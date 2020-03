08.03.2020

Wie ein Zeitungsartikel das Leben von Leonie Langer veränderte

Von Kindesbeinen an leidet Leonie Langer unter starken Muskelkrämpfen. Ärzte finden nichts oder stellen falsche Diagnose. Erst ein Artikel bei uns hilft ihr weiter.

Von Ina Marks

Leonie Langer war klar, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Ab ihrem sechsten Lebensjahr begann die Allgäuerin, immer wieder hinzufallen. Sie konnte nur auf Zehenspitzen gehen. Der Schulsport war für sie eine Qual. Mitschüler hänselten sie für ihre unkontrollierten Bewegungen. Doch die Ärzte fanden nichts. Jahre später diagnostizierte ein Mediziner eine angebliche Spastik. Ein Irrtum. An was sie wirklich leidet, findet sie erst Jahre später heraus.

Leonie Langer ist eine zarte Person mit viel Energie. Die heute 21-Jährige aus Kempten hat vor rund einem Jahr ein neues Leben begonnen. Eines ohne Einschränkungen und Angst vor dem, was ihr passieren kann. Sicherlich ist sie deshalb so durstig nach Erlebnissen, die vorher nicht möglich waren. Wie Tanzen etwa. „Mein größter Wunsch war, dass ich mal eine Nacht ohne Schmerzen durchtanzen kann“, erzählt die Frau mit den braunen, lockigen Haaren. Ihr Körper aber weigerte sich. Er hielt nicht durch, er krampfte, er schmerzte. „Morgens war es immer besser, abends wurde es schlimm. Ich hatte teilweise solche Krämpfe, dass ich nicht mehr stehen konnte.“ Mutter und Schwester leiden unter ähnlichen Symptomen.

Sport war für sie eine Tortur, in der Schule wurde sie oft verlacht

In der Schule, sagt Leonie Langer, sei alles nicht so wild gewesen. „Da konnte ich viel sitzen.“ Sport jedoch ist eine Tortur. Die Szene, wie sie beim Völkerball umkippt und auf den Boden knallt, vergisst sie nicht. Auch nicht das Lachen der Mitschüler. Vom Schwimmen lässt sie sich befreien. Für Langer, die mit ihrer Familie auf einem einsamen Hof mit Pferden, Katzen und Hunden in der Nähe von Kempten aufwächst, bestimmen die Symptome ihr Leben. Im Kindesalter wird sie zu einigen Orthopäden gebracht, auch Neurologen untersuchen sie. Keiner findet etwas. „Viele sagten, dass ich nichts habe. Aber ich war mir sicher, dass mit mir etwas nicht stimmte.“

Als Leonie Langer ihre Ausbildung zur orthopädischen Schuhtechnikerin in Kempten beginnt, verschlimmern sich die Symptome. Nach der Probezeit zieht die Chefin sie beiseite. „Sie sorgte sich, weil ich oft schwankte. Sie hatte Angst, dass ich in die Schleifmaschine geraten könnte.“ Langer erzählt, dass manche dachten, sie hätte getrunken. Die Chefin bittet ihre Auszubildende, einen Neurologen aufzusuchen. Auch dieser findet nichts. Aus Sicherheitsgründen darf Langer ihre Ausbildung nicht mehr weiter ausführen. Für die junge Frau ist das ein Schlag. Sie mag ihren Job. Der Betrieb übernimmt sie dafür in den Einzelhandel.

Leonie Langer versucht, sich von ihrem Körper nicht bei ihren Entscheidungen beeinflussen zu lassen. Sie plant, als Au-pair nach London zu gehen, auch um ihr Englisch aufzubessern. Kurz vor der Abreise passiert das Unerwartete. Ihre Mutter macht sie auf einen Artikel aufmerksam. Er war im Dezember 2018 in unserer Zeitung erschienen. „Dem Wunder folgte der Schmerz“ lautete die Überschrift. Die Geschichte handelt von der gebürtigen Augsburgerin Melanie Volkart, die jahrzehntelang unter massiven Muskelkrämpfen litt. Wie ihre Mutter auch. Die Symptome verschlimmerten sich bei beiden von Jahr zu Jahr. Die Ärzte stellten viele Diagnosen. Fehldiagnosen. Bis Melanie Volkart und ihre Mutter an den Augsburger Neurologieprofessor Markus Naumann gerieten.

