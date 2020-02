vor 20 Min.

Wie zwei "Wunderheilerinnen" eine Passantin am Kö betrogen

Am Königsplatz wurde eine Passantin von zwei "Wunderheilerinnen" angesprochen.

Sie nannten sich "Natalia" und "Svetlana". Zwei Frauen haben es auf unfassbare Weise geschafft, eine Passantin am Kö um viel Geld zu bringen.

Zwei angebliche Wunderheilerinnen, die sich „Natalia“ und „Svetlana“ nennen und fließend russsich sprechen, haben vergangenen Samstag eine 44-jährige Passantin betrogen.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Opfer gegen 13.30 Uhr am Königsplatz auf seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand angesprochen. Sie müsse bald sterben, wenn man ihr nicht mit einem speziellen Ritual helfe, sagte die unbekannte Frau. Schließlich mischte sich noch eine zweite unbekannte Frau ein. Sie bestätigte die Sinnhaftigkeit des Rituals, das bei ihr angeblich auch erfolgreich angewendet worden war. Derart überzeugt ließ sich die 44-Jährige schließlich darauf ein.

Für die Wunderheilerinnen hob Augsburger Passantin Geld ab

Laut Polizei kaufte sie sogar noch Eier und Handtücher für das Ritual ein. Als bei dem Ritual plötzlich ein schwarzer Wurm auftauchte, war dies naturgemäß ein schlechtes Omen. Die Geschädigte sollte deshalb Geld abheben, was sie auch machte. Die Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich wickelte eine der Frauen in ein Handtuch. Die 44-Jährige musste sich dabei umdrehen, bevor das Ritual erneut begann. Anschließend legte ihr die erste Täterin das Handtuchpaket in ihre Handtasche, mit der Maßgabe, es erst nach drei Tagen wieder heraus zu nehmen. Als die Frau dann aber doch neugierig nachsah, kamen im Handtuch lediglich Papierservietten statt Bargeld zum Vorschein.

Wie die Polizei berichtet, ist diese Betrugsmasche seit etlichen Jahren bekannt. Sie werde in Augsburg selten angewandt und betreffe überwiegend Menschen mit russischen Wurzeln.

Die Beschreibung der Täterinnen: Eine ist 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und untersetzt, hat braune längere Haare zum Pferdeschwanz gebunden und graue Augen. Sie trug einen schwarzen Mantel. Die zweite Täterin war zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und untersetzt, hatte braune schulterlange Haare zum Zopf geflochten, braune Augen und ein Muttermal auf der Wange. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2110 entgegen. (ina)

Lesen Sie auch: Groß angelegter Betrug in Augsburg: Die Spur führt in die Türkei

Themen folgen