Wird in Augsburg der Klimanotstand ausgerufen?

Die "Fridays-for-Future"-Demonstrationen in Augsburg zeigen Wirkung. Am Montag diskutiert der Umweltausschuss über die Forderungen.

Im Umweltausschuss am Montag geht es um die Forderungen der "Fridays-for-Future"-Bewegung. Die Ausrufung des Klimanotstands wird eine Rolle spielen.

Von Julian Würzer

Es scheint, als zeigt die "Fridays-for-Future"-Bewegung Wirkung. Zuletzt riefen Städte wie London und Basel den Klimanotstand aus. Zu Beginn der Woche folgten die Metropolen Köln und Paris. Vorangegangen waren in allen Fällen Forderungen der jungen Demonstranten, die jeden Freitag für einen besseren Klimaschutz demonstrieren.

Alle Städte verpflichten sich mit, das UN-Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 umzusetzen. In Bayern sind Politiker bislang zögerlich. Lediglich die Stadt Erlangen wagte den Schritt, sich öffentlichkeitswirksam für das Klima einzusetzen. In der Region legten die Grünen in Stadtbergen einen Antrag vor, den Klimanotstand auszurufen. Und auch in Augsburg hat sich etwas getan.

Klimanotstand für Augsburg? Umweltreferent diskutiert mit jungen Menschen

Wie Umweltreferent Reiner Erben auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, traf er sich im Laufe der Woche mit Sprechern der Freitagsdemonstrationen in Augsburg. In der Diskussion habe man sich darauf geeinigt, dass die Forderungen der "Fridays-For-Future"-Demonstranten im Herbst "intensiv" in städtischen Gremien besprochen werden.

Jedoch soll bereits am Montag, 15. Juli, in einer öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses über die Forderungen gesprochen werden. Wie Erben versichert, soll dabei auch die Ausrufung des Klimanotstands in Augsburg eine Rolle spielen. Wie Reiner Erben unserer Redaktion mitteilt, wolle er zusammen mit dem Stadtrat, der Öffentlichkeit und jungen Menschen darüber diskutieren, ob die Stadt den Klimanotstand ausrufen soll.

Das fordert die "Fridays-for-Future"-Bewegung in Augsburg

In der Beschlussvorlage, die online verfügbar ist, steht, dass die "Fridays-for-Future"-Bewegung in Augsburg die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und die Reduzierung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius verfolgt.

Dafür soll bis zum Jahr 2035 eine Nettonull im CO2-Verbrauch erreicht werden. Konkrete Ziele für Augsburg sind laut Beschlussvorlage noch nicht definiert. Sprecher der "Fridays-for-Future"-Bewegung waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

