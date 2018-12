06:00 Uhr

Wird die Gelbe Tonne zur Wertstofftonne?

In die gelbe Mülltonne darf bislang nur Verpackungsmüll, der zum Beispiel den Grünen Punkt trägt. In einer Wertstofftonne dürfte etwa auch Plastikspielzeug entsorgt werden.

Die Müllentsorgung Augsburg könnte sich deutlich verändern: Die Stadt würde die gelbe Tonne gerne zur Wertstofftonne machen. Was das den Bürgern bringt.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg möchte mittelfristig ihr Entsorgungskonzept für Müll umstellen: Neben einem häufigeren Leerungsturnus (alle Tonnen werden alle zwei Wochen geleert) wäre die drastischste Neuerung, dass die Gelbe Tonne künftig zur Wertstofftonne wird. In der Praxis hieße das, dass nicht mehr nur Verpackungsmaterialien wie Shampoo-Flaschen oder Tetrapacks in die Tonne gehören, sondern auch Plastikgegenstände wie Spielzeug oder Eimer und Altmetall wie Töpfe. Bisher landen diese Gegenstände im Restmüll, wo sie verbrannt werden, oder müssen zum Wertstoffhof gebracht werden.

Zum 1. Januar tritt ein neues Verpackungsgesetz in Kraft

Allerdings ist noch ungewiss, ob die Stadt die Neuerungen durchsetzen kann: Nötig ist dafür eine Einigung mit den so genannten Dualen Systemen, die für den Betrieb der Gelben Tonne zuständig sind. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) geht davon aus, dass die Verhandlungen nicht einfach werden. Vom Ergebnis hängt ab, ob die Neuerungen Auswirkungen auf die Müllgebühren haben.

Grund für die Überlegungen ist, dass zum 1. Januar ein neues Verpackungsgesetz in Kraft tritt. Unter anderem schreibt das Gesetz höhere Verwertungsquoten für Verpackungen vor – so soll sichergestellt werden, dass Verpackungsabfälle recycelt werden statt im Müllofen zu landen. Verantwortlich sind dafür die Dualen Systeme, also Firmen, die für die Produkthersteller gegen eine Gebühr die Entsorgung der Abfälle übernehmen. Prominenteste Firma ist der „Grüne Punkt“.

Bis zu 40 Prozent des Abfalls in gelben Tonnen sind nicht recycelbar

Die Abfallentsorgung in Deutschland ist zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen die Kommunen. In Augsburg ist die Stadt für Restmüll, Papier, Bioabfälle, Elektroschrott und Alttextilien zuständig. Am Ende stehen die Müllgebühren für die Bürger. Parallel dazu gibt es den Verpackungsmüll vom Tetrapack über die Müsliverpackung bis hin zur Waschmittel-Flasche. Für die Entsorgung dieses Abfalls zahlen die Bürger keine Gebühren – sie haben schon beim Kauf der Produkte einen Zuschlag für die Entsorgung der Verpackung mitbezahlt.

Doch das System hat seit Jahren seine Schwächen. Der Abfall, der in Augsburg in der gelben Tonne landet, ist zu 30 bis 40 Prozent nicht recycelbar und gehört dort gar nicht hin. Das von den Dualen Systemen beauftragte Entsorgungsunternehmen Remondis hatte vor einem Jahr schon angekündigt, die Tonnen vor der Abfuhr zu kontrollieren.

Und auf der anderen Seite landen in der schwarzen Tonne pro Einwohner und Jahr rund 15 Kilo Verpackungsabfälle, für deren Verbrennung die Gebührenzahler noch einmal zur Kasse gebeten werden, obwohl für die Entsorgung eigentlich die Dualen Systeme zuständig wären. Drängender als die Kostenfrage ist die Umweltthematik: Recycelte Joghurtbecher etwa aus der gelben Tonne können ein zweites Leben z.B. als Blumentopf vor sich haben, doch was in der schwarzen Tonne landet, wird verbrannt. Eine Analyse der Stadt ergab, dass in der Innenstadt und in verdichteten Wohnvierteln die Fehlwurfs-Quote besonders hoch ist. Zum Teil ist den Bürgern nicht klar, dass nur Verpackungen in die gelbe Tonne dürfen.





