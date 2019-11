vor 55 Min.

Winterland: Macht Rodeln ohne Schnee überhaupt Spaß?

Spaß an der City-Galerie: Daniel Albrecht und Sohn Raphael, 5, nutzen die Rodelbahn beim „Winterland“ in Augsburg.

Die Rodelbahn beim Winterland in Augsburg zog im vorigen Jahr über 2000 Menschen an. Nun gibt es eine Veränderung, die Sicherheit und Rutscherlebnis dienen soll.

Von Ines Mayr

Rund 35 Meter lang und fast fünf Meter hoch: Mächtig steht sie da – die Rodelbahn im Winterland vor der City-Galerie. Für viele gehört Rodeln genauso zum Winter wie Glühwein, Kaminfeuer und Weihnachtsmärkte. Thematisch passt sie also gut rein in die Bergdorfkulisse von Betreiber Helmut Wiedemann. Bei den Besuchern kommt sie auch an – im vergangenen Premierenjahr rauschten sie mehr als zweitausend Mal die weiße Plastikpiste hinab. Vor allem Kinder hatten hier ihren Spaß, aber auch viele Erwachsene konnten oft nicht widerstehen.

In diesem Jahr ist die Bahn – eine Gerüstkonstruktion mit speziellen Plastikplatten als Belag – etwa sechs Meter länger. Für Betreiber Wiedemann ist die Verlängerung nicht nur eine Maßnahme für noch mehr Spaß: „Durch den längeren Auslauf der Bahn wird die Geschwindigkeit der Rodler zum Ende hin geringer. Das erhöht die Sicherheit, weil man mit weniger Schwung beim Aufprallschutz ankommt.“

Winterland: Am ersten Wochenende war die Rodelbahn im Dauerbetrieb

Außerdem erhofft sich der Betreiber, die Rodelbahn so durchgehend geöffnet halten zu können. Bei Eisbildung auf der Bahn habe er sie letztes Jahr mehrmals schließen müssen, weil die Geschwindigkeit dann zu hoch werde. „Mit dem längeren Auslauf sollte sich das ausgleichen“, sagt Wiedemann. „Falls nicht, müssen wir die Bahn aber wieder temporär sperren – Sicherheit geht einfach vor.“ Momentan sieht alles gut aus. Am ersten Winterlandwochenende war die Bahn im Dauerbetrieb.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums durfte man an den ersten Tagen kostenlos rodeln. „Sie wird echt gut angenommen und alle haben ihren Spaß“, berichtete Andreas Dürr. Der 26-Jährige arbeitet im Winterland und hat heute Rodeldienst. Langweilig wird es ihm nicht – ein Kind nach dem anderen schiebt er mit beachtlichem Körpereinsatz an. Die sausen in den großen Gummireifen nach unten und freuen sich sichtlich.

Damit die Reifen auf dem Untergrund gut rutschen, reibt sie Dürr regelmäßig mit einer speziellen Gleitflüssigkeit ein. „Das macht echt richtig Spaß“, sagt der zehnjährige Narek aus Friedberg. Er ist schon letztes Jahr einige Male gerodelt und wollte unbedingt wieder her. Auch die neunjährige Onila aus Augsburg ist begeistert: „Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil es schon hoch ist, aber es war echt cool“. Mittlerweile steht sie zum dritten Mal oben, die Mama tippt schon ungeduldig auf die Armbanduhr. Anscheinend müssen die beiden weiter, aber Kindern gefällt die Attraktion eben.

Ein Paar ist nun zum ersten Mal mit den Kindern da

„Für die Kleinen ist das hier einfach eine tolle Abwechslung zu den traditionellen Märkten, wo es nur Buden gibt“, sagt Daniel Albrecht, 29. Mit seiner Frau Ramona, 27, war er schon oft im Winterland, heute sind die beiden das erste Mal mit den drei Kindern da. Der älteste ist fünf Jahre alt, die jüngste eineinhalb. Daniel Albrecht ist heute schon einige Male mit den Kindern gerodelt. Mit dem Erlebnis in echtem Schnee könne man das zwar nicht vergleichen, aber lustig sei es allemal, so Albrecht. „Es ist auch angenehm, dass man mit dem Kinderwagen überall recht gut durch kommt“, ergänzt Ramona Albrecht, die unten an der Rodelbahn wartet. Erhöhte Flächen im Winterland sind heuer mit Rampen ausgestattet.

Die Rodelbahn ist am Wochenende und an Feiertagen ab 11 Uhr und unter der Woche ab 16 Uhr bis jeweils 21 Uhr geöffnet.

