. Bild: Martin Kluger

Das Wasserwerk am Hochablass war das erste zentrale städtische Wasserwerk in Augsburg. Mit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1879 beginnt die moderne Wasserversorgung in Augsburg. Bild: Silvio Wyszengrad

Am Kraftwerk Riedinger am Senkelbach wird die Wasserkraft seit 1905 genutzt. Bild: Martin Kluger

Das Kraftwerk am Fabrikkanal in Göggingen wurde 1885 in Betrieb genommen. Bild: Martin Kluger

Das Kraftwerk an der Singold wird seit 1887 kontinuierlich genutzt – bis heute. Bild: Annette Zoepf

Viele Kraftwerk – hier das an der Wolfzahnau – entstanden für die Eigenversorgung von Fabriken mit Strom. Bild: Silvio Wyszengrad

Die Ausstattung im Kraftwerk Gersthofen stammt aus den 60er Jahren. In Betrieb ging es 1901. Bild: Marcus Merk

Das Kraftwerk Langweid wird seit 2008 auch als Museum genutzt. Es ging 1907 in Betrieb. Bild: Marcus Merk

Der Hochablass, ein Lechwehr, lenkte seit 1552 Wasser in die Stadt. Das Lechwehr, das seit dieser Zeit immer wieder in Holz und Stein gebaut wurde, wurde bei einer Hochwasserkatastrophe im Juni 1910 völlig zerstört. Wenige Meter flussabwärts vom heutigen Wehr sind noch heute Relikte dieses Vorgängerbaus zu sehen. Bild: Silvio Wyszengrad

An den diversen Kraftwerken – hier das am Proviantbach – lässt sich die technische Entwicklung erläutern. Aus der Energiezentrale des Kraftwerks am Proviantbach lenkte das Textilunternehmen Dierig bis 1995 die Stromerzeugung seiner Wasserkraftwerke. Bild: Martin Kluger

1921 ging das Kraftwerk am Wertachkanal in Betrieb. Es gibt noch Generatoren von damals. Zwei Zwillingsturbinen produzierten dort einst Strom für Augsburgs Straßenbahn. Dafür wurden 26,50 Kubikmeter Wasser benötigt – pro Sekunde. Bild: Martin Kluger

Das Kraftwerk in Meitingen wird bis heute genutzt – und damit seit fast 100 Jahren. Bild: Kathrin Zander

Der Eiskanal wurde für die Olympia 1972 als erste künstliche Kanuslalomstrecke der Welt gebaut. Bild: Richard Mayr

Die Kanäle im Augsburger Lechviertel werden seit über tausend Jahren genutzt. Sie lieferten Wasserkraft und waren ein unverzichtbares Element der Wasserwirtschaft. Bild: Anne Wall

Das Wasserwerk am Roten Tor ist eines der bedeutendsten Ensembles der Welterbe-Bewerbung. Es war bis 1879 in Betrieb und ist das älteste der bis heute erhaltenen derartigen Bauwerke in Augsburg. Der große Wasserturm wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Betrieb genommen. Er ist damit im Kern der älteste erhaltene Wasserturm Deutschlands, Experten vermuten sogar Mitteleuropas. 1470 wurde der Kleine Wasserturm angebaut. Der einige Meter entfernte, rote Kasstenturm lieferte seit 1599 Wasser. Gebaut wurde er, um die Monumentalbrunnen in der Maximilianstraße zu versorgen. Bild: Anne Wall

Der untere Brunnenturm beim heutigen Liliom war ein technisches Wunderwerk, genutzt zum Heben des Wassers. Erbaut wurde er um 1450 über einem ehemaligen Wachturm. Einst diente er zur Wasserversorgung der Bischofsresidenz. Bild: Martin Kluger

Der Augustusbrunnen auf dem Augsburger Rathausplatz symbolisiert, welchen Wert Wasser für die Stadt hatte. Bild: Ulrich Wagner

Auch der Merkurbrunnen gehört zur Reihe der Prachtbrunnen, die sich Augsburg einst gönnte. Bild: Alexander Kaya

Der Herkulesbrunnen vor dem Standesamt diente einst als öffentliche Trinkwasserversorgung. Bild: Silvio Wyszengrad

Das Besondere an der Stadtmetzg: Ein durchs Gebäude gelenkter Kanal sorgte drinnen für Kühlung.

