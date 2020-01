vor 16 Min.

Wiederbelebt an Silvester: 69-Jährige feiert ein zweites Mal Geburtstag

Plus Vor einem Jahr erlitt die Augsburgerin Bärbel Kapferer am 1. Januar im Flugzeug einen Herzstillstand. Was sich in dem Leben der Rentnerin seither verändert hat.

Von Miriam Zissler

Neujahr ist ein guter Moment einmal innezuhalten und zu überlegen, was das neue Jahr so bringt, welche Wünsche man hat, welche Ziele man verfolgen will. Für Bärbel Kapferer hat Neujahr seit einem Jahr eine weitere Bedeutung: Die 69-Jährige feiert kann am Mittwoch ihren zweiten Geburtstag feiern. Vor genau einem Jahr erlitt die Rentnerin in einem Flugzeug einen Herzstillstand.

Sie befand sich auf dem Rückflug von Hongkong. "Dort hatte ich meinen Sohn besucht, der dort mit seiner Familie lebt. Ich war den ganzen Dezember bei ihnen, mir ging es bestens", erzählt sie. Sie habe keinerlei Anzeichen gehabt, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Keine Kurzatmigkeit, kein Gefühl der Beklemmung, kein kalter Schweiß, kein Schmerz im Arm… "In Dubai musste ich umsteigen. Das war ein bisschen stressig, weil ich mich dort erst orientieren musste, aber das war alles." Über Ungarn habe sie noch gedacht, dass sie ja dann bald in München landen würden. Das war der letzte Gedanke, an den sich die Hochzollerin erinnern kann. Beinahe wäre es ihr allerletzter gewesen, weiß sie heute. Ein Arzt und ein Medizinstudent retten ihr das Leben Denn als sie am 4. Januar wieder aufwacht, liegt sie im Krankenhaus in Erding. Ein großer Bluterguss auf ihrer Brust ist das Zeichen der Herzdruckmassage. Im Nachhinein erhält sie nur wenige Informationen von der Airline. Nachdem Bärbel Kapferer an ihrem Platz zusammensackte, wurde an Bord ausgerufen, ob sich unter den Passagieren ein Arzt befindet. "Ein Arzt und ein Medizinstudent haben mich wiederbelebt", berichtet sie. Nachdem die Maschine des Typs A380 nicht überall landen kann, entschied sich die Airline, weiter zum Zielflughafen München zu fliegen. Dank eines Defibrillators und dem Einsatz ihrer beiden Lebensretter konnte sie soweit stabilisiert werden. Im Krankenhaus Erding erlitt sie einen Herzinfarkt und erfuhr erst Tage später, was in der Zwischenzeit geschehen war. "Obwohl ich bei der Airline die Telefonnummer meines Sohnes hinterlegt hatte, informierten sie ihn nicht", sagt sie. Bärbel Kapferer wollte vor einem Jahr nach der Landung mit der S-Bahn und dem Zug zurück nach Augsburg fahren. Als sie sich am Nachmittag des 1. Januars nicht bei ihrer Freundin zurückmeldete, kam dieser das komisch vor. Am Morgen des 2. Januars schaute sie in der Wohnung von Bärbel Kapferer nach dem Rechten. Wer nicht da war, war ihre Freundin. Sie informierte die Söhne, ging zur Polizei, schließlich wurde die Augsburgerin als vermisst gemeldet. Einen Tag später erhielten ihre beiden Söhne die Nachricht der Polizei, dass sich ihre Mutter im Krankenhaus in Erding befindet. Was sich verändert hat: Heute fährt sie kein Auto mehr Das ist nun ein Jahr her, seither ist viel passiert. Bärbel Kapferer war auf Reha, geht regelmäßig zum Arzt und ist nun Mitglied einer Herzsportgruppe. "Ich habe auch kein Auto mehr. Ich habe festgestellt, dass ich alles nur noch mit dem Auto gemacht und mich viel zu wenig bewegt habe", sagt sie. Nun erledigt sie Einkäufe zu Fuß und fährt wieder mehr mit dem Rad. Am 1. Januar des neuen Jahres wird sie mit ihrer Freundin auf ihren "zweiten" Geburtstag anstoßen. Bei dem Jahrestag gehen ihr viele Gedanken durch den Kopf. "Wenn ich gestorben wäre, wäre es für mich ein leichter Weg gewesen. Ich hätte davon nichts mitbekommen und wer weiß, was ich gesundheitlich noch alles erlebe", sagt sie. Auf der anderen Seite gehe es ihr heute gut. "Ich will schon noch einiges sehen und erleben. Die eine oder andere kleine Reise will ich schon noch machen", sagt Bärbel Kapferer, die kein Foto von sich in der Zeitung sehen wollte. Der Vorfall im Flugzeug habe gezeigt, dass nichts auf die lange Bank geschoben werden soll. Ein wichtiges Vorhaben wollte sie schon lange erledigen und konnte es nicht. "Ich wollte mich bei meinen Lebensrettern bedanken, dem Arzt und dem Medizinstudenten. Doch ich erhielt ihre Anschrift von der Airline nicht. Das ist sehr schade." Sie wisse, wie viel Glück sie gehabt habe. "Wenn mir das zu Hause passiert wäre, dann wäre ich jetzt tot." Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

