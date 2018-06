14.06.2018

WiederSommerloungein Oberhausen

Zwei Tage Programm am Drentwettsteg

Während in der Innenstadt die „Sommernächte“ stattfinden, gibt es in Oberhausen am Drentwettsteg wieder die „Sommerlounge“. Die Freiluftveranstaltung wurde 2012 vom Quartiersmanagement Oberhausen initiiert. Ziel war es, ein Stadtteilfest zu schaffen, bei dem Anwohner aller Altersgruppen aktiv eingebunden sind und friedlich zusammen feiern können. Von Anfang an war der Stadtjugendring als Hauptpartner mit dabei und hat Jugendliche eingebunden.

Langfristiges Ziel des Quartiersmanagements ist es bei allen Projekten, dass die Kooperationspartner vor Ort die Organisation selbstständig übernehmen. So kam es, dass in diesem Jahr die Hauptorganisation beim Stadtjugendring läuft.

Während der „Sommerlounge“ selbst übernehmen die Jugendlichen fast eigenständig den Thekenbetrieb und sind in der Gestaltung des Rahmenprogramms aktiv eingebunden.

Los geht es am Freitag, 22. Juni, von 16 bis 18 Uhr mit einer offenen Bühne für Schüler-Bands und Tanzgruppen aus Oberhausen. Im Anschluss treten junge Bands aus Augsburg auf: Colm Egan (Singer-Songwriter), AWA (Hip-Hop) Deadline 54 (Blues, Punk) und Nikita (Singer-Songwriter).

Am Samstag, 23. Juni, gibt es nachmittags diverse Mitmach-Aktionen und ein Playstation-Turnier. Am Abend soll vorrangig die Jugend angesprochen werden. Hierzu legen Jugendliche aus dem Jugendzentrum h2o unter dem Motto „Beach Party“ als DJs auf. Ab 20 Uhr übernimmt DJ Rough Mix die Musik auf der Party. (AZ)

