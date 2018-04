vor 6 Min.

Peek & Cloppenburg zieht wohl bald in die

Seit Jahren steht ein Umzug von Peek & Cloppenburg von der Bahnhofs- in die Annastraße im Raum. Jetzt wird es konkret.

Von Michael Hörmann

Es ist eine Frage, über die in Augsburg schon einige Jahre diskutiert wird: Was plant das Modeunternehmen Peek & Cloppenburg am Standort Augsburg? In der Bahnhofstraße gibt es eine gut eingeführte Filiale. Bekannt ist aber auch, dass Peek & Cloppenburg über eine Grundbesitz GmbH ein Haus in der Innenstadt gekauft hat. Es ist die ehemalige Woolworth-Filiale in der Annastraße. Nun könnte Bewegung in die Geschichte kommen.

Das Branchenmagazin Textilwirtschaft meldet, dass Peek & Cloppenburg eine neue Filiale in Augsburg eröffnet. Auch in Aachen und Bottrop gebe seitens des Unternehmens konkrete Pläne, neue Läden zu eröffnen. Viel mehr ist über die geplante Eröffnung in Augsburg noch nicht zu erfahren.

Peek & Cloppenburg - Umzugs-Planungen laufen noch

Das Unternehmen äußerte sich am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir können bestätigen, dass wir ein viergeschossiges Verkaufshaus am Standort Augsburg planen. Hierbei geht es um eine Immobilie in der Annastraße in der Innenstadt. Bezüglich der weiteren Details befinden wir uns noch in der Planungsphase.“ Das Unternehmen werde sich äußern, wenn die Planung abgeschlossen sei.

Bei der Stadt Augsburg verweist Wirtschaftsreferentin Eva Weber auf die Ausgangslage, wonach das Modeunternehmen, das seinen Sitz in Düsseldorf hat, am Standort in der Annastraße sehr interessiert sei. Beobachter gehen davon aus, dass es sich wohl um einen Umzug handelt wird. Es ist wohl kaum davon auszugehen, dass Peek & Cloppenburg zwei große Häuser betreibt, die in Luftlinie nur ein paar hundert Meter entfernt liegen.

