vor 34 Min.

Wie dreist: Einbrecher halten in Bürogebäude Party ab

Einbrecher sind in ein Bürogebäude in der Frauentorstraße mit Gewalt eingedrungen. Doch offenbar wollten sie nichts stehlen.

Vermutlich in den Weihnachtsferien sind Unbekannte durch ein Fenster in ein Bürogebäude in der Frauentorstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, eingebrochen.

Die Unordnung danach muss groß gewesen sein. Denn laut Polizei nutzten die Unbekannten die Räumlichkeit offenbar für eine Party. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (ina)