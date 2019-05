Wie oft werden Flüchtlinge kriminell? Das sagen die Zahlen

Plus Vor allem bei Sexualstraftaten ist der Anteil von Flüchtlingen gestiegen. Polizei und Fachleute nennen Gründe - und erklären, warum die Sicherheitslage trotzdem gut ist.

Der Trend ist eindeutig: Bei Sexualstraftaten ist der Anteil der Flüchtlinge an den Tatverdächtigen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Rund ein Viertel der mutmaßlichen Sexualstraftäter, die von der Augsburger Polizei im Jahr 2018 ermittelt worden sind, waren Flüchtlinge. Im Jahr 2016 lag der Anteil der Flüchtlinge bei den Sexualstraftaten noch bei 11,5 Prozent. Bei anderen Straftaten gibt es einen ähnlichen Trend – jedoch nicht bei allen.

Spricht man mit Polizeibeamten, so hört man unterschiedliche Einschätzungen, warum Flüchtlinge gerade bei Sexualstraftaten besonders häufig auffallen. Alter und Geschlecht sind ein wichtiger Grund, sagt Siegfried Hartmann, Sprecher des Augsburger Präsidiums. Unter den Zuwanderern, die während der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind, sind sehr viele junge Männer. Jüngere Männer sind schon generell besonders anfällig für Straftaten – unabhängig von Nationalität und Hautfarbe. Hartmann nennt es das „Testosteron-Alter“.

Teils erleben die Ermittler bei den Tatverdächtigen ein anderes Frauenbild

Bei Flüchtlingen kommen dann teils noch weitere Faktoren dazu, die dafür sorgen, dass sie anfälliger für Kriminalität sind. Etwa traumatische Erlebnisse in der Heimat und bei der Flucht, Langeweile, ein relativ niedriger Bildungsstand. Ermittler erzählen auch, dass sie bei tatverdächtigen Flüchtlingen teils ein ganz anderes Frauenbild erleben – in dem die Frau eben nicht gleichberechtigt ist und die selben Rechte hat. Oft fänden die sexuellen Übergriffe in Situationen statt, in denen die Täter von einer Frau zurückgewiesen werden – etwa im Nachtleben. Dann sei oft auch Alkohol im Spiel, der zusätzlich enthemmend wirke. Ein Tatort seien auch Unterkünfte.

Gefährlicher sei es für Frauen in Augsburg aber dennoch nicht geworden, lautet die Einschätzung der Polizei. Denn der Anteil der Flüchtlinge bei den Sexualstraftätern ist zwar gestiegen. Insgesamt aber ist die Zahl der schweren Sexualstraftaten wie Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und Übergriffe im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 gesunken – von 47 auf zuletzt 38 Fälle. Auch in diesem Jahr zeichne sich eher ein rückläufiger Trend ab, heißt es bei der Polizei. Vor allem was Sexualdelikte im öffentlichen Raum angehe.

29-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung in Untersuchungshaft

Im vergangenen Jahr hatte unter anderem eine Serie von Übergriffen, die sich überwiegend nachts in der Innenstadt ereigneten, für Unsicherheit gesorgt. Mitte November nahm die Polizei dann aber einen 29-jährigen Mann aus Gambia fest, der für sechs Übergriffe verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, auch versuchte Vergewaltigung vor.

Andere Straftaten, bei denen Flüchtlinge in den vergangenen Jahren relativ häufig eine Rolle spielen, sind unter anderem Raub, gefährliche Körperverletzung im öffentlichen Raum, Betrug und Fahrraddiebstahl. Vor allem vom Jahr 2016 auf 2017 gab es hier einen deutlichen Sprung nach oben. Zuletzt ging der Anteil der tatverdächtigen Flüchtlinge teils auch wieder leicht zurück, etwa bei den Gewalttaten in der Öffentlichkeit oder auch bei den Fahrraddiebstählen.

Experten warnen davor, die Statistik der Polizei auf jede Kommastelle genau zu nehmen. Die Polizei kann nur die Tatverdächtigen zählen. Wie ein Fall vor Gericht ausgeht – eventuell sogar mit einem Freispruch – wird von der Statistik nicht abgebildet. Polizeisprecher Siegfried Hartmann betont zudem: „Es ist wichtig, festzustellen, dass sich die überwiegende Mehrheit der Zuwanderer an unsere Gesetze hält.“ Es sei eher eine kleinere Gruppe, die durch Straftaten auffalle, und dafür dann in vielen Fällen auch immer wieder.

Die Straftäter tragen oft ein ganzes Paket von Problemen mit sich herum

Diese Erfahrung macht auch Erwin Schletterer vom Augsburger Verein „Brücke“. Der Verein kümmert sich um jugendliche und junge Straftäter. Zwar sei die Zahl der Flüchtlinge, die von Mitarbeitern des Vereins betreut werden, nicht sehr hoch, sagt er. Die Flüchtlinge brächten aber oft ein dickes Paket an Problemen mit – und seien teils auch durch schwerere Straftaten aufgefallen. Nach der Einschätzung von Erwin Schletterer handelt es sich bei diesen „schwierigen Fällen“ um Flüchtlinge, die es in den vergangenen Jahren nicht geschafft hätten, in Deutschland Fuß zu fassen. Dann entstehe eine gefährliche Mischung aus Frust und Perspektivlosigkeit, auch unabhängig von der Frage, ob eine Abschiebung droht.

Der Sozialarbeiter Erwin Schletterer stellt auch fest, dass die straffälligen jungen Flüchtlinge häufig durch psychische Probleme oder Erkrankungen auffallen. Kriegstraumata, schlimme Fluchterlebnisse oder die Trennung von Verwandten und Freunden spiele da eine Rolle. „Eigentlich bräuchten viele von ihnen eine Therapie“, sagt Erwin Schletterer. Die scheitere allerdings schon alleine daran, dass es dafür in der Region gar nicht genug Kapazitäten gibt.