Wird die Postillionstraße zum Rad- und Fußweg?

Plus Im Zuge von Haunstetten Südwest könnte die Postillionstraße teilweise zum Rad- und Fußweg herabgestuft werden. Anwohner fürchten ein Verkehrschaos.

Die Pläne für das Neubaugebiet „Haunstetten Südwest“ und auch die Straßenbahn nach Königsbrunn finden beim Haunstetter Dietmar Tiller und seinen Nachbarn große Zustimmung. Doch seit sie gehört haben, dass im Zuge dieser Planungen die Postillionstraße zwischen Roggenstraße und Oberer Feldweg zu einem Fuß- und Radweg herabgestuft werden soll, befürchten die Anwohner Lärm und Verkehrschaos in ihrem Viertel.

Derzeit läuft ein Großteil des Verkehrs von und zur B17 und nach Inningen aus Haunstetten West über die Postillion- und Inningerstraße, sagt Tiller. Im Zuge der Verkehrsberuhigung in den 90er-Jahren in dem Wohnviertel zwischen Lehar-/Brahmsstraße und der Föllstraße wurde den Bewohnern der Lehar- und der Brahmsstraße mehr Verkehr zugemutet. Die Verbindungsstraßen nach Königsbrunn und der alten B17 wurden zurückgebaut, weshalb der Verkehr seitdem durch das Wohngebiet läuft, berichtet er. In der Brahms- und Leharstraße fahren zwei öffentliche Buslinien (Nr. 24 und 25), durch die Franz-von-Assisi-Schule und den Janusz-Korczak-Kindergarten verkehren dort auch noch Schulbusse und „Elterntaxis“.

Haunstetten: Lärm durch gesperrte Postillionstraße befürchtet

Außerdem habe die Bundeswehr das Gebiet als Übungsstrecke für ihre Fahrschullastzüge ausgesucht, die dort fast täglich ihre Runden drehten. „Zu manchen Zeiten wird es auf den Straßen schon jetzt ziemlich eng“, so der Anwohner. Wenn jetzt die Postillionstraße gesperrt würde, bedeute das für die Anwohner nicht nur einen massiven Anstieg des Lärms. „Der jetzt über die Postillionstraße laufende Verkehr muss dann über Lehar- und Brahmsstraße erfolgen“, so Tiller. Die Zu- und Abfahrt zum Wohnviertel könne dann nur noch über die Kreuzung Brahmsstraße/Königsbrunner Straße erfolgen. „Lassen Sie an der Kreuzung einen Unfall passieren“, malt sich Tiller aus. „Das Wohnviertel ist abgeriegelt – keine Zu- und Abfahrt für Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr – das kann doch nicht sein?“

Tiller weist darauf hin, dass die Postillionstraße bereits im Zuge der Verkehrsberuhigung in den 90er- Jahren gesperrt – und schnell wieder geöffnet wurde. „Warum macht die Stadt den gleichen Fehler ein zweites Mal?“ fragt sich der Anwohner. Damals habe sich unter anderem auch der gegenläufige Busverkehr in Lehar- und Brahmsstraße nicht bewährt – heute fahren die Busse nur noch in einer Richtung, weil die Straßen für Begegnungsverkehr zu eng sind.

Postillionstraße Haustetten: Noch ist nichts entschieden

Noch ist nichts endgültig entschieden, sagt Baureferent Gerd Merkle. Erst im Zuge der Rahmenplanung für den Stadtteil Haunstetten Südwest werde auch die Erschließung und Anbindung des neuen Stadtquartiers ausgearbeitet. Das bedeute, erst dann könnten die hier aufgeworfenen Fragen seriös beantwortet werden. „Bei der Planung und Entwicklung von Haunstetten Südwest wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der auch den bestehenden Stadtteil entlasten soll“, führt Merkle aus. Die genaue Lage, Erschließung und Anbindung wurde in dem städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb erarbeitet. „Im Preisgericht wurden drei Preisträger gekürt“, so Merkle. Ihre Arbeiten waren einige Wochen lang im Unteren Fletz des Rathauses einzusehen.

Im nächsten Schritt müsse die Stadt in einem Vergabeverfahren einen der Planer auswählen, sagt Merkle. Dieser werde dann seinen Wettbewerbsbeitrag vervollständigen. „Die Erschließungsstruktur und Anbindung an den bestehenden Stadtteil unterscheidet sich in allen drei Beiträgen, sodass erst nach dem Verhandlungsverfahren konkrete Aussagen gemacht werden können“, erklärt der Baureferent.