Wie die Römer an ihr Brauchwasser kamen, ist erst seit 2006 belegt. Archäologen waren in der Innenstadt öfter auf holzverschalte Kanäle und Reste von Holzrohren gestoßen. Das deutete auf Fließwasser hin. Damit war gesichert, was Wissenschaftler bislang nur vermutet hatten: Das römische Augsburg deckte seinen immensen Wasserverbrauch über eine kilometerlange Fernleitung. Ein Graben lässt sich über rund 35 Kilometer südlich von Augsburg verfolgen. Beim Dorf Großkitzighofen unweit von Landsberg, so konnten die Archäologen nachweisen, zapften die Römer die Singold an, um ihr Wasser über ein natürliches Gefälle von rund hundert Metern in die Stadt zu leiten.

"1910 wurde das Wehr am Hochablass komplett weggerissen." Roland Leuthe, Stadtwerke Augsburg

Die Spur des Wassers verliert sich nach der Römerzeit. Bis zum frühen 15. Jahrhundert gibt es kaum Schriftstücke, die auf die weitere Entwicklung schließen lassen. "Was wir heute kennen", sagt Stadtwerke-Mann Roland Leuthe, "sind drei Epochen der Wasserversorgung: die römische, die spätmittelalterliche ab 1412 und die moderne ab 1879."

Augsburg und das Wasser, das war nicht immer eine gute Beziehung. Die Nachteile der Nähe zu Lech und Wertach spürten viele 1999, als ein Hochwasser an Pfingsten Schäden in Höhe von 180 Millionen Mark anrichtete. Tausende Augsburger waren betroffen. Über das laute Atmen des Pumpwerks hinweg erzählt Roland Leuthe von einer anderen Hochwasserkatastrophe: "1910 wurde das Wehr am Hochablass komplett weggerissen, fast hätte es auch das Wasserkraftwerk erwischt." Die Stadt zog Konsequenzen: Um bei der Trinkwasserversorgung nicht nur auf eine Anlage angewiesen zu sein, wurde am Lochbach eine weitere gebaut.

Die Meisterleistungen der Reichsstadt

Augsburg und das Wasser, beides steht aber auch für historische technische Meisterleistungen. Im frühen 15. Jahrhundert ist Augsburg eine florierende freie Reichsstadt. Patrizier haben herrschaftliche Bürgerhäuser bauen lassen. In diesem Umfeld wird der Wunsch nach zusätzlichem Komfort laut. Die einfachen Brunnen, an denen die Bürger ihr Trinkwasser schöpfen können, sollen durch repräsentative Anlagen ergänzt werden. "Springende Wasser" schweben dem Rat vor, Fontänen und Wasserspeier an den vornehmsten Plätzen. Doch dazu müsste das Wasser unter Druck stehen.

So ist es – wie bereits bei den Römern – der Wunsch nach Luxus, der Ideen freisetzt. 1412 vergibt die Regierung den Auftrag zum Bau eines Pumpwerks und lässt Leitungen zu öffentlichen Brunnen legen. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts werden vier Brunnentürme gebaut. Einen versierten Brunnenmeister holen sich die Ratsherren aus Nördlingen.

Die Geschichte des Trinkwassers in Augsburg 1 / 14 Zurück Vorwärts 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus: Die Römerstadt Augusta Vindelicum benötigt reichlich Trinkwasser, um die Bürger zu versorgen. Der nötigste Wasserbedarf wird aus Zisternen und Brunnen gedeckt, die in den Grundwasserspiegel ragten.

1412: Der erste Brunnen wird am Rathaus aufgestellt, der zweite vor dem Weberhaus.

1416: Eine neue Wasser-Förderanlage mit einem hölzernen Turm wird nahe dem Roten Tor errichtet.

1558: Privatleute beziehen erstmals Wasser aus der städtischen Leitung.

1599: Der Merkurbrunnen wird aufgestellt. Aus ihm werden bald der Herkulesbrunnen und der Augustusbrunnen gespeist.

