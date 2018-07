vor 34 Min.

Wie ein Augsburger seit 25 Jahren mit Aids lebt

Aus Sorge vor Ausgrenzung will der 59-Jährige, der die Diagnose HIV bekam, nicht mit richtigem Namen und Foto in die Zeitung.

Vor 25 Jahren bekam Philipp die Diagnose, die damals oft einem Todesurteil glich. Doch er lebt - und es hat sich vieles verbessert.

Von Lilo Murr

Krank sieht Philipp wirklich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Sein Körper ist durchtrainiert, sein offenes Gesicht wirkt sehr sympathisch. Doch vor 25 Jahren, als ihm der Arzt die Diagnose HIV eröffnete und ihm noch maximal fünf Jahre Leben voraussagte, zog es dem damals 33-Jährigen den Boden unter den Füßen weg. Damals war die Diagnose Aids das Todesurteil, oft innerhalb von Monaten.

Heute ist Philipp 59, lebt in Hochzoll und geht im Auftrag vom Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS) in Krankenpflegeschulen, um über den Umgang mit Betroffenen aufzuklären. Dass es nach wie vor Zahnärzte gebe, die Patienten mit HIV nicht behandeln, ärgert Philipp. Doch das seien inzwischen Ausnahmen. Was allerdings nach wie vor jedoch Realität ist, sei die Ausgrenzung.

"Anfangs waren es 28 Tabletten pro Tag, alle sechs Stunden"

Auch er will nicht mit seinem richtigen Namen in der Öffentlichkeit stehen, zumal er seit zwei Jahren in einer neuen Beziehung mit einem geschiedenen Mann lebt. Im Freundeskreis und der Familie ist seine Erkrankung allerdings kein Thema mehr, alle wissen Bescheid, sogar die inzwischen 101 Jahre alte Oma, die, als ihr Enkel ihr seine Krankheit beichtete, nur verlangte, dass er nicht vor ihr sterben dürfe.

Medizinisch gesehen, ist die Immunschwäche inzwischen eine chronische Krankheit, die gut behandelbar ist. Philipp, dessen Viruslast inzwischen unter der Nachweisgrenze liegt und deshalb niemand anstecken kann, muss lediglich eine Tablette pro Tag einnehmen. Er hatte das „Glück“, sich in einer Zeit bei seinem damaligen Partner das Virus „einzufangen“, als die Medizin große Fortschritte erzielte. „Anfangs waren es 28 Tabletten pro Tag, alle sechs Stunden, ich hatte schwerste Durchfälle und lebte in dieser Zeit mehr oder weniger in der Toilette“.

"Wenn du die Diagnose bekommst, fällst Du in ein tiefes Loch"

Und war in seinem Haus im Landkreis Augsburg schmerzhafter Diskriminierung ausgesetzt. „Nachbarn holten Beipackzettel aus dem Abfall, ich wurde beschimpft und musste mir eine neue Wohnung suchen“. Da entschied er sich für das größere Augsburg und den Kauf eines Aktenvernichters.

Auch wenn Aids eine behandelbare Krankheit geworden ist, ist Philipp von der Notwendigkeit einer Einrichtung wie dem ZAS, das am 16. Juli „30 Jahre psychosoziale Aidsberatung in Schwaben“ begeht, überzeugt. Dort werden über 2000 Menschen im Jahr beraten, sowohl Infizierte, aber auch Angehörige und Ratsuchende. „Wenn du die Diagnose bekommst, fällst Du in ein tiefes Loch“. Man müsse nach dem Schock aufgefangen werden, auch wenn die Krankheit äußerlich nicht mehr sichtbar ist.

Kampf gegen Aids - Von der ersten Infektion zur effektiven Therapie 1 / 18 Zurück Vorwärts 1900 : Vermutlich um die Jahrhundertwende geht ein HIV-Urtyp (SI-Virus) in Afrika vom Affen auf den Menschen über.

1959 : Ärzte entnehmen einem Mann im Kongo eine Blutprobe. Jahrzehnte später wird festgestellt, dass sich darin HIV-Antikörper befinden.

