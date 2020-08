Wie eine 58-Jährige von einem dreisten Telefonbetrüger abgezockt wurde

Ein Job als Finanz- oder Paketagent: Die Betroffenen stoßen meist im Internet auf Jobangebote – versprochen werden einfache Arbeit und angemessener Verdienst. Ein persönlicher Kontakt zwischen dem Betroffenen und der angeblichen Firma kommt in aller Regel nicht zustande. Alles läuft übers Netz. Der „Paketagent“ übernimmt Versandaufgaben für die im Ausland sitzenden Täter. Diese bestellen Waren auf den Namen des „Agenten“ und lassen sie zu dessen Adresse liefern. Er sendet die Pakete an eine ausländische Anschrift, meist in Osteuropa, weiter. Die Ware wird von den Tätern nie bezahlt, der „Agent“ bleibt auf den Rechnungen sitzen. „Finanzagenten“ werden von den Tätern benutzt, um an Geld zu kommen, das sie für fingierte Verkäufe im Internet erhalten. Die Täter lassen sich das Geld auf ein Konto ihres „Agenten“ überweisen. Er hebt es ab und leitet es per Bargeldtransferdienst ins Ausland weiter. Den Betroffenen droht dafür auch ein Verfahren wegen Geldwäsche.