1821: Holzröhren, sogenannte Holzdeicheln, werden durch Eisenrohre ersetzt.

1879: Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerkes am Hochablass im Siebentischwald wird der Grundstein für die moderne Trinkwasserversorgung gelegt.

1910: Nach einer Hochwasserkatastrophe wird der Bau eines zweiten Wasserwerkes veranlasst. Das neu erbaute Wasserwerk am Lochbach geht 1912 in Betrieb.

1972: Zwei Tiefbrunnen werden in Leitershofen in Betrieb genommen.

1991: Der Hochbehälter in Steppach wird in Betrieb genommen.

2000: Das Wasserwerk Siebenbrunn nimmt den Betrieb auf.

2003: Das Wasserwerk Meringerau Süd wird neu gebaut.

Heute: Mehr als 320.000 Menschen werden aus 60 Brunnen mit Trinkwasser versorgt.

Noch mehr zur Chronologie der Trinkwasserversorgung in Augsburg lesen Sie hier auf der Internetseite der Stadtwerke.

Die Technik, die das Wasser von den Flüssen aufs Hochplateau hebt, wird im Laufe der Zeit so perfektioniert, dass sie Experten von weit her lockt. Sie bilden sich in der Stadt zwischen Lech und Wertach fort, die Augsburger Brunnenmeister wiederum werden in andere Städte "ausgeliehen", um dort ihr Wissen weiterzugeben. Augsburg spielt bei der "Wasserkunst" zeitweise eine ähnlich bedeutende Rolle, wie sie sie vom 16. bis 18. Jahrhundert in der Silberschmiedekunst einnimmt; in dieser Disziplin sind die Meister der Stadt europaweit führend.

Um 1500 entstehen erste Hausanschlüsse, die den täglichen Weg zwischen Brunnen und Wohnstätte überflüssig machen. "Das Bischofshaus wurde damals als Erstes angeschlossen, kurz darauf folgten die Fugger", sagt Leuthe. Das Wasser fließt hier wie an den öffentlichen Brunnen Tag und Nacht.

""Im Jahr 1875 erhielt nur noch ein Viertel der Bürger Leitungswasser." Stadthistoriker Franz Häußler

Knapp 640 Hausbesitzer können sich Mitte des 18. Jahrhunderts einen Hausanschluss leisten. Der Rest der Bevölkerung versorgt sich an 48 über die Stadt verteilten Fließwasserbrunnen. Die Stadt wächst unaufhaltsam, die mittelalterlichen Pumpanlagen können den Bedarf vier Jahrhunderte nach ihrem Bau nicht mehr decken. "Im Jahr 1875 erhielt nur noch ein Viertel der Bürger Leitungswasser", sagt Stadthistoriker Franz Häußler. Menschen, die sich aus hygienisch unzureichend geschützten Brunnen versorgen, erkranken an Cholera, Typhus und Ruhr. Fast alle Leitungen sind Mitte des 19. Jahrhunderts durch Schmutz und Keime infiltriert.

Auf dem Moritzplatz befindet sich der Merkurbrunnen, der Ende des 16. Jahrhunderts errichtet wurde. Bild: Lasma Reimane

Wer über den Augsburger Rathausplatz spaziert, trifft auf den Augustusbrunnen. Er wurde zwischen 1588 und 1594 gebaut und gehört zu den drei Prachtbrunnen der Stadt. Bild: Elisa Glöckner

Wie der Augustusbrunnen gehört er zu den drei Prachtbrunnen der Fuggerstadt, die allesamt aus der Renaissance stammen. Bild: Elisa Glöckner

Weiter auf der Maxililianstraße in Richtung der Basilika St. Ulrich und Afra stößt man auf den Herkulesbrunnen. Bild: Lasma Reimane

Er ist der dritte und letzte Prachtbrunnen in Augsburg. Der Herkulesbrunnen entstand in den Jahren zwischen 1597 und 1600. Bild: Elisa Glöckner

Einige Meter weiter, zwischen Königsplatz und Theodor-Heuss-Platz, steht der Kesterbrunnen. August Pausenberger kreierte ihn Anfang des 20. Jahrhunderts. Bild: Lasma Reimane