1981 : Die US-Gesundheitsbehörden melden, dass immer mehr Homosexuelle unter bis dahin seltenen Infektionen und Hauttumoren leiden.

1982 : Krankheitsfälle treten auch bei Drogenabhängigen und Blutern auf. Die Krankheit bekommt den Namen Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome, Erworbenes Immunschwäche-Syndrom). In Deutschland wird die erste Aids-Diagnose gestellt.

1983 : Luc Montagnier und seinen Kollegen vom Pasteur-Institut in Paris gelingt es, das Aids-Virus zu isolieren. Der New Yorker Arzt Joseph Sonnabend benutzt erstmals den Begriff "Safer Sex". Auch in Deutschland wird verstärkt über das Thema Aids berichtet.

1984 : Robert Gallo entwickelt ein Zellkultursystem und schafft damit die Voraussetzung für die Entwicklung erster Aids-Tests.

1985 : Die erste internationale Aids-Konferenz tagt. 27 Millionen deutsche Haushalte bekommen Informationsbroschüren zugeschickt.

1986 : Experten bezeichnen den Erreger einheitlich als HIV (Human Immunodeficiency Virus, Humanes Immunschwächevirus).

1987 : Das erste Aids-Medikament AZT wird in den USA und wenig später auch in Deutschland zugelassen. Es kann die Virus-Vermehrung etwas bremsen.

1991 : Die rote Schleife (Red Ribbon) wird zum internationalen Aids-Symbol. Queen-Sänger Freddie Mercury stirbt an HIV.

1996 : Für Aufsehen sorgt die Entdeckung, dass einige Menschen eine genetisch bedingte, wenn auch nicht vollständige HIV-Resistenz haben.

1999 : Schweizer Ärzte haben außergewöhnlichen Erfolg mit einer Hochdosis-Kombinationstherapie aus mehreren Medikamenten (HAART), in der Folge wird diese Strategie zur Standardbehandlung.

2002 : Der Globale Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria wird zur Finanzierung nationaler Maßnahmen gegen diese Krankheiten gegründet.

2003 : Mit dem Fusionshemmer Enfuvirtid (Handelsname Fuzeon) kommt in den USA und der EU eine vierte Klasse von Aids-Medikamenten auf den Markt, nach den sogenannten Nukleosiden, Protease-Hemmern und Transkriptase-Hemmern.

2008 : Luc Montagnier wird gemeinsam mit Françoise Barré-Sinoussi für die Entdeckung von HIV der Medizin-Nobelpreis verliehen.

2010 : Barack Obama hebt das in den USA seit 1987 geltende Einreiseverbot für HIV-Positive auf.

2014 : Bei dem zunächst als "funktionell geheilt" geltenden "Mississippi-Baby" entdecken Ärzte erneut das HI-Virus. Das Mädchen war kurz nach der Geburt mit drei Medikamenten behandelt worden, nach einem halben Jahr entzog es die Mutter einer weiteren Therapie. Monate später war das Kind dennoch virenfrei gewesen. Dies bezeichneten Mediziner als Sensation - bis der Erreger doch wieder auftauchte.

2016: Die Vereinten Nationen sprechen von einem Wendepunkt der Aids-Epidemie in Afrika. Zum ersten Mal würden auf dem Kontinent mehr Betroffene behandelt als sich neu infizieren.

Trotzdem rät er zum Kondom als besten Schutz und er will eine zweite Botschaft propagieren, und zwar den Test. Je früher man von seiner Infektion erfahre, umso besser sei sie behandelbar. Übrigens hält er es, der Jahrzehnte im Nachtleben gearbeitet hat, für ein Märchen, dass Homosexuelle häufiger Sex mit unterschiedlichen Partnern haben. „Ich habe Männer mit verschiedensten Frauen gesehen, nur beim Pärchenabend kamen sie mit der Gattin“, sagt er. Fremdgehen ist in seinen Augen eher eine Veranlagung als eine sexuelle Orientierung.

Themen Folgen