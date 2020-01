vor 54 Min.

Wie ein Einbrecher in einer Straßenbahn der Linie 4 aufflog

Die Augsburger Kriminalpolizei ist einem Einbrecher auf die Schliche gekommen. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Mann ohne Fahrkarte in der Tramlinie 4 saß.

Von Ina Marks

In einer Augsburger Straßenbahn haben Fahrscheinkontrolleure Ende Dezember einen 37-Jährigen ohne Fahrkarte angetroffen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei gerufen.

Diese fand heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Slowenen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte. Und noch mehr: Denn der Mann hatte in seiner Tasche eine Taschenlampe, Handschuhe und Schmuck verstaut. Freilich schöpften die Beamten Verdacht, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte. Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei auf mehrere Verstecke des 37-Jährigen mit gelagertem Diebesgut.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt weiter

Nach aktuellem Ermittlungsstand steht der Mann laut Polizei im Verdacht, am 23. Dezember in Meitingen in eine Wohnung eingebrochen und Bargeld und Wertgegenstände entwendet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt, ob dem Slowenen weitere Einbrüche zugeordnet werden können.