1985 wurde der Manzù-Brunnen auf dem Königsplatz errichtet. Er zeigt eine Bronzefigur des italienischen Bildhauers Giacomo Manzù. Bild: Elisa Glöckner

Wie der Manzù-Brunnen befindet sich auch der Thormann-Brunnen auf dem Königsplatz. Erbaut von Alfred Thormann im Jahr 1880 gilt er als erstes Betonbauwerk Augsburgs. Bild: Elisa Glöckner

Beim Flanieren durch das Bahnhofsviertel passiert man den Prinzregentenbrunnen. Er stammt aus dem Jahr 1901 und ist Prinzregent Luitpold von Bayern gewidmet. Bild: Lasma Reimane

Den Gänselieselbrunnen kann man im Mettlochgässchen betrachten. Erich Steinacker erschuf das Brunnenmädchen mit den zwei dicken Gänsen auf dem Schoß. Bild: Elisa Glöckner

Dieser Wasserspeier gehört zum Georgsbrunnen, der Mitte des 16. Jahrhunderts entstand und seither immer wieder den Stellplatz ändern musste. Bild: Lasma Reimane

Heute steht der Brunnen, der den Heiligen Georg als Ritter beim Drachentöten zeigt, vor der Stadtmetzg. Zwischen 1961 und 1993 war die Brunnenfigur vor St. Jakob zu finden. Bild: Lasma Reimane

Unterhalb des Rathauses in der Jakobervorstadt, unweit der Fuggerei, ragt Neptun seinen Dreizack in die Luft. Die Brunnenfigur gilt als älteste in Augsburg. Bild: Lasma Reimane

Seit Mitte der 1990er befindet sich der Jakobusbrunnen vor der Kirche St. Jakob. Kreiert hat ihn Bernd Altenstein. Bild: Lasma Reimane

Der Heilige Jakobus auf der Brunnensäule und die Pilgerskulpturen sollen an die von hier ausgehenden Pilgerzüge nach Santiago de Compostela erinnern. Bild: Lasma Reimane

Der Granitbrunnen vor dem Augsburger Dom zeigt die drei Bistumspatrone Bischof Ulrich, die Heilige Afra und Bischof Simpert. Er entstand 1985. Bild: Elisa Glöckner

Geschaffen wurde der dreieckige Brunnen von Josef Henselmann. Er war das letzte Werk des früheren Präsidenten der Akademie der Bildenen Künste in München.





Aus der Not heraus suchen die Regierenden nach neuen Möglichkeiten, allen Bürgern Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaffen. Gefunden wird es im Lechtal. Im Siebentischwald entstehen Brunnen, 1877 beginnt die Stadt dort mit dem Bau eines Wasserkraftwerks, zwei Jahre später geht das Wunderwerk der Technik in Betrieb. Es ist der Beginn der modernen Wasserversorgung in Augsburg.

Alle Maschinen, alle Lampen, ja alles an diesem neoklassizistischen Zweckbau stammt von Augsburger Unternehmen. "Dieses Werk war auch Werberaum für alle beteiligten Firmen", sagt Roland Leuthe. Die Vorgabe der Stadtregierung, jedem der rund 50.000 Bürger Zugang zu sauberem Wasser zu vernünftigen Preisen zu verschaffen, erfüllt das neue Werk problemlos. Und auch diesmal ist das System wegweisend: Jeweils zwei Pumpen sind miteinander gekoppelt und so getaktet, dass das Wasser fast ohne Druckunterschied gefördert werden kann. Fachleute aus aller Welt orientieren sich am Augsburger Beispiel.

