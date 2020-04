15:47 Uhr

"Wir sind Aux"-Shirt: Gewinn soll an die Uniklinik gehen

Maja Braunwalder (links) und Karin Römer aus Augsburg wollen den Gewinn aus ihrem Shirt-Verkauf an die Pflegekräfte der Uniklinik spenden.

Mit einem Heimat-Shirt zeigen zwei Bloggerinnen ihre Verbundenheit zu Augsburg. Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen an die Pflegekräfte der Uniklinik gespendet werden.

Von Christoph Lotter

Mit der Kleidung seine Liebe zur Heimat zeigen liegt voll im Trend - auch oder sogar besonders in Zeiten der Corona-Krise. Unzählige Caps, Hoodies und Jacken gibt es schon. Und seit gut einer Woche ist Augsburgs heimatliches Kleidungs-Portfolio um ein Shirt reicher. "Wir sind Aux" prangt in großen schwarzen Lettern auf der Front des Stoffes, "gemeinsam für unsere Heimatstadt" ist auf der Rückseite zu lesen. Eigentlich nichts grundlegend Neues. Wieso dieses Shirt dennoch besonders ist? Ganz einfach: Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen an die Pflegekräfte der Uniklinik gespendet werden.

Das zumindest versprechen die beiden Bloggerinnen Maja Braunwalder und Karin Römer, die die Idee für das Shirt hatten. "Wir wollen auch in diesen schweren Zeiten zusammenhalten, die Verbundenheit stärken und zeigen, dass wir gemeinsam stark sind", sagt Braunwalder. Auf ihrer Plattform "Mein ist dein Augsburg" schreiben die zwei Augsburgerinnen darüber, wofür ihre Leser sich ihrer Meinung nach in ihrer Heimatstadt Zeit nehmen sollten. Es geht um leckeres Essen, spannende Orte oder regionale Waren. "Ein Blog, der sich den schönen Dingen der Stadt Augsburg widmet", beschreibt es Braunwalder. Unter der Corona-Pandemie leiden jedoch viele ihrer Kunden, sagt die 34-Jährige: "Wir wollen die regionalen Geschäfte auch in diesen schweren Zeiten unterstützen."

Einnahmen aus dem Shirt-Verkauf sollen an die Uniklinik gespendet werden

Und weil die Uniklinik nach Meinung der beiden Bloggerinnen am schwersten mit dem Coronavirus zu kämpfen hat, sei ihnen die Idee mit dem Shirt gekommen. Braunwalder: "Wir wollen die Pflegekräfte unterstützen." Ein Exemplar der kurzärmeligen Oberteile kostet 30 Euro. Der Gewinn, laut Braunwalder pro Shirt zwischen sechs und zehn Euro, wird direkt an die Uniklinik übergeben. Bis 1. Mai läuft die Aktion noch. Dann soll auch die Spendenübergabe stattfinden. "Am liebsten würden wir das Geld natürlich persönlich übergeben. Aber mal sehen, ob das bis dahin schon wieder möglich ist", sagt die Bloggerin.

Was genau die Uniklinik mit der Spende machen wird, vermag Braunwalder nicht zu sagen: "Das überlassen wir ganz der Uniklinik. Vielleicht teilen sie sich das Geld unter den Pflegekräften auf, vielleicht investieren sie es aber auch in Geräte und Material."

Die Shirts sind laut Braunwalder übrigens aus reiner Bio-Baumwolle und werden gänzlich in Augsburg hergestellt. "Das sind qualitativ hochwertige Shirts", sagt die Bloggerin. Den Druck übernimmt ein Bekannter, Vincent Laenen. Und zwar von Hand, wie Braunwalder versichert und unserer Redaktion zum Beweis ein Video liefert.

Über die Website von Laenen, der das Modelabel "overvipe" betreibt, findet auch der Verkauf der Oberteile statt. Seit etwas mehr als einer Woche sind die Shirts dort zu haben. Und die Idee kommt bislang gut an bei den Augsburgern. "Etwas mehr als 200 Shirts haben wir bisher verkauft", berichtet Braunwalder. Die beiden Bloggerinnen hoffen, dass bis Mai nun noch viele weitere hinzu kommen. Zumindest auf ihrem Instagram-Kanal betreiben die zwei Frauen von schon fleißig Werbung für ihre Hilfsaktion.

