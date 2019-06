vor 20 Min.

Wie leben die Augsburger im Jahr 2040?

Die 17-jährige Tabea beschäftigt sich im Zukunftsarchiv mit dem Thema Krebs. Sie will Ärztin werden.

Das Textilmuseum wirft einen Blick in die Zukunft. Jeder kann mitmachen und seine Fragen hinterlassen. Ein Beispiel: Stirbt dann niemand mehr an Krebs?

Oliver Wolff

Es ist schwer vorstellbar, wie das Leben und die Gesellschaft in rund 20 Jahren einmal aussehen werden. Der technische Fortschritt und der gesellschaftliche Wandel sind immens. Wird es fliegende Autos geben? Oder wird der Alltag von autonomen Robotern bestimmt werden? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die Dauerausstellung „Augsburg 2049 – Utopien einer vielfältigen Stadt“ im Staatlichen Textil- und Industriemuseum.

Museumsdirektor Karl Borromäus Murr sagt über das Konzept der Ausstellung: „Das Format ist partizipativ angelegt.“ Jeder kann mitmachen. Zahlreiche Vertreter aus der Stadtgesellschaft zeigen dabei Augsburgs Vielfalt, so Murr. Eine besondere Ausstellungsabteilung ist das Zukunftsarchiv, erklärt Pressesprecher Robert Allmann. „Jeder kann mitmachen, ein Objekt abgeben und angeben, warum er seinen Gegenstand in der Zukunft bewahrt haben möchte.“ Insgesamt haben 500 Objekte im Ausstellungsraum im Obergeschoss Platz – noch sind nicht alle Plätze belegt. Die Gegenstände sind in durchsichtigen Dosen verstaut, auf den Dosen steht eine Fragestellung zum Objekt. Daneben hängen Erklärungen von den Absendern. Die Angaben können anonym oder mit Vornamen gemacht werden.

Auch die Frage, was aus Europa wird, beschäftigt einige

Beim Betrachten der Ausstellung sind immer wieder Parallelen bei den einzelnen Fragen erkennbar: Es geht um Politik, Religion, Technik und Naturschutz. Auch Themen des alltäglichen Lebens werden aufgegriffen, etwa ob man zukünftig noch mit Bargeld zahlen kann oder ob die Handschrift später einmal ausgestorben sein wird. Auf einer Dose steht: „Was wird aus Europa?“ In der Dose ist eine winkende Deko-Figur der Queen zu sehen. Eingereicht hat sie Simon, ein 29-jähriger Meister in der metallverarbeitenden Industrie. Schüler Manuel stellt die Frage: „Wie wird sich das Internet durch Artikel 13 verändern?“ Der 14-Jährige hat einen WLAN-Router eingereicht. Nun interessiert ihn, wie das Internet der Zukunft einmal aussehen wird und welche Folgen die Urheberrechtsreform hat. Der Schüler gibt an, dass er einmal Polizist werden möchte.

Im Zukunftsarchiv kann jeder einen Gegenstand hinterlassen und dazu Fragen stellen. Bild: Oliver Wolff

Kunst-Studentin Hannah hat ein Handbuch mit dem Titel „Fernweh“ ausgestellt. Die 32-Jährige stellt die Frage, ob man in der Zukunft noch Fernweh haben wird, oder ob es durch die Digitalisierung in Gefahr ist. Die 49-jährige Designerin Marion interessiert dagegen eine ganz andere Frage: „Werden Oma und Opa ihre Zähne noch in die Corega-Tabs-Lösung legen?“ Möglicherweise wird es in der Zukunft nachwachsende Ersatzteile für den menschlichen Körper geben, schreibt sie.

„Wird der Augsburger Flughafen zum Flugtaxiplatz werden?“, möchte der 63-jährige Gerhard wissen. Augsburg sei prädestiniert als Standort für Flugtaxis, schreibt der technische Zeichner in seiner Erklärung.

Eine Musikerin sorgt sich um die Natur

Schülerin Tabea gibt an, dass sie einmal Ärztin werden will. Die 17-Jährige interessiert, ob Krebs im Jahr 2040 heilbar sein wird und niemand mehr daran sterben wird. Die 36-jährige Musikerin Ingrid sorgt sich um die Natur. In ihrer Dose liegt eine Postkarte. Die Frage dazu lautet: „Wird es noch weiße Bergspitzen und einen flugzeugfreien Himmel geben?“

Die Zukunfts-Ausstellung im Textilmuseum in Augsburg geht bis zum 27. Oktober 2020. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