Die Unesco-Bewerbung

Der Erfindungsreichtum, die technische Vorreiterrolle der Stadt in allen Epochen der Trinkwasserversorgung sind Gründe, warum die Unterstützer der Unesco-Bewerbung die Chancen auf einen Erfolg schon früh so hoch ansetzen. Sie argumentieren auch mit dem beispiellosen Aufstieg Augsburgs. "Die Antriebskraft des Wassers trug massiv zur Wirtschaftskraft der Reichsstadt bei", sagt Martin Kluger , der vor einigen Jahren die Interessensbekundung für die Unesco-Bewerbung geschrieben hat, die der Stadt überhaupt erst den Weg im Bewerbungsprozess ebnete. Auf 160 Seiten beschreibt er, dass Augsburg wohl zu keiner Zeit so erfolgreich Händler, Künstler und Industrielle angelockt, dass es sich wohl nie so hervorragend entwickelt hätte, wäre da nicht das Wasser gewesen.

Der Augsburger Autor und Verleger Martin Kluger gilt als einer der Väter der Augsburger Welterbe-Bewerbung. Video: Axel Hechelmann

Doch ist es nicht gewagt, gegen Kandidaten wie die das antike Babylon im Irak oder den Isländischen Gletscher-Nationalpark Vatjajökull anzutreten? Hätte man diesen Bewerbern nicht ein griffigeres Thema entgegensetzen können als die "Wasserwirtschaft"? Ja, warum hat man sich nicht für die Fuggerei entschieden, die den Schlössern mit der "ältesten Sozialsiedlung der Welt" wenigstens einen Superlativ entgegensetzen könnte?

Auch solche Argumente sind laut geworden, seit die Stadt ihre Bewerbung öffentlich gemacht hat. Sie werden von Experten seit Jahren durch folgende Argumente entkräftet: Die Unesco komme langsam davon ab, Gebäude oder Baukomplexe unter ihren Schutz zu stellen. Thematische Bewerbungen haben einen eindeutigen Vorteil. Vor allem, wenn sie wie beim Wasser nicht nur zurückblicken, sondern auch für die Zukunft relevant sind.

Das Historische Wasserwerk am Hochablass ist – gemeinsam mit rund 160 erhaltenen Kilometern Kanalnetz, den Monumentalbrunnen in der Maximilianstraße und fünf Wassertürmen – ein Zeuge herausragender Augsburger Wasserkunst. Doch zusammen mit dem umliegenden Gelände ist es auch ein Ort, an dem sich die Stadt für die Zukunft rüstet. "Der Schotterkörper von Lech und Wertach birgt so viel Wasser, dass wir davon immer ausreichend haben werden", sagt Fachmann Leuthe. Was noch wichtiger sei: "Weil der Lech auf dem Weg von den Alpen zu uns durch wenig bebautes Gebiet fließt, ist die Qualität des Wassers so hoch, dass wir hier kaum in seine Aufbereitung investieren müssen."

Freistaat und Stadt nehmen die "Augsburger" Flüsse ernst. In das Projekt "Wertach vital" wird seit Jahren viel Zeit und Geld investiert. Der Fluss soll sich wieder frei entfalten können. Auf großen Abschnitten wurde die Wertach, die sich tief in den Boden eingegraben hatte, wieder naturnah gestaltet. Die Folge: Nicht nur Pflanzen und Tiere haben sich neu am Wasserrand angesiedelt, auch die Augsburger nutzen die Wertach wieder stärker als Naherholungsgebiet. Ein ähnliches Projekt – Licca liber – soll den Lauf des Lechs im Stadtwald wieder natürlicher gestalten.

Die Wasserstadt heute

Die Augsburger Bürger sind engagiert und streitbar, wenn es um ihr Trinkwasser geht. Die Pläne des Energiekonzerns Eon für ein neues Kraftwerk am Lech, das direkt neben der Schutzzone liegt, wurden kritisch verfolgt. Auch der Unmut über ein zweites Kraftwerk der Stadtwerke, das derzeit am Hochablass entsteht, waren anfangs groß.



Überhaupt scheint seit der Bewerbung um den Unesco-Titel die Aufmerksamkeit für die Denkmäler der Wasserwirtschaft gestiegen zu sein. Als vor einigen Jahren ein marodes Wasserrad in der Altstadt abmontiert wurde, protestierten die Anwohner lautstark. Kleine Pikanterie am Rande: Die Demontage fand ausgerechnet an dem Tag statt, an dem die Stadtspitze wenige Kilometer entfernt ihre Unesco-Bewerbung vorstellte.