Hatte sie wirklich diese sehr seltene Erbkrankheit?

Der Chefarzt am Uniklinikum war in seiner Berufslaufbahn bis dahin nur einmal mit einer extrem seltenen Erbkrankheit konfrontiert: dem Segawa-Syndrom. Dessen Symptome erkannte er bei den Augsburgerinnen wieder. Diese rare Erbkrankheit ist mit dem Medikament L-Dopa behandelbar. Auch Parkinsonpatienten nehmen es. Es wirkte bei den Patientinnen. „Meine Mutter und andere aus meinem Umfeld meinten, die Geschichte höre sich stark nach mir an“, berichtet Leonie Langer. Sie selbst hält davon zunächst nicht viel. „Warum sollte ausgerechnet ich der eine Fall unter fünf Millionen sein.“ Vier Tage vor ihrer Abreise nach England besorgt sie sich bei einem Neurologen dann doch ein Rezept für das Medikament. „Ich probierte es erst in London an einem freien Wochenende aus. Ich traute mich zunächst nicht.“ Am ersten Tag sei ihr schlecht gewesen, weil sie es noch zu hoch dosiert hatte. An den darauffolgenden Tagen merkt sie eine zunehmende Besserung.

Das steckt hinter dem Segawa-Syndrom 1 / 3 Zurück Vorwärts Beim Segawa-Syndrom, einer extrem seltenen Erbkrankheit, kommen die Nervenzellen im Gehirn nicht mit der Produktion des Neurotransmitters Dopamin hinterher. Dieses wird auch Glückshormon genannt.

Dopamin sorgt für die Steuerung koordinierter Bewegungen. Es ist nicht nur für viele Körperreaktionen verantwortlich, sondern auch für psychischen Antrieb und Wohlbefinden.

Ist die körpereigene Synthese von Dopamin gestört wie beim Segawa-Syndrom, kommt es zu Verkrampfungen von Muskeln. Das Medikament L-Dopa gleicht den Mangel an Dopamin im Gehirn aus. (ina)

Das Laufen fällt ihr leichter. Das Medikament schlägt an. Einige Tage später spaziert Leonie Langer schon über zehn Kilometer durch London. Zuvor hatte sie höchstens zwei geschafft – und das unter Schmerzen, wie sie sagt. Die Allgäuerin kann ihr Glück nicht fassen. Inzwischen steht Langer mit dem Augsburger Neurologen Markus Naumann in Verbindung. Auch mit Melanie Volkart nimmt sie Kontakt auf. Und mit unserer Redaktion. „Ich will, dass noch mehr Menschen von dieser seltenen Krankheit erfahren. Vielleicht kann man mehreren damit helfen“, sagt sie. Auch Chefarzt Naumann bewegt das Schicksal. „Dass man über einen Artikel zur richtigen Diagnose kommen kann, ist eine tolle Sache“, findet der Neurologe. Schließlich sei das Segawa-Syndrom eine wahnsinnig seltene Krankheit. Leonie Langer hat viel nachzuholen.

Sie will doch nur reiten, Ski fahren, schwimmen...

Sie will reiten, Ski fahren, schwimmen, joggen. „Ich habe ein neues Leben. Erst jetzt verstehe ich, was es heißt, Freiheiten zu haben.“ Die Kemptenerin hat noch genau den Moment vor Augen, in dem ihr so richtig bewusst wurde, dass sich ihr Leben nun ändert. „Meine Schwester besuchte mich in London. Wir landeten abends in einer Latino-Bar. Ich tanzte die ganze Nacht durch.“ Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Leonie Langer will mit ihrer Geschichte anderen Menschen Mut machen. „Es lohnt sich, zu kämpfen, auch wenn manche das Gegenteil sagen.“

