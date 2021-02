vor 49 Min.

Wird durch strengere Energiestandards das Bauen in Augsburg teurer?

Wie viel Energie dürfen Neubauten in Augsburg künftig noch verbrauchen? Die Stadt will womöglich eigene Standards vorgeben.

Plus Die Stadt Augsburg denkt darüber nach, Bauherren eigene Vorschriften zu machen. Das soll Mieter nicht belasten, so eine Studie. Die AfD sieht das anders.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg denkt darüber nach, strengere Energiestandards als gesetzlich vorgegeben bei neuen Gebäuden einzuführen. Das betrifft die Dämmung, aber auch die Energieversorgung. Noch gibt es keinen entsprechenden Beschlussvorschlag von Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) an den Stadtrat, zuletzt wurde aber schon eine Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen im Umweltausschuss vorgestellt.

Das Ergebnis, so Andreas Enseling vom Darmstädter "Institut Wohnen und Umwelt": Rechne man die staatliche Förderung, etwa über vergünstigte KfW-Kredite, mit ein, komme ein Gebäude mit hohem Energiestandard dauerhaft nicht teurer, auch wenn es zunächst einmal mehr Geld bei der Herstellung koste. Bei dieser Berechnung werden neben den Baukosten auch auch Unterhalts- und Energiekosten sowie Umweltschäden in Geldbeträge umgerechnet und mit einbezogen.

Ausnahme ist der geförderte Wohnungsbau in Augsburg

Es gebe Sonderfälle, so Enseling, etwa beim geförderten Wohnungsbau oder wenn bei Sanierungen eine Versorgung mit regenerativer Energie nicht infrage komme, aber insgesamt könne man beim Neubau von Mehrfamilienhäusern einen KfW-40-Standard vorschreiben, bei Sanierungen einen KfW-55-Standard. Die aktuellen Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz liegen unter diesen Standards.

Im Umweltausschuss gab es eine kurze Aussprache zum Thema. Um die Ziele bei der CO2-Reduktion einzuhalten, müsse sich beim Energieverbrauch von Gebäuden etwas tun, so die Grünen. Er macht etwa 35 Prozent der Gesamtenergiemenge aus. "Selbst wenn höhere energetische Standards auf den ersten Blick teurer sind, ergeben sich durch diverse Förderprogramme in der Regel sogar niedrigere Gesamtkosten. Es lohnt sich wirtschaftlich. Wir müssen jetzt handeln und Verantwortung übernehmen", so Fraktionschef Peter Rauscher.

Referent Erben sagte, dass die Anforderungen an Neubauten hoch sein müssten. Sie seien die Bestandsbauten der Zukunft. Darum müsse man heute so bauen, dass die Gebäude bis zur nächsten Sanierung in 30 Jahren Bestand haben können. "Angesichts der Klimaschutzziele wäre es Unsinn, jetzt etwas zu bauen, was man in fünf Jahren schon wieder verändern müsste", so Erben.

"Mieter bekommen Lasten aufgebürdet"

Widerspruch kam von AfD-Stadtrat Raimond Scheirich. Es seien deutschlandweit Milliarden Euro nötig, um Wohnhäuser energetisch zu sanieren oder mit höheren Standards neu zu bauen, sagte er unter Berufung auf Berechnungen von Wohnungswirtschaft und Mieterbund. Dies werde sich natürlich auf Wohnungspreise oder -mieten auswirken. "Wir leiden in Augsburg an Wohnraumknappheit. Wenn man jetzt den Eigentümern noch alles mögliche aufbürdet, wird eben gar nicht saniert oder aber die Mieter bekommen die Lasten aufgebürdet", so Scheirich. Angesichts dessen, dass Deutschland aufgrund der Corona-Maßnahmen in eine riesige Rezession schlittere, sei es unverantwortlich, darüber auch nur nachzudenken.

