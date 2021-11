Infos zum Winterland 2021 in Augsburg: Zeiten, Programm und Corona-Regeln

Das Winterland 2021 in Augsburg ist ein Weihnachtsmarkt vor der City-Galerie. Hier erfahren Sie die wichtigsten Infos rund um Öffnungszeiten, Programm, Hütten und Corona-Regeln.

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet das Winterland 2021 wieder in Augsburg statt. Vor der City Galerie auf dem Willy-Brandt-Platz stehen vom 18. November bis zum 30. Dezember 2021 Hütten mit Getränken und Essen. Außerdem wird eine Eisstockbahn angeboten. Diese Hüttenlandschaft ist damit eine Art Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwurst und mehr.

Was sind die Öffnungszeiten beim Winterland 2021? Wie sieht das Programm aus? Welche Hütten stehen vor der City Galerie? Und welche Corona-Regeln müssen eigentlich beachtet werden? Hier bekommen Sie alle Antworten.

Winterland 2021 in Augsburg: Öffnungszeiten von Eisstockbahn, Gastronomie und BierStadl

Die Eröffnung findet am 18. November statt. Das sind dann die täglichen Öffnungszeiten beim Winterland 2021 bis zum 30. Dezember:

Eisstockbahn : 11 bis 21 Uhr

: 11 bis 21 Uhr Gastronomie draußen: 11 bis 22 Uhr

draußen: 11 bis 22 Uhr Riegele BierStadl : 11 bis 24 Uhr

Weihnachtsmarkt an der City Galerie in Augsburg 2021: Programm und Hütten beim Winterland

Zum Programm beim Winterland 2021 gehört auf dem Willy-Brandt-Platz in Augsburg wieder die Eisstockbahn. Die Besucher können sich täglich von 11 bis 21 Uhr beim Eisstockschießen versuchen.

Eine andere Attraktion fehlt dieses Mal hingegen: Den rund 20 Meter langen Rodelhügel gibt es 2021 vor der City Galerie nicht. Nach Angaben von Veranstalter Helmut Wiedemann war die Zeit zu knapp, um ihn zu errichten.

Der Weihnachtsmarkt vor der City Galerie wird 2021 wieder sieben Hütten umfassen, an denen sich Glühwein oder Essen kaufen lassen. Die Gastronomie wird vor allem draußen stattfinden. Im Riegele Bierstadl kann aber auch drinnen gegessen und gefeiert werden.

Das sind die sieben Hütten beim Winterland 2021 in Augsburg:

Hubert’s Mandelstand mit Mandeln und anderen Süßigkeiten

mit Mandeln und anderen Süßigkeiten Kunzmann Glühwein mit Glühwein und weiteren Getränken

mit Glühwein und weiteren Getränken Nudelei mit Nudeln

mit Nudeln Riegele Bierstadl mit Essen, Bier und anderen Getränken

mit Essen, Bier und anderen Getränken Schmankerl-Hütte mit Bratwurst und anderem Essen

mit Bratwurst und anderem Essen Süße Hütte mit Speisen wie Crépes oder Germknödel

mit Speisen wie Crépes oder Germknödel Woodhütte mit Cevapcici-Gulaschkanone und Pommes

Corona-Regeln beim Augsburger Winterland 2021

Für die Weihnachtsmärkte in Bayern gelten Corona-Regeln, die von der Staatsregierung in einem Rahmenkonzept festgelegt wurden. Grundsätzlich gilt: Es soll überall dort ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wo es möglich ist. Die Veranstalter sollen dafür sorgen, dass der Besucherstrom entzerrt wird.

Mitte November kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, dass die Maßnahmen für Weihnachtsmärkte in Bayern verschärft werden: Nun soll generell eine Maskenpflicht gelten, die ursprünglich nicht vorgesehen war. Für den Verkauf von Essen und Getränken soll 2G gelten. Es müsse also geschlossene Bereiche geben, zu denen nur Geimpfte und Genesene Zugang bekommen. (sge)