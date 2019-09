19.09.2019

Wie kann der Griesle-Park attraktiver werden?

Lechhauser Bürger diskutierten über die Zukunft des Stadtparks. So unterschiedlich manche Wünsche sind, sie haben ein Ziel: mehr Aufenthaltsqualität. Wie man sich weiterhin am Bürgerdialog beteiligen kann

Von Oliver Wolff

„Eine Halfpipe für Jugendliche wäre schön“, meint Josef Hierlmeier. Der Lechhauser ist zusammen mit seiner Frau Andrea am Samstagnachmittag zum Sport- und Kulturfest im Griesle-Park gekommen. Die städtische Veranstaltung steht unter dem Motto „Dein Park – gemeinsam Zukunft gestalten“. Das Ziel: Bürger sollen sich im Zuge der anstehenden Parksanierung einbringen und aufzeigen, was sie sich zukünftig wünschen. An sechs Mitmachstationen können Interessierte zum Beispiel aufschreiben, an welchen Orten sie sich im Park aufhalten, zu welcher Uhrzeit das ist und was sie im Park vermissen.

Bis Ende November dieses Jahres werden die Ergebnisse von Fachexperten ausgewertet und auf Machbarkeit überprüft. „Natürlich werden wir nicht alles umsetzen können, aber wir versuchen herauszufinden, was sich die Bürger überhaupt vorstellen“, sagt Ordnungsreferent Dirk Wurm am Rande der Veranstaltung. Das erarbeitete Strukturkonzept wird danach im Rahmen eines Bürgerworkshops vorgestellt.

Mit im Prozess involviert sind die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Moritz Eschenlohr und Azra Kunic. „Wir gehen total unvoreingenommen an die Sache heran.“ Aus ihrer Sicht sei es ein Glücksfall, wenn Bürger die Basis schaffen.

Einen perfekten Stadtpark mache aus, wenn er für alle Bevölkerungsgruppen nutzbar sei. Es gehe dabei nicht primär um die Form oder ein quantitatives Angebot, sondern vor allem um den Wohlfühlfaktor, so der Landschaftsarchitekt. „Die Bevölkerung soll sich mit einem Park identifizieren können.“ Der Griesle-Park sei ein Quartierspark, der den Anforderungen und Wünschen der Anwohner gerecht werden müsse. „In manchen Städten dienen Parks mehr dem Tourismus.“ Aufenthaltsqualität schaffen sei allerdings auch beim Griesle-Park das Stichwort.

So sieht das auch Josef Hierlmeier. Zurück zu seiner Forderung nach einer Halfpipe: Betonelementen, wie sie etwa am Flößlerpark verbaut sind, steht er skeptisch gegenüber. „Wenn etwas aufgestellt wird, dann bitte aus Holz.“ Das sei bezahlbar und könne bei Beschädigungen wieder abgebaut werden. Sylvia Seeberger hat einen anderen Vorschlag: ein Hundeplatz, bei dem die Vierbeiner frei laufen können. „Dazu müsste der Spielplatz eingezäunt werden.“ Hunde gehörten an die Leine, findet Josef Hierlmeier.

Anwohnerin Claudia Brunner-Grimm ist die Infrastruktur wichtig: „Wir brauchen eine Beleuchtung.“ In den Dämmerungsstunden fühle sie sich unwohl im Park. Für mehr Kontrollen durch den städtischen Ordnungsdienst spricht sich zudem Andrea Hierlmeier aus. „Nur tagsüber auf Streife zu gehen, nützt aber nichts.“

Die Anwohner diskutieren, ob eine öffentliche Toilette im Griesle-Park sinnvoll wäre. „An Raststätten gibt es Toiletten aus Edelstahl, da funktioniert es ja auch“, meint Brunner-Grimm. Hierlmeier wünscht sich einen steinernen Wickeltisch unter einem Baum. „Ein Park soll vor allem für junge Familien da sein.“ In einer Sache sind sich beide einig: Der Baumbestand soll erhalten bleiben.

Dieser Meinung ist auch Anne Leubauer mit ihrem Ehemann. „Besonders toll sind die hohen Bäume, wo gibt es die denn noch?“ Eigentlich ist das Anwohner-Ehepaar nur ganz selten im Griesle-Park. Ein Informationsschreiben der Stadt über den Bürgerdialog hat bei ihnen Interesse geweckt. Es scheint, als wäre den Leubauers zu wenig Angebot im Park vorhanden. „Wir wollen nicht nur im Kreis laufen.“ Ihren täglichen Spaziergang machen die beiden deswegen an den Lechauen. Und was könnte sie zukünftig dazu bewegen, öfter in den Griesle-Park zu kommen? „Wir könnten uns einen Biergarten gut vorstellen.“

können sich weiterhin bei der Ideensammlung zur Parksanierung beteiligen, sagt Dirk Wurm. „Je mehr mitmachen, desto besser.“ Interessierte können eine E-Mail mit Vorschlägen an ordnungsreferat@augsburg.de schreiben.

Themen Folgen