Müllgebühren: Bis Ende 2020 müssen Zahlen auf dem Tisch liegen

Ein Lösungsansatz wäre eine Wertstofftonne, in der Platz für alle Kunststoffabfälle ist. Dadurch, so Erben, würde der Recyclinggedanke in den Vordergrund rücken. Einige Städte wie Köln, Hamburg oder Leipzig haben sie schon eingeführt. Dafür müssten sich Stadt und Duale Systeme einigen. Doch noch steht, so die Stadt, gar nicht fest, wer seitens der Dualen Systeme der Ansprechpartner sein wird. Zu erwarten ist, dass sich die Partner in den Verhandlungen gegenseitig Positionen aufrechnen werden. Die Stadt hat schon angekündigt, den Dualen Systemen den Anteil an Verpackungsmüll (etwa Kaffeebecher) in öffentlichen Papierkörben künftig in Rechnung zu stellen. Die Dualen Systeme werden hingegen wohl versuchen, den nicht-recycelbaren Müll in den gelben Tonnen der Stadt höher in Rechnung zu stellen.

Trotzdem hofft Erben, Mitte des kommenden Jahres Ergebnisse vorweisen zu können. „Solange kann man auch nicht sagen, welche Folgen eine Wertstofftonne für die Müllgebühren hätte.“ Ende 2020 läuft die nächste Gebührenperiode (fünf Jahre) an. Bis dahin müssen Zahlen auf dem Tisch liegen.

Schon heute bietet die Stadt in ihren Wertstoff- und Servicepunkten Bürgern die Möglichkeit an, etwa Kunststoffgegenstände abzugeben. „Wir sehen eine etwaige Wertstofftonne aber nicht als Konkurrenz zu den Wertstoffhöfen“, so Erben. So werde es immer Plastikgegenstände geben, die zu groß für die Tonne sind. „Wenn wir die Recyclingquoten erhöhen wollen, müssen wir vielmehr das System ausweiten und zusätzliche Angebote machen.“

So viel Essen werfen die Bayern weg 1 / 6 Zurück Vorwärts In Bayern werden laut Kompetenzzentrum für Ernährung jedes Jahr 1,31 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht 73.000 voll beladenen Lastwagen.

Die Landwirtschaft verzeichnet pro Jahr etwa 290.000 Tonnen Lebensmittelverluste. Diese entstehen durch Lagerung und Transport, Schädlinge und verfrühte Keimung.

Im Lebensmittelhandel und Großhandel fallen Verluste in Höhe von 99.000 Tonnen pro Jahr an.

222.000 Tonnen Verlust gibt es in der Lebensmittelverarbeitung.

In Privathaushalten landen 544.000 Tonnen Lebensmittel im Müll. Das entspricht etwa 43 Kilogramm pro Person pro Jahr.

Obst und Gemüse machen zusammen etwa 38 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel in Privathaushalten aus. 15 Prozent entfallen auf Backwaren. Nur 5,4 Prozent sind Fisch und Fleisch. (das)

Kommt die Müllabfuhr künftig häufiger in Augsburg ?

Aus logistischen Gründen denkt die Stadt auch darüber nach, künftig alle Tonnen alle zwei Wochen zu leeren. Bisher werden die gelbe und die grüne Tonne (Papier) alle drei Wochen geleert, die braune (Bio) und graue (restmüll) alle zwei Wiochen. Mit dem neuen System vermeide man die Situation, dass an einem Abfuhrtag mitunter drei Tonnen gleichzeitig die Straße zustellen. Angesichts der Nachverdichtung sei dies ein Problem. Ob umgestellt wird, hängt aber auch hier vom Verhandlungsergebnis mit den Dualen Systemen ab. Mittelfristig möchte die Stadt in großen Wohnanlagen zusammen mit den Dualen Systemen auch über unterirdische Müllcontainer nachdenken. Diese Unterflursysteme helfen beim Platz sparen und werden zur Leerung mit einem Kran nach oben gezogen.

Bereits zum 1. Dezember hat die Stadt bei der Alttextiliensammlung ihr Konzept geändert. Der bisherige Exklusivvertrag mit der kirchlichen „Aktion Hoffnung“ ist nicht mehr gültig. Deren Sammelcontainer sind künftig vor allem rund um Kirchen zu finden. An den städtischen Wertstoffinseln werden nun bis Januar rund 300 städtische Sammelcontainer aufgestellt. Die Sortierung und Verwertung der Alttextilien läuft nach einer Ausschreibung über ein Privatunternehmen sowie die Aktion Hoffnung.

