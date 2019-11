Wie geht es nach Durchsuchung der Privatschule weiter?

Plus Ermittler prüfen, ob Verantwortliche der Hermann-Schmid-Akademie in Augsburg Subventionsbetrug begangen haben. Die SPD fordert jetzt mehr Kontrolle.

Einige Schüler haben, wie sie es selbst beschreiben, ihre kreative Ader ausgelebt. In Whatsapp-Gruppen kursieren selbst gestaltete Bilder, die die Situation der Augsburger Privatschule mit Humor aufgreifen. Ein Bild etwa zeigt einen Apparat mit zwei Knöpfen – der Bediener kann sich entscheiden zwischen „Fördergelder behalten“ und „Lehrer gerecht bezahlen“. Doch nicht alle können das Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der Hermann-Schmid-Akademie so locker nehmen.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag Büros der privaten Akademie im Stadtteil Kriegshaber und Privatwohnungen von Verantwortlichen durchsucht. Es geht um den Verdacht des Subventionsbetrugs. Eltern sind nun in Sorge, wie es an der Akademie weitergeht. Zu der Einrichtung gehören fünf private Schulen mit rund 600 Schülern – unter anderem die Rudolf-Diesel-Realschule, eine Technikerschule und eine Wirtschaftsschule.

Ermittler transportieren Unterlagen ab: Wegen Betrugsverdachts sind am Donnerstag Büroräume der Hermann-Schmid-Akadamie in Augsburg durchsucht worden. Bild: Annette Zoepf

Die Mutter eines Realschülers sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, sie sei sehr zufrieden mit der Arbeit, die an der Schule geleistet werde. Ihr Sohn fühle sich wohl und werde gut gefördert. Sollte die Schule schließen müssen, wäre das aus ihrer Sicht für die betroffenen Schüler fatal. Sie meint, man dürfe nun nicht die Schüler dafür bestrafen, dass die Verantwortlichen der Akademie womöglich Fehler gemacht haben. Derzeit richtet sich das Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsführer der Trägergesellschaft und dessen Tochter, die als Prokuristin tätig ist. Die Ermittler prüfen, ob die Schule staatliche Gelder teils zu Unrecht bekommen hat – für Leistungen, die so nicht erbracht worden sind.

Die Augsburger Schule sagt, sie arbeite mit der Staatsanwaltschaft "eng zusammen"

Gegenüber unserer Redaktion äußerte sich die Leitung der Akademie bisher nicht. Im sozialen Netzwerk Facebook verbreitete die Schule aber eine Mitteilung. Darin heißt es: „Der Schulbetrieb ist und wird hiervon nicht betroffen sein. Sämtlicher Unterricht findet weiterhin unbeeinträchtigt statt.“ Die Schule arbeite „eng mit der Staatsanwaltschaft Augsburg zusammen, damit die Vorwürfe vollständig aufgeklärt werden können“. Der Betriebsrat der Akademie wirft der Schule auch vor, Lehrer teils zu schlecht zu bezahlen. Die Akademie widerspricht dem. Seit einige Zeit schon gibt es Zwist zwischen der Geschäftsführung, einigen Lehrern und Eltern. Es geht dabei auch um die Frage, wie Spendengelder für den Schul-Förderverein genutzt werden.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller sagt, im Fall der Hermann-Schmid-Akademie habe die Schulaufsichtsbehörde „gepennt“. „Das muss man leider so drastisch sagen.“ Dass die Schulaufsicht bei den Privatschulen nach einem positiven Genehmigungsverfahren nicht mehr weiter nachprüfe, habe die Antwort der Staatsregierung auf eine von ihm gestellte Anfrage ergeben, sagt Güller. Dabei gehe es doch um viele Millionen Euro. Die SPD-Landtagsfraktion will nun erreichen, dass Privatschulen besser und regelmäßiger bezüglich der Verwendung staatlicher Zuschüsse geprüft werden. Zudem solle sichergestellt werden, dass die Lehrer angemessen bezahlt werden. Die SPD-Fraktion hat dazu am Donnerstag auch einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht.