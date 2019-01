vor 19 Min.

Wie ist das mit dem Böllerverbot in der Augsburger Innenstadt?

Der Blick in der Silvesternacht auf die Maximilianstraße: Vom Böllerverbot ist nichts zu merken.

In der Augsburger Innenstadt gilt in der Silvesternacht ein Feuerwerksverbot. Doch davon ist nichts zu merken. Die Polizei erläutert ihr Vorgehen.

Von Michael Hörmann

Silvesternacht in der Augsburger Innenstadt: Hunderte überwiegend junge Menschen stehen entlang der Maximilianstraße. Viele zünden Raketen ab. Es wird hell, die Straße kommt zum Leuchten. Laut ist es zudem. Polizei und städtische Ordnungskräfte sind im Einsatz. Sie schreiten kaum ein, wenn Silvesterraketen abgeschossen werden. Wobei: Eigentlich gilt hier wie an anderen Orten der Innenstadt ein Böllerverbot. Doch davon ist nicht allzu viel zu spüren.

Am Neujahrsmorgen verweist ein Polizei-Sprecher auf die Praxis: „Das Verbot dient als Rechtsgrundlage.“ Es erlaube, die größten Rabauken aus dem Verkehr zu ziehen. Die Verhältnismäßigkeit müsse immer gesehen werden. Würde man fünf Personen das Abbrennen verbieten, würden diese nicht zu Unrecht auf Dutzende anderer Personen verweisen, die in der Nähe mit Feuerwerkskörpern hantieren.

Auf dieses Szenario hatte stets Ordnungsreferent Dirk Wurm verwiesen, wenn es um das Böllerverbot ging. Ein generelles Feuerwerksverbot in der der Innenstadt könne niemals kontrolliert werden. Es gehe darum, die größten Auswüchse zu verhindern und uneinsichtigen Personen die Böller und Kracher abzunehmen. Wer uneinsichtig ist, muss ein Bußgeld zahlen. Die Bilanz für die Silvesternacht wird erst Anfang des Jahres gezogen. Das Feuerwerksverbot gilt im Übrigen für die Maximilianstraße und den Rathausplatz schon seit einigen Jahren. Hintergrund: Am Rathaus besteht die Gefahr, dass die Holzhütten des Christkindlesmarkts, die noch stehen geblieben sind, in Brand geraten könnten.

In der Innenstadt gab es laut Polizei in diesem Jahr keine gravierenden Auffälligkeiten wegen der Böllerei. In Kriegshaber wurde ein neun Jahre alter Bub kurz nach Mitternacht durch einen vermutlich horizontal abgefeuerten Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

