Wie drei neue Augsburger Rektorinnen ihre Arbeit an den Schulen sehen

Corona bestimmt den Schulalltag - auch für drei neue Schulleiterinnen in Augsburg.

Plus Daniela Flaschke, Gül Solgun-Kaps und Manuela Grün sind die neuen Chefinnen an drei Augsburger Grund- und Mittelschulen. Warum sie sich auf ihre neue Aufgabe freuen.

An drei Grund- und Mittelschulen gibt es neue Gesichter im Rektorat. Die drei Frauen, die in der Innenstadt, im Hochfeld und in Lechhausen wirken, kennen Schule nicht nur aus der Perspektive der Pädagoginnen, sondern auch aus Sicht von Müttern. Alle drei freuen sich auch auf die neue Herausforderung.

Als Konrektorin in Kriegshaber sammelte Daniela Flaschke in den vergangenen Jahren Führungserfahrung. Die 49-jährige dreifache Mutter ist als Nachfolgerin von Elisabeth Schmid für die Grundschule vor dem Roten Tor verantwortlich. Die neue Rektorin genießt nicht nur die "tolle Lage der Schule mitten in der Stadt", sondern auch die Kombination aus altem Schulhaus mit modernem Anbau für Mensa und Turnhalle.

Flaschke will "ein gutes Miteinander mit dem Kollegium und den Kindern" pflegen. Ein Anliegen sei es ihr, nach der langen vollständigen und teilweisen Schulschließung wegen Corona in den vergangenen Monaten nun wieder alle Kinder ins Boot zu holen. "Die Kinder stehen im Mittelpunkt", sagt die neue Schulleiterin. Deshalb ist sie auch froh, dass sie trotz der vielen Verwaltungsaufgaben noch neun Stunden pro Woche selbst unterrichten kann.

Augsburgerin Flaschke kennt den Blick über den Tellerrand hinaus

Wie vielfältig die Schullandschaft ist, weiß Daniela Flaschke von ihrer Aufgabe als externe Evaluatorin. Einfacher ausgedrückt heißt das, die Augsburgerin war als Unterrichtsbeobachterin außerhalb der eigenen Stadt im Einsatz. Der "Blick über den Tellerrand hinaus" sei interessant und vermittle auch die eine oder andere Idee. "Ich habe aber nicht vor, an meiner neuen Schule alles umzukrempeln", verspricht die Pädagogin, die in ihrer Freizeit gerne ins Theater geht und joggt.

Würde sie an der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule alles verändern, bekäme es Gül Solgun-Kaps vermutlich mit ihrem Ehemann Albert Kaps zu tun. Denn die 53-Jährige ist seine Nachfolgerin im Rektorat im Hochfeld. Doch nicht nur wegen der familiären Hintergründe ist die Berufung der Pädagogin etwas Besonderes, sondern auch wegen ihrer Biografie. Als Solgun-Kaps mit sieben Jahren aus der Türkei nach Augsburg kam, sprach sie kein Wort Deutsch.

Mit Ehrgeiz und eisernem Willen bewältigte sie Gymnasium, Studium, wurde Lehrerin, dann Konrektorin im Bärenkeller und jetzt Schulleiterin. „Durch meine Herkunft sehe ich mich als Vorbild und Brücke für meine Schüler und ihre Familien", sagt sie. Denn ein Großteil der insgesamt rund 400 Jungen und Mädchen hat seine Wurzeln im Ausland. Viele von ihnen sind bis zum späten Nachmittag im Haus, denn die Kerschensteiner Schule bietet in allen Jahrgangsstufen gebundene Ganztagsklassen.

Schule in Augsburg: Rektorin und vierfache Mutter

"Ich fühle mich wohl, es war die richtige Entscheidung", beschreibt Solgun-Kaps ihre Stimmungslage nach den ersten Schultagen. Bevor sie eigene Akzente setze, wolle sie erst die Schule, die Kollegen und die Abläufe kennenlernen." Die Wurzeln für vieles sind bereits gelegt." In ihrer Freizeit liest die vierfache Mutter und dreifache Oma gerne oder probiert in der Küche neue Rezepte aus.

Auch Manuela Grün entspannt sich gerne beim Kochen. Die 54-Jährige leitete bereits Schulen in ländlichen Gefilden, zuletzt in Dinkelscherben im Augsburger Land. Jetzt zieht es sie von den Stauden in die Stadt - und zwar nach Lechhausen. Sie ist glücklich, dass sie als Nachfolgerin von Gerhard Schmid die Leitung der Goethe-Mittelschule mit 360 Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10 übertragen bekam.

"Die Großen, das sind meine Schüler", sagt die neue Rektorin. Ihr liege der Umgang mit den Jugendlichen und die Möglichkeit, sie in den Beruf zu führen. Im Gespräch mit Grün wird schnell klar, dass die Pädagogin für die Mittelschule brennt. Hier gebe es tolle Erfolge zu verzeichnen. In vielen Schülern schlummerten Potenziale, die es herauszukitzeln gelte. "Die Mittelschule ist nicht nur Endstation", sagt die Pädagogin auch mit Blick auf den Mittlere-Reife-Zweig an ihrer Schule. Gespannt ist sie auf die Deutschklasse, die neu im Haus ist. Hier lernen Schüler, die erst seit Kurzem im Land leben.

An der Luitpold-Schule gibt es viele neue Kollegen

Als Neuling ist Manuela Grün in Lechhausen in guter Gesellschaft. "Es haben viele neue junge Kollegen bei uns angefangen." Zudem steht ihr momentan kein Stellvertreter zur Seite, denn der Konrektorenposten muss noch besetzt werden. Erholen kann sich die Rektorin, die in Margertshausen lebt, am besten beim Lesen und Verreisen - vorzugsweise mit dem Wohnmobil.

