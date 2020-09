vor 17 Min.

Wird der Mini-Plärrer in Augsburg um eine Woche verlängert?

Plus Der Mini-Plärrer in Augsburg kommt bei Besuchern gut an. Eigentlich sollte das Volksfest am Sonntag enden. Die Schausteller wollen eine Verlängerung.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat den Augsburger Herbstplärrer in seiner bekannten Form ausgebremst. Die Großveranstaltung, die ansonsten stets von mehreren hunderttausend Gästen besucht wird, gibt es in diesem Jahr in abgespeckter Form. Bierzelte stehen nicht auf dem Plärrergelände. Fahrgeschäfte und Imbissstände sind mit größerem Abstand verteilt. Eigentlich sollte am Sonntag, 13. September, Schluss sein. Die Schausteller möchten eine Verlängerung. Nun ist die Stadt Augsburg am Zug.

29 Bilder Ein Bummel über den alternativen Plärrer Bild: Klaus Rainer Krieger

Geht es nach den Schaustellern, sollte der Mini-Plärrer um eine Woche verlängert werden. Letzter Tag wäre dann der 20. September. Begründet wird der Antrag, den die Schausteller an die Stadt gerichtet haben, mit dem total verregneten Auftakt des Vergnügungsparks. Die ersten Tage waren aufgrund des schlechten Wetters sehr schlecht besucht.

Als das Wetter besser wurde, kamen mehr Gäste zum Plärrer

Als das Wetter besser wurde, kamen auch mehr Gäste. Derzeit dürfen sich 1480 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Dies hängt mit den Corona-Auflagen zusammen.

Der Vergnügungspark hat bislang gepunktet. Besucher fühlen sich trotz der fehlenden Bierzelte wohl. Geschätzt wird das etwas andere Flair auf dem Gelände. Als sehr positiv bewertet wird zudem das Hygienekonzept. Die Schausteller freut es, dass das Konzept bei den Plärrer-Gästen so gut ankomme. Der Augsburger Mini-Plärrer werde daher bereits als Vorzeigefest für andere Veranstaltungen in Bayern eingestuft, heißt es.

Bei der Stadt Augsburg liegt der Antrag der Schausteller auf Verlängerung auf dem Tisch. Die Prüfung laufe, heißt es aus dem zuständigen Amt. Vieles spreche dafür, dass die Genehmigung erfolge. Rein formell muss das Ja zu einer Verlängerung von Oberbürgermeisterin Eva Weber in einer Dringlichkeitsentscheidung verfügt werden.

Eine Verlängerung des Plärrers ist nicht ungewöhnlich. Den Anlass dazu gab stets ein zu schlechtes Wetter, das das Volksfestvergnügen aus Sicht der Schausteller getrübt hat. Dies war unter anderem beim Osterplärrer 2017 der Fall.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen