Wird Göggingens Einkaufsmeile zur Tempo-30-Zone?

Plus Eine Initiative fordert, die Geschwindigkeit auf der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße zu reduzieren. Die Stadt Augsburg sieht das derzeit kritisch.

Wer heute in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße unterwegs ist, fährt mit dem Auto kaum schneller als 30 Stundenkilometer. Nicht weil es so vorgeschrieben ist, sondern weil der Verkehr und die Straßenbahn ein höheres Tempo nicht zulassen. Trotzdem wünschen sich viele Gögginger, dass der Verkehr auf der Einkaufsmeile des Stadtteils auf ganzer Länge auf Tempo 30 reduziert wird. Die Unternehmergemeinschaft Wir in Göggingen (Wig), die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Gögginger Vereine und die Freien Wähler haben deshalb Ende vergangenen Jahres eine Tempo-30-Initiative gestartet. Doch das Baureferat sieht mit Blick auf die geltende Rechtslage derzeit keine Chance für die Initiative.

In dem Antrag der Freien Wähler wird gefordert, eine Tempo-30-Zone einzurichten, und zwar ab der schon bestehenden Tempo-30-Begrenzung der Von-Cobres-Straße sowie einem Teilstück der Gabelsbergerstraße bis zur bestehenden Begrenzung am St.-Anna-Kindergarten.

Göggingen: Gefahr für ältere Menschen beim Überqueren der Straße

Für die Einschränkung sprächen viele Argumente, sagt Wig-Chef und Freie Wähler Stadtratskandidat Dieter Kleber. Wenn man die Straße künftig attraktiver gestalten wollte, müsse der Pkw-Verkehr verlangsamt werden. So sei es derzeit gerade für ältere Menschen gefährlich, die Straße zu überqueren. Auch Schüler seien immer wieder zu beobachten, die über die Straße springen, um ihre Straßenbahn oder ihren Bus noch zu erreichen. Auch für die Radler sei Tempo 30 von Vorteil. Derzeit kann auf der Bgm.-Aurnhammer-Straße kein Radweg gebaut werden; die Straße ist dafür an mehreren Stellen zu schmal. Bei Tempo 30 könnten die Radler sicher im Verkehr mitschwimmen, so Kleber.

In der Antwort der Stadt auf den Antrag heißt es, die in den Wohngebieten beiderseits der genannten Straßen geltenden Tempo-30-Zonen könnten nicht auf die Hauptstraßen ausgeweitet werden. Solche Zonen kämen nur für Straßen in Betracht, in denen der Durchgangsverkehr von vergleichsweise geringer Bedeutung ist.

Auch eine Einzelgeschwindigkeitsbeschränkung lasse die Straßenverkehrsordnung nicht zu. Es müssten „zwingende Gründe“ vorliegen, wenn man von der üblichen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts abweichen wolle. Nach Auswertung der Unfallstatistik lägen die im genannten Straßenabschnitt nicht vor. Auch die Schulwegsicherheit sei kein stichhaltiges Argument; der Eingang der Schubert-Schule liegt in der Anton-Bezler-Straße.

Pläne sehen Tempo 30 auf Bürgermeister-Aurnhammer-Straße vor

Ein wichtiges Argument sieht man bei den Freien Wählern auch in der Machbarkeitsstudie zur Gestaltung der Bgm.-Aurnhammer-Straße, in der die Planer ebenfalls Tempo 30 fordern.

Bei der Präsentation der Ideen für die Aurnhammer-Straße im Oktober hatten die Planer betont, Tempo 30 sei für die Umgestaltung zur „Flaniermeile“ Voraussetzung. Ben Warnecke vom Planungsbüro Adler & Olesch hatte unter anderem vorgeschlagen, dass Straße und Gehweg auf eine Höhe gebracht werden sollten, um die Attraktivität für Fußgänger zu erhöhen. Das setze allerdings Tempo 30 zwingend voraus.

Nach Ansicht von Wig-Chef Dieter Kleber sollte man jetzt nicht warten, bis die Pläne umgesetzt werden. Tempo 30 müsse kurzfristig kommen, fordert er.

