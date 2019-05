08:02 Uhr

Wie sehen Augsburger Studenten Europa?

Diese Studenten an der Uni Augsburg wollen zur Europawahl gehen: Kun Delacic, Thomas Direnberger, Fabian Huber und Tom Balzereit (von links) studieren Geo-Infomatik an der Universität.

Nicht jeder ist zufrieden damit, wie es um den Kontinent steht. Vor allem ein Franzose klagt, trotzdem will er wählen gehen.

Von Stephanie Lorenz

Siehst du dich selbst als Europäer? Zu dieser Frage wird es am kommenden Dienstag an der Universität Augsburg einen Vortrag geben, neben weiteren Vorlesungen und Seminaren zum Thema Europa. Wir haben Studenten eine Woche vor dem Aktionstag gefragt, wie sie zur EU und den Europawahlen am 26. Mai stehen. Es zeigt sich: Wählen gehen wollen alle, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Schon allein deshalb, weil man jetzt sehe, was passieren könne, sagt der 27-jährige Thomas Direnberger. Der groß gewachsene Student mit Brille meint den Brexit und die Tatsache, dass sich viele junge Briten einen Verbleib Großbritanniens in der EU wünschen, sich aber zu wenige von ihnen an der Wahl beteiligt hatten. Das sei wie ein Warnschuss gewesen.

Brexit? "Jetzt erst recht"

Sein Studienkollege Fabian Huber nickt: „Jetzt erst recht“, sagt der 24-Jährige entschlossen. Sein Blick sei nun geschärft. Unabhängig vom Brexit: „Zur Wahl wären wir so oder so alle gegangen.“ Damit spricht er auch für seine Kommilitonen, den schwarzhaarigen Kun Delalic, 26 Jahre alt, und den 27-jährigen Tom Balzereit aus Dachau, der sein Hemd lässig aufgeknöpft über dem T-Shirt trägt. Für Balzereit ist Europa „immer wie eine große Wolke, die über allem schwebt.“ Alles sei selbstverständlich, das sei gefährlich.

Er und seine drei Mitstudenten, alle aus München, studieren Geo-Informatik im Master und sind sich einig: Die Europäische Union ist wichtig. Und weil der Zusammenhalt wichtig sei, sagt Thomas Direnberger, sehe er das Auseinanderdriften und den Rechtsruck vieler Mitgliedsstaaten als „Schritt zurück“. Schließlich gehe es doch um Freiheit. Die vier Masterstudenten schätzen das freie Reisen ohne komplizierte Grenzübertritte. Tom Balzereit war als Schüler ein halbes Jahr im englischen Birmingham, Kun Delalic fährt gerne nach Österreich, Italien oder Spanien und sein Bruder studiert mithilfe des Austauschprogramms Erasmus Plus gerade in den Niederlanden.

Mithilfe von Erasmus Plus haben in den vergangenen drei Jahren im Schnitt jeweils fast 380 ihrer Studenten im europäischen Ausland studiert, informiert die Universität Augsburg auf Anfrage. Hinzu kämen Studenten, die auf eigene Faust oder über andere Förderprogramme ein Auslandssemester oder Praktikum organisierten. Diese Zahlen würden nicht zentral erfasst.

Er wünscht sich ein anderes Europa

Augustin Lethu aus Montpellier in Südfrankreich ist derzeit als Erasmusstudent in Deutschland. Auch er möchte wählen gehen, eine französische Partei. Wie das genau geht, weiß der 20-Jährige noch nicht. Ein großer EU-Fan sei er nicht, gibt er zu, das koste zu viel für jedes Land. Frankreich zahle Milliarden an Europa. „Wir können auch allein“, sagt er. Weniger Regeln und mehr Unabhängigkeit fände er gut. Denn sie müssten in Frankreich viele Immigranten akzeptieren. So viele, dass es schwer sei, sie zu integrieren. Es gebe keine Arbeit und immer mehr Armut. „Wir haben so viele Probleme im Süden, viel Kriminalität und Drogen“, erzählt der BWL-Student. Er wünscht sich ein anderes Europa. Vielleicht eines „mit Regeln für die Wirtschaft, aber nicht für alles“, sagt Lethu. Eine starke Union gegen China oder die USA. Die freien Grenzen dagegen findet er gut, auch den Austausch mit anderen Studenten. Trotzdem: „Erst bin ich Franzose, dann bin ich Europäer“, sagt er und lächelt.

Augustin Lethu. Bild: Bernd Hohlen

An Reisen und Austausch denkt auch Lehramtsstudentin Carolin Siegl beim Stichwort Europa. Sie habe eine Austauschpartnerin in Frankreich, in der Normandie, die kenne sie noch aus der Realschule, erzählt die 23-Jährige aus Meitingen. Ihre Kommilitonin Samira Hopfenzitz aus Gablingen fühlt sich anderen Ländern dank des Euros verbunden. Trotzdem findet die 22-Jährige: „Über die Europawahl weiß man nicht so viel Bescheid.“ Man sehe zwar Plakate, wisse aber oft nicht, wer oder was dahinterstecke. Die Studentinnen wollen sich vor der Wahl noch genauer informieren. „Und müssen“, sagt Siegl und lacht. Denn am Samstag, den 4. Mai, machen die beiden eine Umfrage zur Europawahl für den Sozialkunde-Lehrstuhl – pünktlich am Augsburger Europatag, der den Auftakt bildet zur Europawoche unter dem Motto „Augsburg feiert Europa“. Es wird Ausstellungen, Spiele und Musik an acht Stationen geben, darunter am Rathausplatz, am Holbeinplatz und in der Stadtbücherei.

Die Broschüre zur Europawoche und dem Aktionstag der Universität Augsburg gibt es unter www.augsburg.de/europawoche.

